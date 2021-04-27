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Стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с 1 января 2022 года, - Минреинтеграции

Стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с 1 января 2022 года, - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей начнет работать с января 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

"Мы себе ставим такую амбициозную цель - реально стратегия начнет работать с 1 января 2022 года, когда все другие законодательные инициативы будут приняты и начнется реализация", - отметил он.

По словам Землинского, в начале мая проект документа будет направлен на согласование центральным органам исполнительной власти, после чего будет рассмотрен на заседании правительства. Далее к Стратегии будет разработан план мероприятий на ближайшие два года.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

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Автор: 

экономика (3878) Донбасс (26955) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+2
Таке враження, що не Донбас - це Україна, а Україна - це Донбас.
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27.04.2021 10:54
+2
А кормильцЫ домбаса тоже понесут наличку в банки и заплатят за это 5% ?
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27.04.2021 10:54
+2
совсем головой ударились. Развитие Донбасса - наше фсё!
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27.04.2021 10:54
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Таке враження, що не Донбас - це Україна, а Україна - це Донбас.
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27.04.2021 10:54 Ответить
русский, ***** - это расея, а расея - это *****. Не перепутай!
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27.04.2021 10:56 Ответить
А русскій хто?
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27.04.2021 11:16 Ответить
А кормильцЫ домбаса тоже понесут наличку в банки и заплатят за это 5% ?
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27.04.2021 10:54 Ответить
По 2 -3 мес ЗП не дают..все живут с кредиток..Полюбому понесут..кредитки погашать )))
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27.04.2021 11:34 Ответить
совсем головой ударились. Развитие Донбасса - наше фсё!
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27.04.2021 10:54 Ответить
Где срусский мир там ничего не работает. Одно сплошная КНДР.
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27.04.2021 10:55 Ответить
Ещё одна кормушка распила для Зешнырей
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27.04.2021 10:55 Ответить
Кто такой данбаса блд???Донецкая и Луганская область блд,на лбу себе напишите дегенераты зЕлупные
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27.04.2021 10:59 Ответить
новая отмазка для распила бюджета...нафик нам тот Донбасс? кормильцы всей Украины ...блин..
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27.04.2021 11:15 Ответить
Первое реформирование, это публичный план сокращения дотаций убыточным промышленным объектам.
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27.04.2021 11:20 Ответить
Позвольте узнать, а в какую сумму это обойдётся нормальной Украине?
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27.04.2021 11:32 Ответить
У ненормальну.
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27.04.2021 11:35 Ответить
Как то обобщают одним словом Донбасс Кокретно надо писать....и разделять Днбасс на окупированный и свободный Это как говорят в Одессе разные вещи
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27.04.2021 11:37 Ответить
Развивать эту резервацию только после полного освобождения и за счёт местного "населения". Содержать эту биомассу осточертело! Всё равно всё разворуют и угробят. Они убийц приглашают, а им развитие?
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27.04.2021 12:04 Ответить
 
 