За сутки от COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выздоровели - 829, выявили 869 случаев, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали 140 человек с диагнозом коронавирус и 153 - с подозрение на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 869 подтвержденных случаев заболевания (всего с начала пандемии 192 620).

Среди заболевших 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет, 16 девочек в возрасте от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме того, за сутки от коронавируса умер 31 человек (всего 4 497 летальных случаев).

В то же время 140 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 153 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

829 жителей столицы побороли коронавирус (всего 120 873 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и в Соломенском (108).

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