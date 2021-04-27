Еще одна смерть от COVID-19 зарегистрирована в ВСУ, 93 новых случая заболевания за сутки, 15 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 715 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 22 679 человек, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре Командования медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 380 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 78-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

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За минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 43 884 человека получили 1 дозу вакцины.

Из них 3 139 военных медиков.

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За минувшие сутки от COVID-19 привито 25 человек.