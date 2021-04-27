Мы не будем голосовать за назначение Галущенко министром энергетики, - глава фракции "Голос" Железняк

Фракция "Голос" не будет голосовать за назначение вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пусть предлагают и пусть голосуют. Честно говоря, это как в известном анекдоте, когда все время меняются кандидаты. Я даже не знаю, какой это по счету кандидат, которого предлагает власть на должность министра энергетики", - подчеркнул он.

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Железняк отметил, что правительство Шмыгаля при власти уже год и месяц, а в Украине до сих пор нет министра энергетики, в то время как наблюдаются проблемы с атомной энергетикой, с зеленой энергетикой, а также с присоединением к европейским электросетям.