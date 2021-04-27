"Допустил вырубку леса более чем на 7 млн грн", - экс-руководителю Шацкого национального природного парка грозит до 5 лет тюрьмы

В ходе досудебного расследования установлено, что бывший директор Шацкого национального природного парка допустил незаконную вырубку деревьев заповедного фонда.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, чиновник подписал лесорубные билеты без установленных лимитов, тем сам дал разрешение на вырубку древесины. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 7 млн ​​грн, которые в ходе расследования было возмещено.

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Досудебное расследование, которое проводили следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, завершено. По согласованию Волынской областной прокуратуры обвинительный акт по ексдиректору направлен в суд. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.