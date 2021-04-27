"Допустил вырубку леса более чем на 7 млн грн", - экс-руководителю Шацкого национального природного парка грозит до 5 лет тюрьмы
В ходе досудебного расследования установлено, что бывший директор Шацкого национального природного парка допустил незаконную вырубку деревьев заповедного фонда.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, чиновник подписал лесорубные билеты без установленных лимитов, тем сам дал разрешение на вырубку древесины. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 7 млн грн, которые в ходе расследования было возмещено.
Досудебное расследование, которое проводили следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, завершено. По согласованию Волынской областной прокуратуры обвинительный акт по ексдиректору направлен в суд. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.
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А ділився б,пиляв вагонами,було б-тіп-топ....
https://zahid.espreso.tv/na-prikarpatti-aktivizuvalasya-virubka-lisiv-obsyagi-zrosli-podekudi-vsemero-rozsliduvannya На Прикарпатті активізувалася вирубка лісів: обсяги зросли подекуди всемеро, - розслідування
А где сообщники?
Он же 100% не сам это делал.