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"Допустил вырубку леса более чем на 7 млн грн", - экс-руководителю Шацкого национального природного парка грозит до 5 лет тюрьмы

В ходе досудебного расследования установлено, что бывший директор Шацкого национального природного парка допустил незаконную вырубку деревьев заповедного фонда.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, чиновник подписал лесорубные билеты без установленных лимитов, тем сам дал разрешение на вырубку древесины. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 7 млн ​​грн, которые в ходе расследования было возмещено.

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Досудебное расследование, которое проводили следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, завершено. По согласованию Волынской областной прокуратуры обвинительный акт по ексдиректору направлен в суд. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

вырубка (159) заповедник (156) лес (627) Нацполиция (16425)


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ну... придётся заслать в суд котлету неслабую))
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27.04.2021 11:23 Ответить
Зеля, ну и почему лысые Карпаты?
"Допустил вырубку леса более чем на 7 млн грн", - экс-руководителю Шацкого национального природного парка грозит до 5 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 7870
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27.04.2021 11:23 Ответить
Видно,вирішив втихаря пару фур замутить.Закрисив.
А ділився б,пиляв вагонами,було б-тіп-топ....
https://zahid.espreso.tv/na-prikarpatti-aktivizuvalasya-virubka-lisiv-obsyagi-zrosli-podekudi-vsemero-rozsliduvannya На Прикарпатті активізувалася вирубка лісів: обсяги зросли подекуди всемеро, - розслідування
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27.04.2021 11:34 Ответить
допустил?)
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27.04.2021 11:46 Ответить
А где конфискация им ущества?
А где сообщники?
Он же 100% не сам это делал.
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27.04.2021 12:24 Ответить
50 штук зелени за год тюрьмы.
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27.04.2021 13:09 Ответить
50 штук зелени за год тюрьмы.
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27.04.2021 13:10 Ответить
 
 