Кличко о возможности смягчения карантинных ограничений в Киеве: Завтра городская комиссия примет решение

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о смягчении карантинных ограничений в столице завтра, 28 апреля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабление строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля. В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - отметил Кличко.

По его словам, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться.

"Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизнь людей", - добавил Кличко.

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