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Новости Коронавирус и карантин
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Кличко о возможности смягчения карантинных ограничений в Киеве: Завтра городская комиссия примет решение

Кличко о возможности смягчения карантинных ограничений в Киеве: Завтра городская комиссия примет решение

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о смягчении карантинных ограничений в столице завтра, 28 апреля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабление строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля. В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - отметил Кличко.

По его словам, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. 

"Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизнь людей", - добавил Кличко.

Читайте также: В конце этой недели жесткий локдаун в Киеве может быть смягчен, - Кличко. ВИДЕО

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А как же все Украинский локдаун, а Виталя?
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27.04.2021 11:39 Ответить
очень хорошо что в комиссии вирусологи и эпидемиологи... включите туда ещё экономистов..))
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27.04.2021 11:40 Ответить
Если в карантине был смысл, его необходимо продлевать до 10 -15 го мая,либо это изначально бред
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27.04.2021 12:00 Ответить
 
 