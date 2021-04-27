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С завтрашнего дня в Украине начнут работать более 2000 пунктов вакцинации, - Минздрав

С завтрашнего дня в Украине начнут работать более 2000 пунктов вакцинации, - Минздрав

С 28 апреля 2021 года в Украине начнут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Все пункты вакцинации образуются при поставщиках медицинских услуг и оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Сейчас в пунктах вакцинации начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру ближайшего к прививочного пункта, адрес и телефон которого можно найти на сайте о вакцинации против COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

В ведомстве также напомнили, что 23 апреля Украина получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX и сейчас ее развозят пунктам вакцинации. Этой вакциной будут прививать приоритетные группы, в частности людей в возрасте 65+, а также тех, кто должен получить вторую дозу уже в мае (через 12 недель после первой прививки).

Вакцина AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина от SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) идентичны по составу и технологии изготовления. Именно поэтому, если вы получили первую дозу AstraZeneca / Covishield, то вторую прививку можно сделать вакциной AstraZeneca-SKBio.

Сейчас в Украине прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, людей старше 65 лет, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Риск тромбозов после COVID-прививки - меньше пяти случаев на миллион, - Минздрав

Для иммунизации используют вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac / Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Вакцинация происходит через сеть первичной медицинской помощи и мобильными бригадами по иммунизации.

Также в ведомстве добавили, если желающий привиться не относится к приоритетным группам иммунизации против COVID-19, он может записаться в список ожидания на вакцинацию с помощью приложения или портал "Дія" или через контакт-центр МЗ 0800 60 20 19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине вакцинировали 11 110 человек, в том числе четыре человека получили вторую дозу вакцины.

С начала кампании сделаны 539 133 прививок, вакцинированы 539 126 человек, из них 539 124 – первой дозой вакцины, девять – двумя дозами (двое получили первую дозу за границей).

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
четыре человека получили вторую дозу вакцины

лол
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27.04.2021 11:42
+1
От так от перед можливою відставкою Стєпашки 2000 пунктів вакцинації почнуть працювати? А чого не +100500?
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27.04.2021 11:46
+1
и кто доктор смерть
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27.04.2021 11:48
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четыре человека получили вторую дозу вакцины

лол
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27.04.2021 11:42 Ответить
Зачем вы каждую неделю одно и тоже обьявление публикуете?
"День сурка" ж вроде как кино, а не реальность.

"С завтрашнего дня в Украине начнут работать более 2000 пунктов вакцинации, - Минздрав"
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27.04.2021 11:44 Ответить
бо на минулому тижні була інфа про підгтовку, а зараз об"являють вже реально про стартування цих пунктів. у тебе з цим трабльі?
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27.04.2021 12:22 Ответить
От так от перед можливою відставкою Стєпашки 2000 пунктів вакцинації почнуть працювати? А чого не +100500?
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27.04.2021 11:46 Ответить
А код нужен для того, шоб чипы в вакцине синхронизировались с чипом на лбу
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27.04.2021 11:46 Ответить
И еще нужно читать припеваючи это как "отче наш"
Від завтра в Україні почнуть працювати понад 2000 пунктів вакцинації, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7874
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27.04.2021 11:50 Ответить
и кто доктор смерть
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27.04.2021 11:48 Ответить
шо таке ПАСТАВЩИК медуслуг? це цензор так над українським словосполученням "надавач медпослуг" поіздівався? так на узком це "предоставтель услуги". Тобто "все пунктьі вакцинации будут открьітьі при предоставителях медуслуг."
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27.04.2021 11:48 Ответить
у Плані вакцинації немає цифри 367 200, є лише 367 000, а по смі було взагалі що поставили 367 500. куда дівається вакцина?
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27.04.2021 11:53 Ответить
Украина впереди планеты всей !
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27.04.2021 12:16 Ответить
з 28 квітня 2021 року в Україні почнуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19.
Як інформує https://censor.net/ua, про це повідомляє https://vaccination.covid19.gov.ua/news/vaccinationpoint пресслужба МОЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3262218У нас росте тільки кількість пунктів вакцинації, а кількість вакцинованих чомусь ні!
От тобі і зевакцинація від Кретина-карантина!
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27.04.2021 13:18 Ответить
а колоть будут физраствор. На "кошках" тренироваться.
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27.04.2021 13:25 Ответить
хорошо. всё верно.
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28.04.2021 05:37 Ответить
 
 