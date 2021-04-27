"С завтрашнего дня в Украине начнут работать более 2000 пунктов вакцинации, - Минздрав"

С 28 апреля 2021 года в Украине начнут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Все пункты вакцинации образуются при поставщиках медицинских услуг и оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Сейчас в пунктах вакцинации начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру ближайшего к прививочного пункта, адрес и телефон которого можно найти на сайте о вакцинации против COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

В ведомстве также напомнили, что 23 апреля Украина получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX и сейчас ее развозят пунктам вакцинации. Этой вакциной будут прививать приоритетные группы, в частности людей в возрасте 65+, а также тех, кто должен получить вторую дозу уже в мае (через 12 недель после первой прививки).

Вакцина AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина от SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) идентичны по составу и технологии изготовления. Именно поэтому, если вы получили первую дозу AstraZeneca / Covishield, то вторую прививку можно сделать вакциной AstraZeneca-SKBio.

Сейчас в Украине прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, людей старше 65 лет, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

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Для иммунизации используют вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac / Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Вакцинация происходит через сеть первичной медицинской помощи и мобильными бригадами по иммунизации.

Также в ведомстве добавили, если желающий привиться не относится к приоритетным группам иммунизации против COVID-19, он может записаться в список ожидания на вакцинацию с помощью приложения или портал "Дія" или через контакт-центр МЗ 0800 60 20 19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине вакцинировали 11 110 человек, в том числе четыре человека получили вторую дозу вакцины.

С начала кампании сделаны 539 133 прививок, вакцинированы 539 126 человек, из них 539 124 – первой дозой вакцины, девять – двумя дозами (двое получили первую дозу за границей).