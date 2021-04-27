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"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Крачук негативно относится к тому, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Потому что есть люди, которые действительно защищаются, теперь их научные степени нивелированы. Я видела, как научный сотрудник сжег диплом. У меня мама кандидат медицинских наук и сама писала свою диссертацию", - отметила нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киву не знаю вообще, оцениваю его научную работу. Не было оснований не голосовать "за", - члены ученого совета о поддержке диссертации нардепа. ВИДЕО

Кравчук считает, что защита Кивой диссертации "бросает тень" на систему получения научных степеней.

"Я знаю, что с июня будет намного сложнее защититься, потому что изменились правила. Я думаю, Кива поэтому и спешил впрыгнуть в этот последний вагон", - пояснила замглавы фракции СН.

Она напомнила, что теперь окончательное решение о предоставлении Киве научной степени должна принять комиссия Министерства образования и науки, которую возглавляет министр образования Сергей Шкарлет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СМИ почитали кандидатскую Кивы: Несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки. ВИДЕО

"Посмотрим, что будет. Я надеюсь, они разберутся в этой ситуации беспристрастно", - добавила "слуга народа".

Ранее кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Автор: 

наука (697) Минобразования (1735) Кива (398) Кравчук Евгения (367) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+13
"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 8030
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27.04.2021 11:49
+10
дадада, Шкарлєт разбєрьоцца...

"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 1437
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27.04.2021 11:49
+9
Шкарлет - сепар не лучше кивы , через кривосудие добился не разглашать факт , что он плагиаторщик
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27.04.2021 12:06
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Завидует слуга, что Кива теперь будет доплаты получать за научное звание?
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27.04.2021 11:49 Ответить
Проверят во главе с тем, кто сам купил ))
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27.04.2021 11:51 Ответить
министр шкарлет там такой жзе ученный ля.. плагиатор алигатор хренов и еще любител Путина..он проверит... еще прикажет киве профессора сразу влепить члена членов какадемии навук...
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27.04.2021 13:11 Ответить
Просто члена
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27.04.2021 13:17 Ответить
Шкарлет - сепар не лучше кивы , через кривосудие добился не разглашать факт , что он плагиаторщик
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27.04.2021 12:06 Ответить
Позорные Зеприслужницы , ваш ,так называемый министр шкарлет - сам такой 😂😂😂
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27.04.2021 12:10 Ответить
При совке за кандидатскую степень доплачивали 80 рублей и надо было в год напечатать 4 статьи в отраслевом журнале. И защита в то время была очень серьезным мероприятием, не каждому удавалось защитится.
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27.04.2021 12:19 Ответить
дадада, Шкарлєт разбєрьоцца...

"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 1437
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27.04.2021 11:49 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации - Цензор.НЕТ 8030
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27.04.2021 11:49 Ответить
Майбутній шНобеліський лауреат
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27.04.2021 12:49 Ответить
плагіатор плагіатору око не виклює
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27.04.2021 11:57 Ответить
шо мелет это тупой кравчук??? кому нужно его словоблудие??? кто будет и кто может разобраться с подобным рефератом который выдвинули на кандидатскую диссертацию??? такой же неук как и кива???
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27.04.2021 11:59 Ответить
Влада повинна зрозуміти, що такі речі це повна демотивація для населення. Для когось це ще один аргумент для виїзду за кордон.
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27.04.2021 11:59 Ответить
В Украине возможно купить всё,вопрос цены.
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27.04.2021 12:01 Ответить
Судя по всему совесть таки купить нельзя....
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27.04.2021 12:03 Ответить
Это товар тут не популярен
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27.04.2021 12:05 Ответить
зато легко продать...
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27.04.2021 12:19 Ответить
Та да.Товар высоколиквидный.
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27.04.2021 12:42 Ответить
В Африке, что бы показать свой статус и прикрыть свою несостоятельность, папуасы тоже себя обьявляют вождями, царями и т.д. и натягивают на себя кучу погремушек. На фоне всеобщей нищеты это выглядит глупо и нелепо. У нас тоже все стараются стать депутатом, профессором и покупают куртки за сотни тысяч и крутые тачки, что на общем фоне смотрится не совсем гармонично. Украина это точно Европа?
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27.04.2021 12:02 Ответить
Папуасы,вообще-то не в Африке.Ты не далеко от Кивы ушел).И если в Украине что-то не так идет(а именно так и есть),то отчасти из-за таких вот умников
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27.04.2021 12:12 Ответить
Да и население от тех кто ими руководит не далеко ушло... Сразу видно - думающий, воспитанный европеец ответил, умеющий блестяще мыслить и делать выводы... Хорошо что хоть знает где папуасы живут. Европа тебя ждет.
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27.04.2021 12:15 Ответить
Та мне плевать на деградирующую Европу с их толерантностью к извращенцам,двуличностью и продажностью.Так же плевать на безграмотных выскочек,пытающихся распушить перья.Намека достаточно или надо прямым текстом?
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27.04.2021 12:22 Ответить
Мне точно так же наплевать на мнение окружающего меня быдла, так что свой текст оставь для себя.
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27.04.2021 12:24 Ответить
папуасы - образ собирательный, видимо ты тоже в том образе...
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27.04.2021 12:21 Ответить
Шкарлет попросит донести и ему. Вот весь разбор.
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27.04.2021 12:02 Ответить
"Шкарлет разберется".Всего два слова,но какой глубокий смысл)))
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27.04.2021 12:05 Ответить
Ворон ворону, плагіатор плагіатору.........
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27.04.2021 12:08 Ответить
ага, плагиатор шмарклет разберется.
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27.04.2021 12:10 Ответить
Первое напервое такая сомнительная диссертация направляется к так называемым "черным оппонетам", от которых можно заполучить 100% "неудов". В свое время в Тульском политехе таким "черным оппонетом" был С.С.Петрухин, весь СССР дрожал, чтобы диссертация не попала к нему на отзыв, но, если он давал "плюс", кандидата мигом утверждали. А И.Киве больше подошла бы тема о способах развития и усовершествоваия крепкогорусского мата и чесания яиц на рабочем месте.
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27.04.2021 12:13 Ответить
Вчений (Шкарлет) -завжди зрозуміє і підтримає іншого вченого (Ківу) ! Повна гармонія!
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27.04.2021 12:14 Ответить
А что, есть сомнения? Киева производит впечатление умного, интеллигентного человека, обладающий изысканными манерами и красноречием.
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27.04.2021 12:15 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації - Цензор.НЕТ 7788
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27.04.2021 12:21 Ответить
кто то сказал "устами блаженного глаголит истина"

и может кива пророк и мудрец а остальные недоумки? .
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27.04.2021 12:23 Ответить
Правду кажуть, що у влади плісняві ІМІТАТОРИ.
В усьому, окрім крадіжок і дерибану, сама видимість роботи.
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27.04.2021 12:34 Ответить
Шкарлета разом з Кивою к фуям собачим!
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27.04.2021 12:35 Ответить
Боже! Як стидно жити в таківй державі...
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27.04.2021 12:35 Ответить
держава то причем? этож люди,тот самый мудрый нарид.... имбицилы населяющие эту державу принимают такие решения одностайным ЗА и теже люди ходят голосовать.
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27.04.2021 12:41 Ответить
На яких прикладах виховувати дітей?
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27.04.2021 12:39 Ответить
ну т.е. никто даже не сомневается в том, что киви - идиот и в принципе не может иметь таког остатуса, даже в теории, никто даже не пытается думать в обратном направлении но тем не менее 13 - ЗА, нужно объясвить список этих деятелей и лишить аналогичных статусов если атковые имеются, у этих людейнет ни мозгов ни совести, если они приняли такое решение, должны быть отстранены от подобных решений на всегда!
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27.04.2021 12:40 Ответить
пригорело слегка.
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27.04.2021 12:40 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації - Цензор.НЕТ 8459
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27.04.2021 13:21 Ответить
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27.04.2021 15:28 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Слуга народу" Кравчук про захист Ківою дисертації: Сподіваюся, комісія МОН на чолі зі Шкарлетом неупереджено розбереться в цій ситуації - Цензор.НЕТ 7160
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27.04.2021 17:03 Ответить
та поднесет он.... усе будет тихо
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27.04.2021 17:37 Ответить
Беногий вытащил кинжал и за безруким побежал
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29.04.2021 22:29 Ответить
 
 