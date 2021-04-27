"Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Крачук негативно относится к тому, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию.
Об этом она заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Потому что есть люди, которые действительно защищаются, теперь их научные степени нивелированы. Я видела, как научный сотрудник сжег диплом. У меня мама кандидат медицинских наук и сама писала свою диссертацию", - отметила нардеп.
Кравчук считает, что защита Кивой диссертации "бросает тень" на систему получения научных степеней.
"Я знаю, что с июня будет намного сложнее защититься, потому что изменились правила. Я думаю, Кива поэтому и спешил впрыгнуть в этот последний вагон", - пояснила замглавы фракции СН.
Она напомнила, что теперь окончательное решение о предоставлении Киве научной степени должна принять комиссия Министерства образования и науки, которую возглавляет министр образования Сергей Шкарлет.
"Посмотрим, что будет. Я надеюсь, они разберутся в этой ситуации беспристрастно", - добавила "слуга народа".
Ранее кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
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и может кива пророк и мудрец а остальные недоумки? .
В усьому, окрім крадіжок і дерибану, сама видимість роботи.
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