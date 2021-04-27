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Украина должна бойкотировать опасную АЭС в Беларуси, а не импортировать ее электроэнергию, - нардеп

Украина должна бойкотировать опасную АЭС в Беларуси, а не импортировать ее электроэнергию, - нардеп

Украина должна совместно со странами Европы требовать немедленной остановки Белорусской АЭС до комплексной проверки ее безопасности, а не покупать произведенную ею электрическую энергию на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.


"Украина, как и наши союзники в странах Балтии, должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС до полной и детальной проверки ее безопасности, а не вопреки позиции объединенной Европы покупать у нее электроэнергию", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.


Он отметил, что импорт тока открыто лоббирует национальный энергетический регулятор НКРЭКУ, который, по решению Верховной Рады уже должен запретить любые поставки.
"Несмотря на объективные сомнения по соблюдению требований безопасности на этой АЭС, украинская власть продолжает закупать у нее электрическую энергию и таким образом финансировать агрессора, ведь эти деньги идут в РФ. К примеру: вчера импорт составил около 1 млн кВт часов", - отметил Наливайченко.


По его словам, последний инцидент со взломом официального сайта АЭС накануне годовщины Чернобыльской трагедии стал очередным сигналом относительно пробелов в безопасности Белорусской АЭС.


Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.

Автор: 

импорт (559) Наливайченко (894) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+8
Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Виновата зелёная энергетика.Все знают.
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27.04.2021 12:03
+5
Бабушка Беня так не считает
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27.04.2021 11:53
+3
Все "вопли" о том что "можно", а чего "нельзя" исходять только от барыжной конкуренции различных ОЛИГАРХИЧЕСКИХ ГРУПП! Нельзя торговать с агрессорам и оккупантом, или иметь с ним ЛЮБЫЕ отношения /ни при каких обстоятельствах - это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос/, нельзя терпеть ГОСУДАРСТВО ОЛИГАРХОВ и БАРЫГ, если ты СВОБОДНЫЙ человек, а не ХОЛУЙ или хеже того РАБ!
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27.04.2021 12:04
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Правила форума Совет форумчан
вот же...откуда они берутся только...нельзя покупать электроэнергию дешевле чем у наших "патриотов"
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27.04.2021 11:51 Ответить
Купи кирпич таварисч
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27.04.2021 11:56 Ответить
Так это ж сами "патриоты" и покупают
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27.04.2021 12:09 Ответить
Бабушка Беня так не считает
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27.04.2021 11:53 Ответить
Украина должна только Украине :...а не назло маме уши отморожу.Если выгодно,бери хоть у черта лысого...кроме врагов лаптеногих. Лука беларусам враг,но в Украине на него обижаться только полный зебил может.
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27.04.2021 12:02 Ответить
то може и на ***** не стоит обижаться если он Украине нефть и газ дешевле будет продавать?
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27.04.2021 12:10 Ответить
73% выбор куйло поддержало даже...помнишь как он попросил...с любым буду вести диалог кроме Порошенко...простоФАКТ(
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27.04.2021 12:19 Ответить
Знаешь, пошёл ты с лукой, АЭС, и своим кацапским бантустаном, куда подальше
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27.04.2021 12:12 Ответить
это беларусы с лукой триколоры власовские себе в задницу в Крыму и лугандонии в Ж засунули и Украину предали??СЮР(((
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27.04.2021 12:23 Ответить
А давай подумаем, постоянные учения с казламордыми под нашей границей, постоянное присутствие казламордых вояк у вас, полная интеграция гэбни и фсб, полная поддержка казляндии в полит. деятельности. И как? Братушки? Лука даст команду, аж вприпрыжку рванёте Киев "освобождать" - ваши протесты показали, кто пастух - кто бараны
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27.04.2021 12:35 Ответить
Там выше я написал ..прочти ещё раз,а не переводи стрелочки как школота.Если мы Украине такие враги...то закройте границу,разорвите дип.отношения....и скажите наливайченко ,что Украина ещё и нефтепродукты у Беларуси покупает всю войну.В Германии дешевле даже.Хотя ему кацапы подскажут без вас наивных ...три пальца лоб толщиной(
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27.04.2021 12:51 Ответить
Та на школоту те съезжай . Наши и МАЗы покупали вместо КРАЗов, за эти бабки вас омон и ***********, за АЭС бабки прямиком в казляндию идут - ты ведь в курсе шо станция построена в кредит? С нашими вшами разберёмся и без тебя, вы в своём доме порядок навести не можете
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27.04.2021 13:08 Ответить
Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Виновата зелёная энергетика.Все знают.
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27.04.2021 12:03 Ответить
Шо ви такоэ гАварыте?

"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский"
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27.04.2021 12:42 Ответить
Многие страны(!) будут работать над уничтожением (!) атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский 01.10.20/ Результат защиты приведен выше. Сто лет назад украинцев обманывала мафия где то Бланка. Сейчас украинцев обманывает мафия Коломойского.
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27.04.2021 13:21 Ответить
Все "вопли" о том что "можно", а чего "нельзя" исходять только от барыжной конкуренции различных ОЛИГАРХИЧЕСКИХ ГРУПП! Нельзя торговать с агрессорам и оккупантом, или иметь с ним ЛЮБЫЕ отношения /ни при каких обстоятельствах - это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос/, нельзя терпеть ГОСУДАРСТВО ОЛИГАРХОВ и БАРЫГ, если ты СВОБОДНЫЙ человек, а не ХОЛУЙ или хеже того РАБ!
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27.04.2021 12:04 Ответить
В Украине 15 энергоблоков, 80% из которых уже выработали свой ресурс. Вот это, реально опасно.
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27.04.2021 14:47 Ответить
Новенькая станция сто раз проверенная.
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27.04.2021 15:32 Ответить
 
 