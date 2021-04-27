Украина должна бойкотировать опасную АЭС в Беларуси, а не импортировать ее электроэнергию, - нардеп

Украина должна совместно со странами Европы требовать немедленной остановки Белорусской АЭС до комплексной проверки ее безопасности, а не покупать произведенную ею электрическую энергию на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.



"Украина, как и наши союзники в странах Балтии, должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС до полной и детальной проверки ее безопасности, а не вопреки позиции объединенной Европы покупать у нее электроэнергию", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.



Он отметил, что импорт тока открыто лоббирует национальный энергетический регулятор НКРЭКУ, который, по решению Верховной Рады уже должен запретить любые поставки.

"Несмотря на объективные сомнения по соблюдению требований безопасности на этой АЭС, украинская власть продолжает закупать у нее электрическую энергию и таким образом финансировать агрессора, ведь эти деньги идут в РФ. К примеру: вчера импорт составил около 1 млн кВт часов", - отметил Наливайченко.



По его словам, последний инцидент со взломом официального сайта АЭС накануне годовщины Чернобыльской трагедии стал очередным сигналом относительно пробелов в безопасности Белорусской АЭС.



Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.