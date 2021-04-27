Три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.
26 апреля в 19:22 в Службу спасения поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге национального значения Мукачево-Рогатин-Львов между селами Залужье и Зубовка Мукачевского района с участием автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia.
"Вследствие ДТП 3 человека (двое мужчин 1999 и 1984 рождения, а также женщина 1988 года рождения) погибли на месте. Еще одна женщина с политравмами госпитализирован каретой экстренной медицинской помощи в реанимационное отделение Мукачевской ЦРБ", - сказано в сообщении.
Отмечается, для деблокирования погибших с искореженного авто привлекался личный состав и техника 17-й государственной пожарно-спасательной части г. Мукачево.
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