"Партийная работа - не выступления в клубах", - Рудик о желании Притулы возглавить "Голос"
Лидер партии "Голос" Кира Рудик отреагировала на заявление своего коллеги - шоумена Сергея Притулы о желании возглавить "Голос", отметив, что "партийная работа - это не выступления в клубах".
Об этом она заявила в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я горжусь тем, что партия "Голос" является партией, которая приобщает людей к политике. Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, потом он снова возвращался к своей шоубизнесовой карьере, потом он хотел делать, кажется, свою партию, теперь он хочет возглавить "Голос". Конечно, это хорошо, что у человека в партии "Голос" есть такие активные амбиции. В то же время, должна заметить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими процедурами: наш съезд состоится, как и запланировано, в середине лета, и он решит, имеют ли эти амбиции право на существование", - отметила Рудик.
По словам руководителя "Голоса", на предыдущем съезде партии она получила 90 процентов поддержки и, по ее мнению, сейчас эта поддержка сохраняется.
"У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей. У нас в партии есть и люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), которые ведут за собой людей. Но партийная работа - это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это - системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется", - сказала Рудик.
По ее словам, все процессы, которые сейчас происходят в партии, являются "болезнью роста" и обязательно пройдут. Рудик также отметила, что разногласий по ценностных ориентиров в "Голосе" сейчас нет.
Напомним, накануне Сергей Притула заявил о своем желании возглавить "Голос". "Нам кажется, что нас ведут не туда", - отметил шоумен.
С марта прошлого года партию возглавляет Кира Рудик, которая сменила на этом посту Святослава Вакарчука.
Недавно 10 из 20 депутатов фракции "Голос" выступили с открытым письмом, в котором призвали переизбрать руководство партии. 10 из 20 депутатов фракции "Голос" выступили с открытым письмом, в котором призвали переизбрать руководство партии.
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Але її без відпочинку обгадити намагаються кацапи-рашиссти їх посіпаки в Україні й деякі неосвічені їм "піддакують".
P. S. путин- *****
Прямо на наступний день після виборів.
Бо задача їх була - відтягнути єлекторат вад ЄС. Що вони і зробили. Далі вони, як відомий гумовий виріб після використання, відправилися у смітник
Швидше це могли стати голосами "Свободи" чи "Самопомочі" чи іншої "умовно" правої партії, яка би продемонструвала послідовність у відстоюванню національних інтересів, здоровий глузд і бажано неолігархічного типу.
Так на виборах президента там особливих варіантів не було, але коли мова про партії то тут електорат завжди більше сегментується і вибирає те що йому ціннісно ближче.
А Притула вирішив з коміків перекваліфікуватися
в управдомив політика
Чекаємо на реакцію інших коміків - а їх в Україні завжди було достатньо
Таке саме завдання виконував Притула на виборах мера Києва: відтягнути голоси у Кличка.
А кто такой Притула, я понятия не имел до 2014 и для меня он в первую очередь волонтер и активист, а потом уже шоумен.
Думаю выиграют от такого союза все.
Я обісрався без бою!
Двічі я обісрався без бою!
Пахнуть лайном мої штані.
Смердять лайном мої справи у ВР.
Однак гроші не пахнуть лайном!
Я обісрався без бою!
что он несет,это мужик в юбке?
нет ориентиров -> нет разногласий