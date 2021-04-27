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"Партийная работа - не выступления в клубах", - Рудик о желании Притулы возглавить "Голос"

Лидер партии "Голос" Кира Рудик отреагировала на заявление своего коллеги - шоумена Сергея Притулы о желании возглавить "Голос", отметив, что "партийная работа - это не выступления в клубах".

Об этом она заявила в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я горжусь тем, что партия "Голос" является партией, которая приобщает людей к политике. Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, потом он снова возвращался к своей шоубизнесовой карьере, потом он хотел делать, кажется, свою партию, теперь он хочет возглавить "Голос". Конечно, это хорошо, что у человека в партии "Голос" есть такие активные амбиции. В то же время, должна заметить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими процедурами: наш съезд состоится, как и запланировано, в середине лета, и он решит, имеют ли эти амбиции право на существование", - отметила Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда"

По словам руководителя "Голоса", на предыдущем съезде партии она получила 90 процентов поддержки и, по ее мнению, сейчас эта поддержка сохраняется.

"У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей. У нас в партии есть и люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), которые ведут за собой людей. Но партийная работа - это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это - системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется", - сказала Рудик.

Также читайте: Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии

По ее словам, все процессы, которые сейчас происходят в партии, являются "болезнью роста" и обязательно пройдут. Рудик также отметила, что разногласий по ценностных ориентиров в "Голосе" сейчас нет.

Напомним, накануне Сергей Притула заявил о своем желании возглавить "Голос". "Нам кажется, что нас ведут не туда", - отметил шоумен.

С марта прошлого года партию возглавляет Кира Рудик, которая сменила на этом посту Святослава Вакарчука. 

Недавно 10 из 20 депутатов фракции "Голос" выступили с открытым письмом, в котором призвали переизбрать руководство партии. 10 из 20 депутатов фракции "Голос" выступили с открытым письмом, в котором призвали переизбрать руководство партии.

Притула Сергей (84) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+14
😂И тут ипала жабу гадюку))) А президентство стало быть по ее логике выступление в клубах или Вакарчук лидер партии это не выступление в клубах ?) Короче Голос походу все.
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27.04.2021 12:05
+11
Притула логически мыслит. Раз в президенты выбрали клоуна, а в профессора недавно выбрали мастурбатора Киву, то почему партию Голос не мог бы возглавить шоумэн?
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27.04.2021 12:08
+8
Голосом управляет хозяин -- Пинчук. Кто содержит барышню, тот ее и танцует. Задачей Голоса, Вакарчука и Притулы было отобрать голоса у демократических противников зелени на выборах Их нахождение в Раде -- просто приятный бонус для семьи Кучмы.
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27.04.2021 12:26
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😂И тут ипала жабу гадюку))) А президентство стало быть по ее логике выступление в клубах или Вакарчук лидер партии это не выступление в клубах ?) Короче Голос походу все.
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27.04.2021 12:05 Ответить
Партия расколется на на двое.Теперь будет "Голос" и "Отголосок".
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27.04.2021 12:37 Ответить
Єдина нормальна партія, де не партія навколо людини як ЗАТ а дійсно партія як у розвинених країнах.
Але її без відпочинку обгадити намагаються кацапи-рашиссти їх посіпаки в Україні й деякі неосвічені їм "піддакують".
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27.04.2021 12:50 Ответить
Так, що ми маємо: партія створена за гроші Пінчука, набравша голоси за рахунок популярності музиканта Славка, який при першій нагоді здриснув, очолила Рудик для якої Порошенко більший ворог ніж Зеленський, щойно послала нахер іншу медійну персону Притулу, який безперечно заслуговує повагу за волонтерство, за те, що він актор і шоумен, а не політик,але винні у всьому чиїсь посіпаки. Нічого не сплутав?
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27.04.2021 13:06 Ответить
Сплутав? Як завжди. Я не казав що хтось винен. Дешеві мокшанські маніпуляції зі мною не проходять.
P. S. путин- *****
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27.04.2021 19:03 Ответить
Голос все був одразу.
Прямо на наступний день після виборів.
Бо задача їх була - відтягнути єлекторат вад ЄС. Що вони і зробили. Далі вони, як відомий гумовий виріб після використання, відправилися у смітник
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27.04.2021 14:05 Ответить
Завжди було цікаво, чому 'ЄС' вирішило, що це могли бути їх голоси.
Швидше це могли стати голосами "Свободи" чи "Самопомочі" чи іншої "умовно" правої партії, яка би продемонструвала послідовність у відстоюванню національних інтересів, здоровий глузд і бажано неолігархічного типу.
Так на виборах президента там особливих варіантів не було, але коли мова про партії то тут електорат завжди більше сегментується і вибирає те що йому ціннісно ближче.
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27.04.2021 17:03 Ответить
Я не є представником "ЄС" і кажу з свого особистого досвіду. Троє моїх знайомих голосували за голос якраз того що "не хочемо голосувати за ЄС".
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28.04.2021 13:44 Ответить
Притула логически мыслит. Раз в президенты выбрали клоуна, а в профессора недавно выбрали мастурбатора Киву, то почему партию Голос не мог бы возглавить шоумэн?
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27.04.2021 12:08 Ответить
Після того , як Ківа розсмішив усю Україну своєю дисертацією - комік Зе нервово курить у сторонці .
А Притула вирішив з коміків перекваліфікуватися в управдоми в політика
Чекаємо на реакцію інших коміків - а їх в Україні завжди було достатньо
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27.04.2021 12:54 Ответить
Да уж, Вакарчук ведет людей за собой Дважды так намахать свои избирателей
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27.04.2021 12:13 Ответить
Вакарчук виконав на відмінно поставлене йому завдання олігархом Пінчуком. Розкрутив на концертах молодь, відтягнув голоси у Порошенка, коли поступила команда злиняв в кущі, а всі розкручені впали в руки Блазневі. Такий з нього "моральний лідер" нації, який виявився банальним аморальним підором.

Таке саме завдання виконував Притула на виборах мера Києва: відтягнути голоси у Кличка.
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27.04.2021 12:40 Ответить
" Голос" - это что такое? Какая у них цель и каким способом они желают её достичь? В нормальной стране не может быть 350 партий !?! ( И, говорят ,50 активно работают !???) Чем вы отличаетесь от всех остальных? Ну, безусловно, личные амбиции....все мечтают о славе Наполеона,но бюджет еще и деньги платит за эти потуги.
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27.04.2021 12:19 Ответить
Голосом управляют люди Сороса. В Украине от Сороса смотрящий Фиала. Вот как он решит, так съезд и проголосует. Если Притула их убедит что он от него будет толк , что он не такое чмо как Вакарчук и не сбежит сразу после выборов то может ему и дадут возможность порулить соросовской сектой. И, кстати, Рудык первая проголосует ЗА и не пикнет.
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27.04.2021 12:19 Ответить
Голосом управляет хозяин -- Пинчук. Кто содержит барышню, тот ее и танцует. Задачей Голоса, Вакарчука и Притулы было отобрать голоса у демократических противников зелени на выборах Их нахождение в Раде -- просто приятный бонус для семьи Кучмы.
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27.04.2021 12:26 Ответить
Пинчук тоже с Соросом, но больше для прикрытия своей жопы. А Голосом он не управляет. Их офис находится в здании Dragon Capital.
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27.04.2021 19:58 Ответить
Т.е Кира Рудык и Ярослав Железняк не люди Пинчука? И не они возглавляют фракцию Голоса в ВР? И не они скоординировано действуют со слугами?
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27.04.2021 20:06 Ответить
Я не знаю чьи они люди. В Слугах полно соросни и по некоторым вопросам как продажа земли у них мнение совпадает, по другим нет. Но никакой даже неформальной коалиции у них нет. Секта Сороса - структура с очень четкой вертикалью и одним лидером со смотрящими на местах. В Украине это Фиала. Пинчук - просто местный олигарх, вырощенный своим тестем кучмой в тепличных условиях. К соросне он просто примазался для защиты и лоббирования своих интересов т.к. в отличие от того же Ахметова или Коломойского слишком бздливый чтобы договариваться напрямую с властью, которая часто меняется. Если он и продвинул куда-то там своих людей то это не значит что он руководит процессом. Даже Фиала не руководитель, а просто говорящая голова. Если бы у нас было нормальное государство и нормальная власть, а не алкаши, зеки, барыги и клоуны то этого деятеля давно бы обвинили в шпионаже и выслали нах из страны, а его фонд закрыли.
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27.04.2021 23:37 Ответить
Если бы у нас было нормальное государство, то опзж расстреляли бы в полном составе, а слуг урода через одного (ты бы точно попал в число расстрелянных )
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02.05.2021 13:13 Ответить
Рудык не тянет на главу партии, причем любой партии..Нет харизмы в ней. ИМХО
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27.04.2021 12:22 Ответить
В Голосе нужна не харизма, а "Чего изволите-с, хозяин?".
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27.04.2021 12:36 Ответить
говори, говори...как пинчук скажет - так и будет.
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27.04.2021 12:31 Ответить
Очень мне нравится Голос, много достойных и умных людей. Но с таким подходом опять пройти в Раду шансов у них нет.
А кто такой Притула, я понятия не имел до 2014 и для меня он в первую очередь волонтер и активист, а потом уже шоумен.
Думаю выиграют от такого союза все.
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27.04.2021 12:31 Ответить
Ні, в першу чергу він шоумен. Клоуни без сцени не можуть.
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27.04.2021 12:52 Ответить
Этот "патриот" "вдруг" резко прозрел уже после того, как получил бабки за отснятый сезон в рашенской франшизе. А до этого делал вид, что не понимает о чем речь. И эти денежки ему совесть не напрягают.
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27.04.2021 13:50 Ответить
Главное прозрел
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27.04.2021 13:55 Ответить
Шутку оценил.
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27.04.2021 13:59 Ответить
НОВИЙ ХІТ ВІД СЛАВКА.
Я обісрався без бою!
Двічі я обісрався без бою!
Пахнуть лайном мої штані.
Смердять лайном мої справи у ВР.
Однак гроші не пахнуть лайном!
Я обісрався без бою!
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27.04.2021 13:58 Ответить
А как же Славко, ваш "создатель" вашей "партии"? Ну, тот, что выступал по клубам, а теперь пытается скакать по сцене с одышкой и тот, что обісрався без бою (двічі обісрався)?
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27.04.2021 12:41 Ответить
Бог троіцу любіт. Років через пять знову вилізе на трибуну ))
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27.04.2021 12:53 Ответить
И вы знаете, найдутся полудурки кто за него проголосует.
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27.04.2021 13:52 Ответить
Эта жирная ведет голос к зедебилам.
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27.04.2021 12:48 Ответить
Забоялась конкуренции дама.
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27.04.2021 12:52 Ответить
Киру надо немедленно выгонять, фактически она уже слила Голос в СН, она не тянет, для нее это тяжелая, а не ответственная и важная работа, у них есть выбор, а может на них упадет достойный человек.
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27.04.2021 12:56 Ответить
когда вы говорите-такое ощущение что вы бредите...
что он несет,это мужик в юбке?
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27.04.2021 13:00 Ответить
Рудик также отметила, что разногласий по ценностных ориентиров в "Голосе" сейчас нет.Источник: https://censor.net/ru/n3262226

нет ориентиров -> нет разногласий
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27.04.2021 13:53 Ответить
Страшная женщина.
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27.04.2021 15:36 Ответить
 
 