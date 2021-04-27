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Новости Агрессия России против Украины
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РФ не приемлет предупреждений извне о перемещении российских войск на нашей территории, - Шойгу

РФ не приемлет предупреждений извне о перемещении российских войск на нашей территории, - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что Россия не приемлет предупреждений от каких-либо стран о последствиях перемещения собственных войск на своей территории.

Об этом заявил сегодня на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, в последнее время "только ленивый" не стал обвинять Россию в чем-либо.

"То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", — возмутился российский министр.

При этом он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет, она будет впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.  22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

агрессия (1704) армия РФ (19047) Шойгу (712)


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Топ комментарии
+7
А кацапский ненормальный бурят Шойгу приемлет перемещение своих бандитов по украинской территории в течение последних 7 лет? Или у него что-то с логикой хромает? Или с совестью и моралью запор?
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27.04.2021 12:12
+3
Не берите в голову этот бред . Он по сценарию путла ляпает языком .
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27.04.2021 12:14
+3
там совести и не было никогда. особенно после беслана, убийства 2500 детей и учителей.
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27.04.2021 12:16
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Правила форума Совет форумчан
рАссия это то, что внутри МКАДа, а всё остальное это наворованное и его придется вернуть!
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27.04.2021 12:10 Ответить
Московия . А вокруг орда .
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27.04.2021 12:12 Ответить
Аленевод..........ля (пардон за мой аленеводческий) тупой еще тупее..сиквел по кацабски
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27.04.2021 13:10 Ответить
Еще один повод напомнить на весь мир этим много о себе возомнившим дикарям, что оккупированный Крым и международные воды Черного и Азовского морей - это не их внутренняя территория.
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27.04.2021 12:18 Ответить
А какая истерика закатывается при перемещении войск НАТО по территории стран НАТО.
Нетрудно вспомнить истеричные визги, что переброска войск НАТО и приближение к западным границам России - это является смертельной угрозой россии - матушке. Быстрее тополя ,искандеры поближе к Европе в качестве ответной угрозы. Тошнит от двуличия россии.
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27.04.2021 12:34 Ответить
меня бесит само выражение "россия - матушка"
когда, в каком веке и к кому Рашка, была заботливой любящей матушкой???!!!
Россия это осатанелая от собственного скотства, черной лжи и бездонной моральной подлости территория, где взаимная ненависть и лживость во всём является базисом постройки и формирования общества и антигосударства..
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27.04.2021 12:39 Ответить
А кацапский ненормальный бурят Шойгу приемлет перемещение своих бандитов по украинской территории в течение последних 7 лет? Или у него что-то с логикой хромает? Или с совестью и моралью запор?
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27.04.2021 12:12 Ответить
Не берите в голову этот бред . Он по сценарию путла ляпает языком .
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27.04.2021 12:14 Ответить
там совести и не было никогда. особенно после беслана, убийства 2500 детей и учителей.
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27.04.2021 12:16 Ответить
Генерал армии Сергей Шойгу никогда не служил в армии
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27.04.2021 12:14 Ответить
РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2336
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27.04.2021 12:18 Ответить
раша агрессор.точка.
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27.04.2021 12:23 Ответить
та нагнетайте, нагнетайте ,дайте мотивацию для уверенного и полностью обоснованного ,принятия решений в странах НАТО ,будет шо политикам рассказать своим избирателям - демократия она такая))
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27.04.2021 12:31 Ответить
Ну во первых Крым не признают " вашей территорией" не говоря уж об ОРДЛО, (Приднестровье, Абхазии и ЮЖ. Осетии.) А во вторых существуют международные и межгосударственные договоры ( которыми вы по привычке "подтерлись") о предупреждении заранее о проводимых маневрах, перебросках вооруженных сил с указанием дат и количества перебрасываемых сил и на какое время. Понятно что для ОРДЫ законов нет, а главный темник "великого кагана Пу" тувинец ( по сути монгол) папу то его звали Кожугет Шойгу Серее оглу 1921 года рождения. Именно в этом году с помощью красных на неотъемлемой территории Китая возникла фейковая " республика" Танну- Тэва которая вошла в состав СССР ( РФ) только в 1944 году. По сути Серее Кожугетович Шойгу по происхождению из подданных Китая. Почему то не удивлен.. как раз то что и нужно для ОРДЫ и холопов - рабов московитов.
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27.04.2021 12:34 Ответить
Ну мы вас поставим на место с вашими ружбайками...озабоченные! вы их просто повыкидываете скоро....
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27.04.2021 12:42 Ответить
РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8212
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27.04.2021 12:51 Ответить
РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу - Цензор.НЕТ 6243
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27.04.2021 12:52 Ответить
алєнєвод запаса рядовой шойгу знаєт чьто гаваріт.
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27.04.2021 13:16 Ответить
Ой дурень.....
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27.04.2021 13:16 Ответить
Дык никто тувийца и не спрашивает приемлет он или нет И мы не приемлем истерии кацапов о том что Украина пытается напасть на рассею. Что хотим то и делам на своей земле и рашка Украине не указ.
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27.04.2021 13:29 Ответить
8 апреля СМИ сообщили, что https://censor.net/ru/news/3258445/bolshoyi_lager_rossiyiskih_voennyh_poyavilsya_vblizi_granitsy_s_ukrainoyi_pod_voronejem_smi_fotoreportaj. Источник: https://censor.net/ru/n3262227
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------От Воронежа до Украины, около 500 км. Такое себе "вблизи")))
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27.04.2021 14:58 Ответить
забыл только уточнить, в границах какого года
как у себя дома
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27.04.2021 17:31 Ответить
когда пиявку посыпаешь солью она начинает шипеть и пузыриться... так и дерево шойгу)
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27.04.2021 21:27 Ответить
 
 