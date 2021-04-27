Зеленский прибыл с рабочим визитом на Херсонщину: Посетит передовые позиции на админгранице с оккупированным Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства посетит передовые позиции украинских воинов на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.
В Херсоне Президент проведет совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.
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