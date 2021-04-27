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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Херсонщину: Посетит передовые позиции на админгранице с оккупированным Крымом

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Херсонщину: Посетит передовые позиции на админгранице с оккупированным Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства посетит передовые позиции украинских воинов на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.

В Херсоне Президент проведет совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
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Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6261
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27.04.2021 12:25
+13
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2899
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27.04.2021 12:27
+13
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6075
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27.04.2021 12:28
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очікуйте на сніг, херсонці
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27.04.2021 12:09 Ответить
Цитата двух последних лет.
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
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27.04.2021 12:10 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5993
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27.04.2021 12:24 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6261
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27.04.2021 12:25 Ответить
Вава на самолетике катаетцо! Будет рассказывать что херсонцы должны жить хорошо? Что строит начнет? Нью Херсон?
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27.04.2021 12:11 Ответить
Трендец. Херсон опять как прошлый раз из желтой перекочует в красную зону. ( в общем им будет не до сна... Хер сон одним словом.)
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27.04.2021 12:18 Ответить
Проверяет, насколько херсонщина готова к сдаче кацапам
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27.04.2021 12:19 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2899
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27.04.2021 12:27 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2115
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27.04.2021 12:59 Ответить
Одно кодло.
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27.04.2021 13:07 Ответить
воду запускать собрался?
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27.04.2021 12:27 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6075
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27.04.2021 12:28 Ответить
"Мир В Украине наступит тогда, когда русские будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят украинцев." ( Голда Мейер )
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27.04.2021 12:55 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9133
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27.04.2021 12:36 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7458
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27.04.2021 13:12 Ответить
Главное - не забыть одеть бронепамперс...
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27.04.2021 13:24 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину: Відвідає передові позиції на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7439
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27.04.2021 13:30 Ответить
Жди беды!
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27.04.2021 13:48 Ответить
На хрена он нужен в Херсоне.Опять дороги перекроют.
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27.04.2021 13:53 Ответить
Внезапная проверка готовности канала к подаче воды в оккупированный Крым перед посещением кремля?
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27.04.2021 14:41 Ответить
 
 