Зеленский прибыл с рабочим визитом на Херсонщину: Посетит передовые позиции на админгранице с оккупированным Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства посетит передовые позиции украинских воинов на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.

В Херсоне Президент проведет совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

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