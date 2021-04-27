"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции

Политсовет "Слуги народа" еще не собирался для принятия дополнительного решения по Николаю Тищенко.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Возможно, руководитель фракции (Давид Арахамия. – Ред.) что-то знает. Он же предлагал купить дроны. Но в целом я не думаю, что эта ситуация тянет на исключение из фракции. Хотя, честно говоря, мне как народному депутату, который регистрирует законопроекты вторую неделю приходится комментировать действия коллеги Тищенко. Очень жаль, что это нивелирует работу всех остальных народных депутатов, которые не попадают в такие ситуации", - подчеркнула "слуга народа".

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Говоря о том, что в европейских странах за подобные действия чиновники и политику несут серьезную ответственность, она согласилась, что за нарушение карантинных ограничений нужно заплатить штраф.

"Премьер-министр Норвегии устроила вечеринку на свой день рождения на 13 человек, о чем стало известно общественности, и она действительно заплатила штраф. Так вот, насколько я понимаю, нет проблемы, чтобы Тищенко тоже заплатил штраф", - акцентировала нардеп.

Замглавы фракции СН не против, чтобы Тищенко также съездил на фронт, добавив, что в мае сама планирует проведать украинских военнослужащих.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".