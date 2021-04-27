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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции

Политсовет "Слуги народа" еще не собирался для принятия дополнительного решения по Николаю Тищенко.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Возможно, руководитель фракции (Давид Арахамия. – Ред.) что-то знает. Он же предлагал купить дроны. Но в целом я не думаю, что эта ситуация тянет на исключение из фракции. Хотя, честно говоря, мне как народному депутату, который регистрирует законопроекты вторую неделю приходится комментировать действия коллеги Тищенко. Очень жаль, что это нивелирует работу всех остальных народных депутатов, которые не попадают в такие ситуации", - подчеркнула "слуга народа".

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Говоря о том, что в европейских странах за подобные действия чиновники и политику несут серьезную ответственность, она согласилась, что за нарушение карантинных ограничений нужно заплатить штраф.

"Премьер-министр Норвегии устроила вечеринку на свой день рождения на 13 человек, о чем стало известно общественности, и она действительно заплатила штраф. Так вот, насколько я понимаю, нет проблемы, чтобы Тищенко тоже заплатил штраф", - акцентировала нардеп.

Замглавы фракции СН не против, чтобы Тищенко также съездил на фронт, добавив, что в мае сама планирует проведать украинских военнослужащих.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

день рождения (396) карантин (16729) Арахамия (988) Слуга народа (2628) Кравчук Евгения (367) Тищенко Николай (336) локдаун (294)


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Топ комментарии
+10
Грабунки, розбій, рейдерство, корупція, підофілія, всяке порушення Закону- не привід.
З партії "ворожих слуг" виключають лише за "несогласие с политикой партии, и критику ее лидера Янелоха ВАЗеленского"
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27.04.2021 12:23
+9
Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.
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27.04.2021 12:16
+8
"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции - Цензор.НЕТ 4406
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27.04.2021 12:12
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"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции - Цензор.НЕТ 4406
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27.04.2021 12:12 Ответить
Я вас на кую вертел. Ваш ЗЕ!
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27.04.2021 12:14 Ответить
коля чєстний чєлавєк, нє подбарижник! а значіт наш, і єму ззя
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27.04.2021 12:14 Ответить
А що тягне,на трибуну насрати ??))
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27.04.2021 12:15 Ответить
Грабунки, розбій, рейдерство, корупція, підофілія, всяке порушення Закону- не привід.
З партії "ворожих слуг" виключають лише за "несогласие с политикой партии, и критику ее лидера Янелоха ВАЗеленского"
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27.04.2021 12:23 Ответить
насрать на трибуну? Кравчук тут же найдет объяснение: это инсталяция на тему деятельности попередников
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27.04.2021 12:44 Ответить
Ясна річ ,в усіх негараздах винен Порошенко ,скрізь встигає нагадити ,невгамовний !!))
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27.04.2021 12:59 Ответить
Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.
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27.04.2021 12:16 Ответить
"Лишьби не Порошенко!Хуже не будет!" !!!!))))
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27.04.2021 12:18 Ответить
Правда?В союзе за меньшее партбилет на стол ложили,довели все до маразма
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27.04.2021 12:16 Ответить
А за партквітком всі регаліі і посади !!!)))
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27.04.2021 12:20 Ответить
Back to USSR!
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27.04.2021 12:31 Ответить
И в лагеря отправляли по анонимке соседа. И даже растрелять могли. Так что неудачная аналогия.
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27.04.2021 12:32 Ответить
да могли и расстреливали.но я одругом
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27.04.2021 12:35 Ответить
Він розумний ,в нього "дупаякукім" ,є чим мислити !!!))
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27.04.2021 12:17 Ответить
можно только представить себе какой вой подняло быдло73 если бы Петю просто застукали на буфете ж/д вокзала с мясным пирожком за 12 грн.
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27.04.2021 12:22 Ответить
ситуация не тянет на исключение из фракции/ Изображать справедливейшего судью Соломона в кодлане Коломойского сегодня очередь Кравчук.
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27.04.2021 12:26 Ответить
Для "слуг народа" тянет разве что когда они становятся самостоятельными в решениях. Все остальное - "не тянет". Вторая "Партия регионов".
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27.04.2021 12:31 Ответить
в партии рыгов, по сравнению с этим стадом недоумков, была партийная дисциплина, определенный имидж и на порядок меньше зашкваров. Такой конченной фракции, как партия клоуна, украинский парламент еще не видел
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27.04.2021 12:40 Ответить
Действительно. такая мелочь. А за то что до сих пор нет оборонного заказа, нет вакцины, рост цен. Надо гнать эту Раду зеленых недоумков. Как там Зеленский рассказывал о роспуске Рады - в связи с низким доверием граждан к парламенту
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27.04.2021 12:37 Ответить
А шо тут такого? Ну в очередной раз лохам поссали слуги в глаза. Вы же, 73%, того хотели? Ну так посмейтесь да и заткните свои возмущалки. делов-то....
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27.04.2021 12:42 Ответить
Дядя Женя, ты дурак? Это Ваше внутрипартийное дело. Только вот если вы Слуги народа, то вот как-то объясните народу.... Что можно народу, а что можно депутату?. А то избиратель находится в неведении...
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27.04.2021 12:43 Ответить
Ну з Тищенком - ще нічого - наказати і ....може порозумнішає
А зі Шевченком який Гена - треба вирішувати конкретно
Мало того , що відвідав нелегітимного узурпатора , так і всяких дурниць привселюдно наговорив !!!
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27.04.2021 13:07 Ответить
Кримінальщик Коля оболонський кум Єрмака. На кую він вертів всю фракцію разом з Клованом.
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27.04.2021 12:44 Ответить
Ну да, ворон ворону глаз не выклюет.
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27.04.2021 12:51 Ответить
Нехай коля оболонський гуляє. Але за кожну гульку 10 байрактарів на фронт!! І це буде по справедливості. Інакше мементо в море!
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27.04.2021 13:03 Ответить
Тищенко - это маркер власти. Скади мне кто твой друг и я скажу кто ты.
А о чём думало это Тищенко когда после мегаскандала с Велюром организовывало такую вот провокацию?
Посмотрите внимательно на видео. Там есть и казино без лицензии, там есть и салют, который запрещён. Вспомните, что в это время войска агрессора стоят у ворот страны.
Вспомните, что существо блеяло год назад после скандала с Велюром.
И вы поймёте, что ситуация с Тищенко, это не просто нарушение карантина, а нечто больше.
То большее, что демонстрирует отсутсвие воли, морали и вообще ума у самой власти.
Тищенко уже угробил минимум 5% рейтинга и Зе, и слуг.
И с вероятностью 100% продолжит этот процесс. Люди ведь не меняются
Впрочем, судя по количеству нарушений, времени и месту можно утверждать, что произошедшее не случайно. Дурачков можно использовать и в тёмную
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27.04.2021 13:20 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции, был бы удивлён если бы тянуло...

Ведь "СН", пристанище воров, насильников, клоунов, аферистов, предателей и даже региАналов!!!
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27.04.2021 13:29 Ответить
бидлу не буває соромно.
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27.04.2021 13:37 Ответить
Вечірка в ресторані під час локдауну це одне,а друге це робота ресторану Велюр,коли всі мали бути закриті і трете,як Тищенко запхав в депутати Веращука в Івано-Франківську.Хватить причин,щоб йому дали копняка в зад?Предостаньо я думаю.
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27.04.2021 14:55 Ответить
 
 