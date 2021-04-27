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Новости Коронавирус и карантин
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Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны, - мэр Сухомлин

Житомир уже на этой неделе может выйти из

На текущей неделе из "красной" зоны карантина может выйти Житомир. Ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем.

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Житомир один из самых первых попал в "красную" зону еще в начале марта.

"Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из красной зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Нужно еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - заявил Сухомлин.

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Автор: 

Житомир (680) карантин (16729) Сухомлин (33) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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теперь мы веками будем менять цвета зон ...
пока не останется два человека - один живущий в зоне и второй меняющий её статус.
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27.04.2021 12:27 Ответить
..ничего,всё повторится.."полижут" иконы,причастятся из одной ложки,троекратно расцелуются,"посвятят" снедь,при большом скоплении народа.....Зря,идиоты,не последуют разумной пословицы..." На Бога надейся,но и сам не плошай!!!".
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27.04.2021 13:33 Ответить
Молодец, Сергей Иванович! И спасибо всем житомирским медикам, всем больницам и поликлиникам!
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27.04.2021 16:23 Ответить
 
 