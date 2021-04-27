Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны, - мэр Сухомлин

На текущей неделе из "красной" зоны карантина может выйти Житомир. Ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем.

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Житомир один из самых первых попал в "красную" зону еще в начале марта.

"Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из красной зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Нужно еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - заявил Сухомлин.

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