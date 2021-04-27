Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений
В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.
По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".
Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России. - Ред.) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".
"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков сказал, что "Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик".
При этом он отметил, что ему пока не известно о том, чтобы из Киева в Москву транслировались какие-то конкретные предложения о месте проведения возможной встречи президентов РФ и Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
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И Квартал может потом себе забрать.
Украинцы бы вздохнули с облегчением
Лишь бы в кремле все были счастливы.
Можете еще покозлить, но недолго. Мля, смешные шакалы, мнящие себя Шерханами...
В Кремлі над Клоуном відверто глузують, хтось пропонує запросити його разом з терористами Пушиліним і Пасічником в Москву на 9 травня.
Тому напевне його треба створити заздалегідь. Наприклад, як москалі робили з Прибалтикою в 1940 році. Комітет національного порятунку, який буде засідати в приміщенні посольства США...
шерхан оказался табакой?
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный - Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
гениталии меняла...
дедку так никто не спас - Бабка дала дедке класс...
ДЕДКА БАБКИ - НАШ ГЕРОЙ,
ОН ЗА БАБКУ - ВЕСЬ ГОРОЙ.
НО ТЕПЕРЬ, ЯПОНА МАТЬ,
ДЕДКА БУДЕТ ВСЕМ ДАВАТЬ.
К дедке с бабкой пристает:С глупости он прется.
Вова дедку опустил -Бабке пришил дедкин…
Как, все ж Вова не вкурил,Сделать с бабки дедку.
Но прикол ведь будет в том -Прокол Вовы, титьки…
Все смеются теперь с бабки, Как с гермофродитки.
Не изжил себя прикол,Вовы «нынче в моде»-
«Мочит все в сортире» он…Ведь его там - вроде…
Желваком лицо корежит...Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром Стал в июльскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем Скачет он и тут и там,
Зырит он на всех двулико-Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных: Не корежило чтоб их.