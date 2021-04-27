Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России. - Ред.) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Песков сказал, что "Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик".

При этом он отметил, что ему пока не известно о том, чтобы из Киева в Москву транслировались какие-то конкретные предложения о месте проведения возможной встречи президентов РФ и Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

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