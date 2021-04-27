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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений

Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  Интерфакс-Украина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России. - Ред.) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Песков сказал, что "Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик".

При этом он отметил, что ему пока не известно о том, чтобы из Киева в Москву транслировались какие-то конкретные предложения о месте проведения возможной встречи президентов РФ и Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

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Зеленский (20224) переговоры (4913) Песков (1856) путин (31211) россия (95361)


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Топ комментарии
+36
Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений - Цензор.НЕТ 3099
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27.04.2021 12:29
+27
есть только два направления украинско-российских отношений:
- Рашка! иди нах%%!..
- Рашка! пошла нах%%!..
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27.04.2021 12:35
+21
Ой ! А как быть с Зе обещаниями???
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27.04.2021 12:30
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Вот бы оно поехало туда и больше не возвращалось.
И Квартал может потом себе забрать.
Украинцы бы вздохнули с облегчением
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27.04.2021 15:08 Ответить
Зеленский захотел встретиться с Путиным! Это,при том, что тема Крыма-закрытая, а по поводу Донбасса,Путин отсылает Зеленского к переговорам с фейковыми ЛДНР! Так о чем Зеленский будет говорить с Путиным? Разве,что станет на колени и посмотрит в глаза человеку,из-за которого все беды в Украине! Для Украины-это равносильно тоже стать на колени и смотреть в глаза своему врагу! Больно за Украину! Не любите вы,украинцы,свою страну,не патриоты вы! Позор вам!!!
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27.04.2021 15:13 Ответить
малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дегенерат поедет решать вопрос о своих киностудиях На ПИД,,,раше( офшорах с ними связанных) и хате в Крыму( переоформленной по ПИД,,рашенским законам) на Х,,,Й тогда эти встречи организованные кремлевской Крысой ермаком!!!!
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27.04.2021 15:14 Ответить
Думаю, Ермак уговорит Зеленского даже на такие переговоры, задания Кремля он выполняет неукоснительно, а Зеленским вертеть в вопросах, в которые он ни бэ ни мэ - легче лёгкого.
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27.04.2021 15:20 Ответить
"Рассея не является стороной конфликта". Дима ты как бы ходишь в церковь, вашу МП(типа) и так врать... Кацапская церковь это сборище фсб-шников. И это знают все. Но такое вранье... Это полный перебор и ты дима-************ со своим ****** реальные ******** и уроды. И это мягко сказано...
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27.04.2021 15:33 Ответить
Зеленский захотел встретиться с Путиным! Это,при том, что тема Крыма-закрытая, а по поводу Донбасса,Путин отсылает Зеленского к переговорам с фейковыми ЛДНР! Так о чем Зеленский будет говорить с Путиным? Разве,что станет на колени и посмотрит в глаза человеку,из-за которого все беды в Украине! Для Украины-это равносильно тоже стать на колени и смотреть в глаза своему врагу! Больно за Украину! Не любите вы,украинцы,свою страну,не патриоты вы! Позор вам!!!
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27.04.2021 15:34 Ответить
щось ти забагато береш на себе, де ти в опшечкє побачив українців?
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27.04.2021 15:51 Ответить
Да не вопрос: санкции - отдельно, двусторонние отношения - отдельно.
Лишь бы в кремле все были счастливы.
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27.04.2021 15:40 Ответить
Нах.р ви нам кацапи впали без обговорення Криму і Донбасу?
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27.04.2021 15:41 Ответить
нахvя тоді ця зелена мавпа постійно повторює про цю зустріч?
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27.04.2021 15:44 Ответить
тому що дебільний малорос
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27.04.2021 15:52 Ответить
згода.
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27.04.2021 15:55 Ответить
якщо зе-шмаркля таки проведе зустріч з хvйлом це буде означати що Україна признала що Крим нам не належить а на бамбасі "ідьот гражданская вайна". Можна не озвучувати те, що тоді станеться в Україні.
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27.04.2021 15:43 Ответить
Уникальнейшая возможность упаковать в коробку зеличайшего лидера за всю историю Независимости Украины и отправить на срассею. В дорогу положить айкосиков. И потом наблюдать за катаклизмами, которые на рашке начнутся. Зеснаряд в глазик тупину.
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27.04.2021 16:02 Ответить
А нах вы упали со своими пустопорожними разговорами
Можете еще покозлить, но недолго. Мля, смешные шакалы, мнящие себя Шерханами...
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27.04.2021 16:08 Ответить
Ось і поговорили. навіть іхати нікуди не треба.
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27.04.2021 16:09 Ответить
ті два єврея вже нічого не вирішують! Хай зустрічаються, де хочуть і скільки хочуть.
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27.04.2021 16:22 Ответить
Ніякого Криму і Донбасу сказало *****, а Блазень все одно лізе: https://www.dw.com/uk/zelenskyi-dav-zavdannia-yermaku-domovytysia-pro-zustrich-z-putinym/a-57338486 "Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку , щоб він зв'язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися". Така впертість говорить тільки про одне з двох, або Віслюк рветься до *****, щоб на корпоративі показати йому свій коронний номер гру на роялі, або щоб до ніг путіна кинути державний прапор України.

В Кремлі над Клоуном відверто глузують, хтось пропонує запросити його разом з терористами Пушиліним і Пасічником в Москву на 9 травня.
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27.04.2021 16:31 Ответить
У давнину московити їздили до Орди і просили у монголів ярлик на князівство. Тепер кацапи хочуть щоб українські президенти їздили до них та просили "ярлик на Україну" і як ті васали більше не прі що не заїкалися, ні про які донбаси чи крими, а лише суворо в рамках дозволених "імператором" чолобитну подавали.... Якщо Зєлємойша не розуміє ці прості речі та просту психологію ***** і готовий з ним зустрічатися і їхати для цього куди завгодно, то це біда.
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27.04.2021 19:03 Ответить
Забрали крым и еще запрещают даже говорить об этом? Не было Крыма, Донбаса, войны.. Это был сон?
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27.04.2021 16:59 Ответить
Правда така, що у випадку наступу москалів в Україні не буде жодного державного органу, який попросить допомоги у США.
Тому напевне його треба створити заздалегідь. Наприклад, як москалі робили з Прибалтикою в 1940 році. Комітет національного порятунку, який буде засідати в приміщенні посольства США...
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27.04.2021 18:31 Ответить
как то не по пацански шерхан себя ведёт. его пригласили на встречу, он согласился, но начинает выдвигать условия...
шерхан оказался табакой?
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27.04.2021 18:40 Ответить
шерхан це хто?ось ця ботоксна бабка-педофiлка? ось цей вбогий сцарьок?

Ніякого Криму і Донбасу: в Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин - Цензор.НЕТ 8389
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27.04.2021 18:48 Ответить
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный - Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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28.04.2021 04:45 Ответить
Бабка дедку целовала-
гениталии меняла...
дедку так никто не спас - Бабка дала дедке класс...
ДЕДКА БАБКИ - НАШ ГЕРОЙ,
ОН ЗА БАБКУ - ВЕСЬ ГОРОЙ.
НО ТЕПЕРЬ, ЯПОНА МАТЬ,
ДЕДКА БУДЕТ ВСЕМ ДАВАТЬ.
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28.04.2021 04:53 Ответить
В детском садике прикол -Вовочка стебется:
К дедке с бабкой пристает:С глупости он прется.
Вова дедку опустил -Бабке пришил дедкин…
Как, все ж Вова не вкурил,Сделать с бабки дедку.

Но прикол ведь будет в том -Прокол Вовы, титьки…
Все смеются теперь с бабки, Как с гермофродитки.
Не изжил себя прикол,Вовы «нынче в моде»-
«Мочит все в сортире» он…Ведь его там - вроде…
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28.04.2021 04:52 Ответить
ЕСЛИ ПРИСТАЛЬНО ПОСМОТРИШЬ На его хилой фасон-
Желваком лицо корежит...Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром Стал в июльскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем Скачет он и тут и там,
Зырит он на всех двулико-Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных: Не корежило чтоб их.
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28.04.2021 04:58 Ответить
А в это время трубоукладчик " Академик Черский" присоединился к "Фортуне". Каждый день до двух километров. Это значит , что уже через два месяца СП2 будет готов. Это и будет главной темой переговоров. И чем позже они начнутся тем лучше Путину.
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27.04.2021 18:42 Ответить
Шо не говорите, для контрибуции пыня старается.
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28.04.2021 05:16 Ответить
особенно поразило замечание о постоянном контакте козака с офисом президента Украины т.е. с ермаком. что и требовалось доказать. северный поток уже на финальной стадии. и мы уже не можем отвертеться от прямого вторжения. а мы даже для обороны нихрена не сделали.
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27.04.2021 18:53 Ответить
Только санкции Х#йла заставят покинуть Крым и Донбасс, вступление Украины в НАТО это безопасность... все остальное пустая болтовня.
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27.04.2021 19:10 Ответить
ГОСПОДИ ЗАБЕРИ ВСЕХ РОССИЯН К СЕБЕ !)
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27.04.2021 19:37 Ответить
Какой к себе, сквозь Чистилище - в Ад и баста !
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28.04.2021 04:40 Ответить
Тоді на х...я взагалі розмовляти із х...лом?
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27.04.2021 20:06 Ответить
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