"Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты
Пока нет официального подтверждения, что в четверг Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Максима Степанова с поста министра здравоохранения.
Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Она считает, что, если выносить в зал вопрос об отставке министра, нужно понимать, кто вместо него может возглавить министерство здравоохранения.
"Пока не было ни встреч кандидатов с фракцией, ни детального обсуждения. А то, что этот вопрос витает в воздухе никто и не скрывает. Я не могу подтвердить, что в четверг это произойдет", - заявила нардеп.
Говоря о том, кто мог бы возглавить Минздрав Кравчук призналась, что поддержала бы замминистра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко.
"Тут должен быть человек, который во всяком случае раньше был в этом процессе. Вы себе представляете сейчас уволить министра, на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты. Это достаточно опасно", - пояснила "слуга народа".
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Призначити відповідального спеціаліста, він внищить "напрацьоване". Призначить нового зі "слуг", воно рік розбираться буде, у кого брати й кому заности.
Пліснява дИбіли, але ж не самогубці.
Їм простіше, "мудроий" нарід виморити, чим від відкатів відмовитися.
*****, но подобная ситуация в 19-м в воюющей стране не помешала вам пролезть в ВРУ и на пост Главнокомандующего протащить клоуна???
В данном случае те кто назначает мыныстров делают выбор в пользу таких степашек. И по классику они заменят одного степашку на другого.
В реале степашка - это плохой танцор, которого надо менять ещё вчера и которого нельзя было назначать мыныстром изначально.
Но проблема не в нём, а в тех кто делает выбор. Нужны суперпрофи и суперогранизаторы, которые могут вести войну с вирусом. Но чтобы видеть такого суперпрофи надо самим быть суперпрофи.
А доказать дураку, что он дурак невозможно по определению.
Чтобы выбрать суперпрофи, надо понимать, что перед тобой суперпрофи. А для этого самому нужно быть суперпрофи.