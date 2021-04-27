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Новости Новый Кабмин
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"Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты

Пока нет официального подтверждения, что в четверг Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она считает, что, если выносить в зал вопрос об отставке министра, нужно понимать, кто вместо него может возглавить министерство здравоохранения.

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"Пока не было ни встреч кандидатов с фракцией, ни детального обсуждения. А то, что этот вопрос витает в воздухе никто и не скрывает. Я не могу подтвердить, что в четверг это произойдет", - заявила нардеп.

Говоря о том, кто мог бы возглавить Минздрав Кравчук призналась, что поддержала бы замминистра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Тут должен быть человек, который во всяком случае раньше был в этом процессе. Вы себе представляете сейчас уволить министра, на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты. Это достаточно опасно", - пояснила "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Автор: 

ВР (29227) Кабмин (14024) Минздрав (4899) увольнение (2674) Степанов Максим (2062) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+13
Пригласите Ульяну супрун.Вдруг согласится еще раз помочь недоумкам.
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27.04.2021 12:45
+9
"Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты
*****, но подобная ситуация в 19-м в воюющей стране не помешала вам пролезть в ВРУ и на пост Главнокомандующего протащить клоуна???
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27.04.2021 12:53
+7
Степашка піде ,але зелена пліснява залишиться !!!)))
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27.04.2021 12:31
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А в чём Степанов виноват ? В том , что "слуги" тупят ?
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27.04.2021 12:30 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! В чому сенс заміни шила на мило ???)))
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27.04.2021 12:30 Ответить
Степашка піде ,але зелена пліснява залишиться !!!)))
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27.04.2021 12:31 Ответить
Пока идет борьба кому достанется дорогая курточка.
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27.04.2021 12:33 Ответить
Над Степашкою збираються хмари. Буде грім і молонья.
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27.04.2021 12:33 Ответить
Нічого не буде. Там же відкати, з яких "слуги" харчуються.
Призначити відповідального спеціаліста, він внищить "напрацьоване". Призначить нового зі "слуг", воно рік розбираться буде, у кого брати й кому заности.
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27.04.2021 12:51 Ответить
Т.е. - поменять дебилов местами, шоб потоки от контрактов не потекли куда не надо...
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27.04.2021 12:37 Ответить
ну так ещьо нє всьо падєлілі, не все сіротки і жертви режима парашенка отримали вакцини і компенсації! а новий прийде- то передомовляйся заново, а так нєвигодно
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27.04.2021 12:38 Ответить
А комитет по здравоохренению ни за шо не отвечает! Так, по мелочам - маски продать, самолет згонять в Китай для Гереги, откат с вакцины получить...
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27.04.2021 12:39 Ответить
у зеленых ,шо не министр - то полный провал - может в них самих главная причина - надо их менять, а министров потом
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27.04.2021 12:40 Ответить
В Степашки все відлагоджено. Всі прокладки Раїни під рукою))
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27.04.2021 12:42 Ответить
Пригласите Ульяну супрун.Вдруг согласится еще раз помочь недоумкам.
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27.04.2021 12:45 Ответить
Уляна Супрун, першим ділом, знищила посередників і відкати.
Пліснява дИбіли, але ж не самогубці.
Їм простіше, "мудроий" нарід виморити, чим від відкатів відмовитися.
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27.04.2021 12:53 Ответить
В воздухе витает смерть наших стариков. А это мародер. Как и почти все собравшиеся там.
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27.04.2021 12:47 Ответить
говно уволить нельзя потому что оно говно.
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27.04.2021 12:51 Ответить
Тількі утилізація !!!)))
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27.04.2021 12:56 Ответить
це ти про Тіщенка, він точно неприкасаємий.
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27.04.2021 14:54 Ответить
а сохранять проходимца, это не опасно
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27.04.2021 12:51 Ответить
Краще поміняти на якусь Раїску !!!)))
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27.04.2021 12:55 Ответить
"Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты
*****, но подобная ситуация в 19-м в воюющей стране не помешала вам пролезть в ВРУ и на пост Главнокомандующего протащить клоуна???
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27.04.2021 12:53 Ответить
Ворюга Кравчук покрывает ворюгуСтепанова!!
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27.04.2021 12:56 Ответить
Если кратко: добивать медицину и людей будет именно Степанов, т.к он уже заключил выгодные контракты для тех "слуг" которые дорвались до власти чтобы "внукам хватило" и посадил таких как Богатырёва опять на медицинские денежные потоки ...
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27.04.2021 12:59 Ответить
...да...Ульяну супрун,опять...При уничтоженных санэпидем станциях,туб.и псих диспансерах,фельдшеро-акушерских пунктах в сёлах????ДТАК,команда "СВЫНОЧЁЛОГО" досить "успішно" до "зелених" попрацювала...
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27.04.2021 13:15 Ответить
У классика есть выражение "а судьи кто?".
В данном случае те кто назначает мыныстров делают выбор в пользу таких степашек. И по классику они заменят одного степашку на другого.
В реале степашка - это плохой танцор, которого надо менять ещё вчера и которого нельзя было назначать мыныстром изначально.
Но проблема не в нём, а в тех кто делает выбор. Нужны суперпрофи и суперогранизаторы, которые могут вести войну с вирусом. Но чтобы видеть такого суперпрофи надо самим быть суперпрофи.
А доказать дураку, что он дурак невозможно по определению.
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27.04.2021 13:10 Ответить
..а "супрун" краща???Маєш наслідки цього...
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27.04.2021 13:16 Ответить
А я же говорю - проблема в тех кто делает выбор. Каждый видит то, что хочет видеть.
Чтобы выбрать суперпрофи, надо понимать, что перед тобой суперпрофи. А для этого самому нужно быть суперпрофи.
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27.04.2021 13:25 Ответить
...поедь по сёлам и посмотри..."проффи"-уже в Ростове...кива-"кандидат"-"свинарчуки"-"переворужили...достойніе "преемники"..
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27.04.2021 14:28 Ответить
Меняйте на Беленюка, тот на нюх определяет заболевших. Дела с диагностикой пойдут в гору!
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27.04.2021 13:16 Ответить
Первое что он будет спрашивать это номерок Богатыревой
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27.04.2021 13:27 Ответить
Да, будет долго спрашивать где какие контакты, глядишь еще чего доброго спалит все прокладки и откаты.
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27.04.2021 13:49 Ответить
Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты- так если "зеленый министр Степанов" делал все контракты честно и открыто ,законов Украині ,и в них нет ничего такого, что ушло кому -то в карман,тогда в чем опасность?
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27.04.2021 14:02 Ответить
Ага! Распрашивать с кого и сколько по какому контракту нужно откаты збирать!
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27.04.2021 14:11 Ответить
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27.04.2021 15:26 Ответить
 
 