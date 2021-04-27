"Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты

Пока нет официального подтверждения, что в четверг Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она считает, что, если выносить в зал вопрос об отставке министра, нужно понимать, кто вместо него может возглавить министерство здравоохранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" зарегистрировал в Раде постановление о преодолении "коронавирусного кризиса", предусматривающее увольнение Степанова

"Пока не было ни встреч кандидатов с фракцией, ни детального обсуждения. А то, что этот вопрос витает в воздухе никто и не скрывает. Я не могу подтвердить, что в четверг это произойдет", - заявила нардеп.

Говоря о том, кто мог бы возглавить Минздрав Кравчук призналась, что поддержала бы замминистра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Тут должен быть человек, который во всяком случае раньше был в этом процессе. Вы себе представляете сейчас уволить министра, на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты. Это достаточно опасно", - пояснила "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку, - нардеп "ЕС" Гончаренко