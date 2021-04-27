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Новости Агрессия России против Украины
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"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков

Кремль настаивает, что "единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу - это прямой диалог с "ЛДНР" выполнение "минских соглашений".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - сказал Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Позже Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин встретится с Байденом летом: договоренностей по датам пока нет, - Песков

Автор: 

Песков (1856) россия (95361) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+19
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 9607
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27.04.2021 12:40
+18
В минских нет никакой "ЛДНР".
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27.04.2021 12:38
+17
Наглые твари!!!!
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27.04.2021 12:36
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Правила форума Совет форумчан
Единственным правильным ответом и решением было бы разорвать все дипотношения со страной агрессором , ввести с ними полноценный визовый режим и признать наконец рф -тоталитарным государством на самом высоком уровне .Но куда там .....у нас уже 7 лет подряд идет безальтернативный минский процесс и 7 лет подряд пытаемся увидеть мир в глазах людоедов
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27.04.2021 12:47 Ответить
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 1251
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27.04.2021 13:14 Ответить
а тепер для туалетного йоршика - єдиним правильним рішенням для нього це працювати за призначенням і не смішити світову громадкість.
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27.04.2021 13:50 Ответить
если шавки кусаются, разговаривают не с шавками, а с их хозяином
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27.04.2021 14:06 Ответить
Наглые твари!!!!
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27.04.2021 12:36 Ответить
да не напоминают нам типа они тут рядом..а ЕДИНСТВЕННЫМ РЕШЕНИЕМ было бы попросить у Бога -чтобы Раша стала в виде некролога...
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27.04.2021 13:07 Ответить
Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР",

Гопники предлагют общаться с шестерками...:0
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27.04.2021 13:44 Ответить
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 2355
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27.04.2021 12:37 Ответить
Зараз відправлю СМС на цей номер ПТН-ПНХ.
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27.04.2021 12:43 Ответить
а шо об этом думает товарищ, ой - господин Байден?))))
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27.04.2021 12:37 Ответить
Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет ликвидация российской федерации с планеты Землямля
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27.04.2021 12:38 Ответить
Показове приниження Зелі. І так буде й надалі, якщо Зелі буде пхатися на абсолютно непотрібну зустріч, єдиним результатом якої можуть бути спільні фото з Путею й самопіар
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27.04.2021 12:38 Ответить
Так они и при порохе так неоднократно говорили
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27.04.2021 12:44 Ответить
Звичайно. Тому що домовленості немає не через Пороха і не через Зелю. Путін не буде домовлятися з жодним президентом України. Навіть якщо президентом України став би Медведчук він би з Путіним не домовився про припинення війни.
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27.04.2021 12:49 Ответить
В минских нет никакой "ЛДНР".
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27.04.2021 12:38 Ответить
Нельзя встретится с фантомом ,с тем что не существует ! Марионетки могут шевелить ножками и открывать рот ,но говорят за них кукловоды.
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27.04.2021 12:39 Ответить
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 9607
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27.04.2021 12:40 Ответить
усы так приятно щекочут там куда Зеля собирался заглянут - ммм, бункерный карлик аж визжит, но один звонок Байдена посадил его на бутылку, приходится Пескову мантры шептать - ты вялик, ты магуч - можешь даже пернуть в штаны, а можешь - в трусы и все боятся)))
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27.04.2021 12:41 Ответить
Щас. Підходьте, не бійтеся.
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27.04.2021 12:42 Ответить
Нах ! Это очень популярное слово паразит (связка между словами) у жителей Донбасса .
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27.04.2021 12:42 Ответить
"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков - Цензор.НЕТ 4876
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27.04.2021 12:42 Ответить
мало тобі цього віслюка у відосіках, вирішив на блювоту пробити й тут? Чи ти Зе!біл?
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28.04.2021 07:00 Ответить
ПНХ !!!!
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27.04.2021 12:43 Ответить
Диалога прямого и не прямого с террористами "ЛДНР" не будет, их просто уничтожат.
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27.04.2021 12:44 Ответить
Диалога прямого и не прямого с террористами "ЛДНР" не будет, их просто уничтожат.Моторола, Киви и Курощуп тому подтверждение,
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27.04.2021 13:47 Ответить
Це як Ківі подрочити і правою і лівою
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27.04.2021 12:44 Ответить
Посилання на РИА-НОВОСТИ.
Нафіга нам що вони там пишуть для свого лохторату?
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27.04.2021 12:46 Ответить
Вот когда тебя, даст Бог, подкараулят в переулке и ограбят
- вот тогда и беги за грабителями вести диалоги....
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27.04.2021 12:47 Ответить
Кто о чем а бараны думают о овцах
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27.04.2021 12:47 Ответить
На какой карте мира есть эта держава и какие дипломатические связи она имеет, чтобы с ними встречаться и вести переговоры?
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27.04.2021 12:47 Ответить
Не берите в голову . ************ бредит .
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27.04.2021 12:48 Ответить
Украина не ведет переговоров с террористами.
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27.04.2021 12:51 Ответить
Каждый кто попытается заговорит об "прямы" и не "прямых" переговорах с пособниками оккупантов, кто попытается подать воду в Крым, провести амнистию предателям, согласиться на " автономии" и т.д. пускай готовит себе " деревянный макинтош" предварительно застрелившись.. ну что б не повторить участь Каддафи ( все таки ломик ниже спины.. довольно болезненно, )
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27.04.2021 12:55 Ответить
Черенок от лопаты... Даже не ломик
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27.04.2021 13:12 Ответить
Смерть пескову!
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27.04.2021 12:59 Ответить
единственно правильным вариантом есть послать кацапов нах!!!!
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27.04.2021 12:59 Ответить
єдиним вірним шагом для ********* буде шаг на йух
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27.04.2021 13:03 Ответить
Вообще "логика"
- Янукович был демократически избран, хоть и сбежал (ст. 408 УК), потому Турчинов (назначенный законной Верховной Радой в качестве главы парламента) - это "хунта";
- ни Пушилин, ни Пасечник никогда никем не избирались, а были спущены на парашюте из Москвы, потому с ними надо вести переговоры.
Что они там вообще курят ?
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27.04.2021 13:06 Ответить
Что они там вообще курят ?

Головокружение от величия...
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27.04.2021 13:50 Ответить
ЗЕ покажет настоящий пасхальный Фалос от всей Украины . Вот и весь диалог , передайте пиСькову. ....
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27.04.2021 13:08 Ответить
Ну так раз так считают, то и не хер туда ехать! Зебил, что, вообще ипанутый?
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27.04.2021 13:16 Ответить
У него выбор невелик: либо Москва даст денег (на любых условиях), либо - дефолт, с повешением на каштане.
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27.04.2021 13:17 Ответить
Если нароссия не при чем - закрываем границу, для начала. И нарядные республики прекратят свое существование без каких-либо военных действий с нашей стороны.

Да вообще делать ничего не нужно, только границу с рашей закрыть.
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27.04.2021 13:22 Ответить
Это для начала .
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27.04.2021 13:43 Ответить
Напомните этому кацапскому пресс-идиоту концепцию его патрона про переговоры с террористами - "мочить в сортире"!
П.С. Для "ЛДНР" подойдёт вариант - "мочить даже в шахте" !!!
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27.04.2021 13:22 Ответить
Очень правильно!!!!!
Место встречи СИЗО СБУ ул. Владимирская.
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27.04.2021 13:36 Ответить
Странно, что кремль не понимает, что этот месседж в пустоту.
Переброска войск однозначно идентифицировала РФ как страну агрессора. И не важно была ли это непосредственная подготовка к агрессии или это была её репетиция на будущее. Это процесс свойственен исключительно агрессору.
Тузла 2003 продолжилась в Крыму 2014 года. Агрессор может изменить свои действия, но не отказывается от агрессивной стратегии как таковой. Просто перенесёт активные действия на более подходящее время. Это доказано РФ уже многократно. Переброска войск эту теорему доказало полностью.
В эту же стратегию агрессии полностью укладывается и старое требование кремля к прямому диалогу с их миньонами.
Удивительно, что кремль продолжает находиться в своей же выдуманной им же реальности
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27.04.2021 13:37 Ответить
Ничего удивительного.Они раскачивают и нагнетают ситуацию. Такова их тактика . Тактика гибридной войны которая всегда балансирует на грани перехода в войну полноценную , или наоборот ведение полноценной войны которая пока замаскирована под гибридную
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27.04.2021 13:48 Ответить
В данной ситуации КПД от месседжа отрицательное.
Весь план с легализацией дыр путём прямого диалога с Киевом читается. Просто потом появятся новые дыры, которые потребуют таких же прав. Догадайтесь с одной попытки, кто бросится защищать новые дыры от фасистов из Киева?
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27.04.2021 13:57 Ответить
Єдиним правильним кроком Украіни - це послати вас , кацапів , найух , разом із вашою воєнною технікою і срюським , задрипаним миром !
Від@ біться від нас , і завтра на Донбасі буде мир !
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27.04.2021 13:45 Ответить
Письков, ну откуда тебе знать, что правильно для Украины ?
Ты за своей Россией следи.
Да за дочкой в Лондоне.
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27.04.2021 13:45 Ответить
скільки помилок в слові ][уйлоляндія, не соромно бути таким не освідченим?
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28.04.2021 07:07 Ответить
А чего вам тогда санкции впиндюрили, если вы "не участники конфликта"?
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27.04.2021 13:47 Ответить
Иди наХ... ************** свинособака!
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27.04.2021 13:57 Ответить
Пам'ятайте заповіт предків:" Москаляку на гілляку".
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27.04.2021 14:01 Ответить
ага диалог с дырой, но условия будут от парашки... или если договорятся о чем-то что не нравится парашке она не влезет?
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27.04.2021 14:04 Ответить
Русские вообще прав не имеют указывать другим странам что делать, в особенности после подписания о невмешательстве и поддрежке террористов техникой и солдатами на уровне государства. Так что идите нахрен.
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27.04.2021 14:04 Ответить
"Единственным правильным шагом" для Украины - больше не вести с рашистами никаких переговоров и посылать их прямиком на.....,да да на мацкву
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27.04.2021 14:04 Ответить
признать Козляндию террористической страной.
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27.04.2021 14:09 Ответить
Такий самий діалог як у кацапів з Ічкерією?
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27.04.2021 14:16 Ответить
нужно скачать базу лугандонцев с российскими аусвайсами и перекрыть им поностью персии и вход в Украину
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27.04.2021 14:21 Ответить
Иди на мужской половой придаток...
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27.04.2021 14:26 Ответить
Единственным правильным направлением для писькова будет на х....Ну ты понял.
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27.04.2021 15:32 Ответить
Агрессор упрямо талдычит одно и то же! Легитимизация фейковых ЛДНР-вот,что главное для него! А мир в Украине ему до лампочки! Значит, Украине необходимо также быть настойчивой!
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27.04.2021 15:33 Ответить
єдиним правильним кроком буде утилізація тих всратих недореспублік, бо інакше воно з допомогою москалів продовжать перти проти України. І Україна знову зменшиться в розмірах, як це вже було майже 100 років назад!
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28.04.2021 06:56 Ответить
Единственным правильным шагом пискова-************* будет повеситься.
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28.04.2021 09:32 Ответить
 
 