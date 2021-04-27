"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков
Кремль настаивает, что "единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу - это прямой диалог с "ЛДНР" выполнение "минских соглашений".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - сказал Песков.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Позже Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.
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Гопники предлагют общаться с шестерками...:0
Нафіга нам що вони там пишуть для свого лохторату?
- вот тогда и беги за грабителями вести диалоги....
- Янукович был демократически избран, хоть и сбежал (ст. 408 УК), потому Турчинов (назначенный законной Верховной Радой в качестве главы парламента) - это "хунта";
- ни Пушилин, ни Пасечник никогда никем не избирались, а были спущены на парашюте из Москвы, потому с ними надо вести переговоры.
Что они там вообще курят ?
Головокружение от величия...
Да вообще делать ничего не нужно, только границу с рашей закрыть.
П.С. Для "ЛДНР" подойдёт вариант - "мочить даже в шахте" !!!
Место встречи СИЗО СБУ ул. Владимирская.
Переброска войск однозначно идентифицировала РФ как страну агрессора. И не важно была ли это непосредственная подготовка к агрессии или это была её репетиция на будущее. Это процесс свойственен исключительно агрессору.
Тузла 2003 продолжилась в Крыму 2014 года. Агрессор может изменить свои действия, но не отказывается от агрессивной стратегии как таковой. Просто перенесёт активные действия на более подходящее время. Это доказано РФ уже многократно. Переброска войск эту теорему доказало полностью.
В эту же стратегию агрессии полностью укладывается и старое требование кремля к прямому диалогу с их миньонами.
Удивительно, что кремль продолжает находиться в своей же выдуманной им же реальности
Весь план с легализацией дыр путём прямого диалога с Киевом читается. Просто потом появятся новые дыры, которые потребуют таких же прав. Догадайтесь с одной попытки, кто бросится защищать новые дыры от фасистов из Киева?
Від@ біться від нас , і завтра на Донбасі буде мир !
Ты за своей Россией следи.
Да за дочкой в Лондоне.