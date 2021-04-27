"Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков

Кремль настаивает, что "единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу - это прямой диалог с "ЛДНР" выполнение "минских соглашений".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - сказал Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Позже Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным.

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