Нормандский формат провалился. США должны запустить новые переговоры о мире в Украине и создать стратегию для Черноморского региона, - The Hill

Пока Россия массово стягивала войска и оружие к границе Украины, оправдывая это так называемой "украинской агрессией", реакция Запада была медленной и робкой. Как и на протяжении многих десятилетий до этого, именно США должны начертить красные линии в Восточной Европе.

Администрация Джо Байдена, без сомнений, пытается управлять конкурирующими приоритетами. Но избежание конфронтации с Россией тоже должно оставаться на первом месте повестки дня. Для этого США нужно разработать стратегию, которая безопасно защитит Восточную Европу от России, одновременно минимизировав вмешательство Запада. Об этом на страницах The Hill пишет профессор Джорджтаунского университета Юлия Джоджа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина стала нерешенной проблемой для Запада, которую ухудшает отсутствие стратегии в отношении Кремля. России до сих пор позволяли оправдывать российское военное усиление на восточном фланге НАТО агрессией Украины или Альянса. Запад должен громогласно разоблачить эту российскую ложь", - говорится в статье.

По мнению автора, также нужно осознать, что независимость, целостность Украины, а также ее ориентация на Запад - это угроза для России. Украина, которая борется с оккупацией уже более 7 лет, критически важна для интересов Запада и США, так же как для безопасности и стабильности Европы.

Есть три четких шага, которые нужно предпринять администрации Байдена, если она надеется на деэскалацию кризиса с Россией в Восточной Европе без вступления в конфликт.

"Во-первых, нужно признать, что Нормандский формат провалился. Во-вторых, - взять на себя лидерство в мирных переговорах с Россией. В-третьих, создать стратегию для Черноморского региона", - говорится в статье.

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Президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда обвинил Францию и Германию в "едва теплой" поддержке Минских соглашений. За 7 лет воплощение этих договоренностей не достигло никакого прогресса. Так что теперь они фактически мертвы.

Новая платформа для переговоров остро необходима. Хоть найти какое-то краткосрочное решение для конфликта в Украине без России будет невозможно, США должны протолкнуть альтернативный формат, который будет служить интересам безопасности Восточной Европы. "Крымская платформа" - замечательное место для начала, равно как и предложенная Байденым встреча с Путиным."Будапештский меморандум, который защищал украинскую целостность и независимость в 1994 году, можно использовать как инструкцию в формировании будущих переговоров. Этот формат даст Великобритании более весомую роль на переговорах", - говорится в статье.

Международное сообщество должно также признать, что мира в Украине не будет, если за столом переговоров будет сидеть Россия, но там не будет США. На протяжении 30 лет Украина несла на себе основную тяжесть разгоряченных Россией (и до сих пор не решенных) конфликтов в регионе Черного моря. России слишком долго давали право безнаказанно сидеть за столом напротив своего соседа, которого она неоднократно обворовывала, утверждая, что кража якобы была оправдана. А потом Москве разрешили приобщиться поддержкой мощных экономических соседей в форматах переговоров вроде нормандского.

Наконец, широкая стратегия в Черном море критически важна, если администрация Байдена хочет предотвратить эскалацию и сдержать Россию в долгосрочной перспективе. Движение российских войск на украинской границе нельзя рассматривать отдельно от российских маневров в Черном море. Российская агрессия выходит далеко за пределы Украины и охватывает всю Восточную Европу.

Военная основа для стратегии в Черном море уже была заложена. При поддержке своих союзников США построили на восточном фланге силы сдерживания НАТО. Хотя в военном поле еще много нужно сделать. Российская агрессия до сих пор доминирует в Черном море. Военно-морское сдерживание и сотрудничество НАТО с Украиной и Грузией - это следующий шаг для сокращения российского доминирования.

Президент Байден с самого начала намекал на более острое внимание к коррупции. Но западное сдерживание гибридной войны России до сих пор ограничивалось проблемами кибератак, вмешательства в выборы и распространения дезинформации. Стратегия для Черного моря достигнет успеха в обороне от России лишь в том случае, если администрация Байдена сделает борьбу с коррупцией в регионе приоритетом. В частности, это касается Украины, где коррупция уже давно открывает двери перед российским влиянием.

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Свободная и безопасная Восточная Европа будет возможной, только если США предложат свою поддержку в поисках мирного решения для Украины, если они будут требовать ответственности и предсказуемости в отношениях с Россией, а также построят широкую Черноморскую стратегию, которая будет охватывать весь спектр гибридного сдерживания.

"С другой стороны, если бездействие продолжится, а Запад будет ограничиваться лишь заявлениями о неодобрении, тогда уничтожение Украины - это очень реальный риск. Первое российское вторжение в Украину в 2014 году привело к гибели тысяч украинцев, а миллионы были вынуждены переселиться. НАТО же очень неохотно вновь переориентировался на территориальную оборону и сдерживание России. Второе российское вторжение в Украину может поставить само существование страны под вопрос. Это также будет поражением западного сдерживания России и конец мечты о свободной Восточной Европе", - отмечает автор.