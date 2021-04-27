Нормандский формат провалился. США должны запустить новые переговоры о мире в Украине и создать стратегию для Черноморского региона, - The Hill
Пока Россия массово стягивала войска и оружие к границе Украины, оправдывая это так называемой "украинской агрессией", реакция Запада была медленной и робкой. Как и на протяжении многих десятилетий до этого, именно США должны начертить красные линии в Восточной Европе.
Администрация Джо Байдена, без сомнений, пытается управлять конкурирующими приоритетами. Но избежание конфронтации с Россией тоже должно оставаться на первом месте повестки дня. Для этого США нужно разработать стратегию, которая безопасно защитит Восточную Европу от России, одновременно минимизировав вмешательство Запада. Об этом на страницах The Hill пишет профессор Джорджтаунского университета Юлия Джоджа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украина стала нерешенной проблемой для Запада, которую ухудшает отсутствие стратегии в отношении Кремля. России до сих пор позволяли оправдывать российское военное усиление на восточном фланге НАТО агрессией Украины или Альянса. Запад должен громогласно разоблачить эту российскую ложь", - говорится в статье.
По мнению автора, также нужно осознать, что независимость, целостность Украины, а также ее ориентация на Запад - это угроза для России. Украина, которая борется с оккупацией уже более 7 лет, критически важна для интересов Запада и США, так же как для безопасности и стабильности Европы.
Есть три четких шага, которые нужно предпринять администрации Байдена, если она надеется на деэскалацию кризиса с Россией в Восточной Европе без вступления в конфликт.
"Во-первых, нужно признать, что Нормандский формат провалился. Во-вторых, - взять на себя лидерство в мирных переговорах с Россией. В-третьих, создать стратегию для Черноморского региона", - говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда обвинил Францию и Германию в "едва теплой" поддержке Минских соглашений. За 7 лет воплощение этих договоренностей не достигло никакого прогресса. Так что теперь они фактически мертвы.
Новая платформа для переговоров остро необходима. Хоть найти какое-то краткосрочное решение для конфликта в Украине без России будет невозможно, США должны протолкнуть альтернативный формат, который будет служить интересам безопасности Восточной Европы. "Крымская платформа" - замечательное место для начала, равно как и предложенная Байденым встреча с Путиным."Будапештский меморандум, который защищал украинскую целостность и независимость в 1994 году, можно использовать как инструкцию в формировании будущих переговоров. Этот формат даст Великобритании более весомую роль на переговорах", - говорится в статье.
Международное сообщество должно также признать, что мира в Украине не будет, если за столом переговоров будет сидеть Россия, но там не будет США. На протяжении 30 лет Украина несла на себе основную тяжесть разгоряченных Россией (и до сих пор не решенных) конфликтов в регионе Черного моря. России слишком долго давали право безнаказанно сидеть за столом напротив своего соседа, которого она неоднократно обворовывала, утверждая, что кража якобы была оправдана. А потом Москве разрешили приобщиться поддержкой мощных экономических соседей в форматах переговоров вроде нормандского.
Наконец, широкая стратегия в Черном море критически важна, если администрация Байдена хочет предотвратить эскалацию и сдержать Россию в долгосрочной перспективе. Движение российских войск на украинской границе нельзя рассматривать отдельно от российских маневров в Черном море. Российская агрессия выходит далеко за пределы Украины и охватывает всю Восточную Европу.
Военная основа для стратегии в Черном море уже была заложена. При поддержке своих союзников США построили на восточном фланге силы сдерживания НАТО. Хотя в военном поле еще много нужно сделать. Российская агрессия до сих пор доминирует в Черном море. Военно-морское сдерживание и сотрудничество НАТО с Украиной и Грузией - это следующий шаг для сокращения российского доминирования.
Президент Байден с самого начала намекал на более острое внимание к коррупции. Но западное сдерживание гибридной войны России до сих пор ограничивалось проблемами кибератак, вмешательства в выборы и распространения дезинформации. Стратегия для Черного моря достигнет успеха в обороне от России лишь в том случае, если администрация Байдена сделает борьбу с коррупцией в регионе приоритетом. В частности, это касается Украины, где коррупция уже давно открывает двери перед российским влиянием.
Свободная и безопасная Восточная Европа будет возможной, только если США предложат свою поддержку в поисках мирного решения для Украины, если они будут требовать ответственности и предсказуемости в отношениях с Россией, а также построят широкую Черноморскую стратегию, которая будет охватывать весь спектр гибридного сдерживания.
"С другой стороны, если бездействие продолжится, а Запад будет ограничиваться лишь заявлениями о неодобрении, тогда уничтожение Украины - это очень реальный риск. Первое российское вторжение в Украину в 2014 году привело к гибели тысяч украинцев, а миллионы были вынуждены переселиться. НАТО же очень неохотно вновь переориентировался на территориальную оборону и сдерживание России. Второе российское вторжение в Украину может поставить само существование страны под вопрос. Это также будет поражением западного сдерживания России и конец мечты о свободной Восточной Европе", - отмечает автор.
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ИМЕННО для США - это имеет ОЧЕНЬ важное значение - не менее важное чем для нас и Европы !
США утрачивает ВЕС в геополитике ! А его потеря - приведет к внешним и внутренним проблемам в самой США !
Так что США ОЧЕНЬ тут "должна"... И тут у нас с ней общий интерес !
США должны запустить процесс развала рашки путём отключения её от СВИФТа. Точка!
Я приведу в пример может и неудачный, но показательный пример таких переговоров между США и Ираком проходивших до 2003 года .США изначально ставили цель военного вторжения и смены режима в Ираке, НО переговоры по мирному урегулированию велись и США требовали от иракского режима постоянных и честно, откровенно невыполнимых уступок .Под конец дошло до того что США потребовали от иракского режима порезать на свалку все их ракеты с дальностью до 100 км !! под контролем самих же США .Сократить иракскую армию до 100 тыс . Вывести все свои войска из иракского курдистана .Учитывая что ни пво , ни авиации на тот момент в Ираке уже не было , то это фактически означало бы подписание капитуляции Ираком .И что же Ирак ? При посредничестве ООН он согласился на эти требования , их ракеты ас-самуд (точка-у) были уничтожены вместе с остатками Скадов , армия сокращена и выведена из провинций населенных курдами .Вскоре ООН и ее наблюдатели проинформировали о том что все требования дорожной карты по мирному урегулированию предложенной США с партнерами выполнены в полном объеме ........((
Через несколько месяцев США начали военную операцию против Ирака .Итог всем известен .Но разве та ситуация ничего нам не напоминает ? И не имеет значения кто тогда был хороший парень, а кто плохим . Для геополитики нет хороших и плохих ,есть только победитель и побежденный .И помня это нужно учиться на чужих ошибках , чтобы потом не платить за свои собственные кровью своих солдат
К примеру, возьмем ситуацию с Донбассом. Все (или большинство) понимают, что на условиях России никто и никогда, находясь в здравом уме и твердой памяти, не вернет в состав Украины ОРДЛО. Ибо это все равно, что слопать человеку таблетку с медленно действующим ядом. Но тем не менее бессмысленная словесная эквилибристика во всех этих нормандско-минских форматах продолжается. Может, они там вечерами бухают, пульку расписывают? Живут на все казенном в условиях люкс да плюс командировочные? Почему бы и нет? Днем суровые переговоры, а ближе к ночи шашлычок, картишки, сауна?
Давайте представим, что у нас есть ПРЕЗИДЕНТ. Утверждает Россия, что она не участник конфликта, что надо договариваться с лидерами сепаратистов? Да не вопрос. Под телекамеры, в присутствии всяких-разных макронов/меркелей/путиных и кто еще захочет, озвучиваем свою позицию.
Мы, Украина, с великой радостью примем в лоно Неньки двух блудных сыновей. Но есть некоторые ограничения.
1. Никаких особых условий и преференций.
2. Всем реальным участникам войны и нынешним служащим так называемой Народной милиции, покинуть территорию Украины в течение, к примеру, месяца. Оставшиеся будут преследоваться согласно уголовного законодательства нашей страны.
3. Всем имеющим российский паспорт или покинуть территорию Украины, или сдать паспорт РФ.
4. Никаких выборов в ОРДЛО в течение 10 лет. Назначается администрация из Киева.
Если ОРДЛО принимает наши условия, мы согласны рассмотреть вариант, когда в Крыму образуется новая страна с титульной нацией - крымские татары. Т.е. Крым ни России, ни Украине. Чтобы обидно никому не было. 😊😊😊
Если ОРДЛО/Россия становятся в позу обиженных мышек, которым написали в норку, объявляем следующее.
1. ОРДЛО и Крым - это наши временно оккупированные территории.
2. Мы оставляем за собой право деоккупировать эти территории тогда, когда посчитаем нужным и тем способом, который посчитаем нужным. При этом мы будем привлекать в союзники те страны, которые захотим и на условиях, которые будут нам выгодным. Вплоть до продажи/сдачи в аренду еще не освобожденных территорий.
3. Нынешнюю линию разграничения мы оборудуем так, как считаем нужным.
4. Мы полностью прекращаем любые экономико-финансовые взаимоотношения с ОРДЛО, включая и выплату пенсий. Но при этом мы поддерживаем туризм их к нам, пусть смотрят и делают выводы.
5. Всем, кто хочет переехать на ПМЖ в Украину, мы объявляем режим максимального благоприятствования.
Где-то так...