Чиновники и духовенство договорились о соблюдении карантинных мероприятий во время пасхальных праздников, - Степанов
Во время встречи представителей правительства с Советом церквей и религиозных организаций была достигнута договоренность о соблюдении карантинных мероприятий во время пасхальных праздников.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Мы имеем поддержку нашего духовенства. В частности, договорились о возможности уменьшения продолжительности богослужений с одновременным увеличением их количества, фиксацией дверей в храмах, чтобы они постоянно были открыты. Также договорились о дополнительном запрете физического контакта при совершении обрядов - поцелуи крестов, икон, святынь ", - отметил Степанов.
По его словам, Минздрав не планирует подавать в правительство предложения о дополнительных ограничениях на пасхальные праздники, но рекомендует украинцам придерживаться правил и норм, которые действуют сегодня.
Министр также отметил, что находиться на богослужениях и церковных обрядах, независимо от того, где они будут происходить, внутри храма или во дворе, нужно обязательно в маске. "Правильно надетая маска защищает от болезни", - напомнил Степанов.
Глава Минздрава посоветовал по возможности участвовать в богослужениях одному члену семьи и максимально исключить посещение службы стариками и теми, кто имеет хронические заболевания.
"В отличие от верующих, коронавирус - убежденный атеист, для него нет никаких праздников, он всегда будет пытаться поразить вас или ваших близких. Будьте осторожны, беспокойтесь о родных, дайте возможность отдохнуть нашим врачам", - призвал Степанов.
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