Чиновники и духовенство договорились о соблюдении карантинных мероприятий во время пасхальных праздников, - Степанов

Во время встречи представителей правительства с Советом церквей и религиозных организаций была достигнута договоренность о соблюдении карантинных мероприятий во время пасхальных праздников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы имеем поддержку нашего духовенства. В частности, договорились о возможности уменьшения продолжительности богослужений с одновременным увеличением их количества, фиксацией дверей в храмах, чтобы они постоянно были открыты. Также договорились о дополнительном запрете физического контакта при совершении обрядов - поцелуи крестов, икон, святынь ", - отметил Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Епифаний призвал украинцев из групп риска остаться на Пасху дома: "Человеческая жизнь - это дар божий, который мы должны беречь". ВИДЕО

По его словам, Минздрав не планирует подавать в правительство предложения о дополнительных ограничениях на пасхальные праздники, но рекомендует украинцам придерживаться правил и норм, которые действуют сегодня.

Министр также отметил, что находиться на богослужениях и церковных обрядах, независимо от того, где они будут происходить, внутри храма или во дворе, нужно обязательно в маске. "Правильно надетая маска защищает от болезни", - напомнил Степанов.

Также читайте: Епифаний призвал надевать маски и соблюдать дистанцию во время богослужений на Пасху

Глава Минздрава посоветовал по возможности участвовать в богослужениях одному члену семьи и максимально исключить посещение службы стариками и теми, кто имеет хронические заболевания.

"В отличие от верующих, коронавирус - убежденный атеист, для него нет никаких праздников, он всегда будет пытаться поразить вас или ваших близких. Будьте осторожны, беспокойтесь о родных, дайте возможность отдохнуть нашим врачам", - призвал Степанов.