Мужчина угрожал стартовым пистолетом одесским медикам из-за плача дочери в стоматологии, - Нацполиция
В Одессе мужчина приставил стартовый пистолет к виску врача и угрожал расправой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
В стоматологической поликлинике, куда мужчина привел свою пятилетнюю дочь на прием к врачу, на плач ребенка он отреагировал агрессией. Мужчина начал с медработниками конфликт, в разгар которого приложил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой.
Правоохранители, оперативно отреагировав на вызов врачей, задержали злоумышленника и изъяли у него орудие преступления.
Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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Один с топором, другой с пистолетом...
Облучают, вероятно, 5G
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