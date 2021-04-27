Мужчина угрожал стартовым пистолетом одесским медикам из-за плача дочери в стоматологии, - Нацполиция

В Одессе мужчина приставил стартовый пистолет к виску врача и угрожал расправой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В стоматологической поликлинике, куда мужчина привел свою пятилетнюю дочь на прием к врачу, на плач ребенка он отреагировал агрессией. Мужчина начал с медработниками конфликт, в разгар которого приложил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой.

Правоохранители, оперативно отреагировав на вызов врачей, задержали злоумышленника и изъяли у него орудие преступления.

Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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