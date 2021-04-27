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Мужчина угрожал стартовым пистолетом одесским медикам из-за плача дочери в стоматологии, - Нацполиция

Мужчина угрожал стартовым пистолетом одесским медикам из-за плача дочери в стоматологии, - Нацполиция

В Одессе мужчина приставил стартовый пистолет к виску врача и угрожал расправой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В стоматологической поликлинике, куда мужчина привел свою пятилетнюю дочь на прием к врачу, на плач ребенка он отреагировал агрессией. Мужчина начал с медработниками конфликт, в разгар которого приложил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой.

Правоохранители, оперативно отреагировав на вызов врачей, задержали злоумышленника и изъяли у него орудие преступления.

Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: 

Одесса (7868) Нацполиция (16427) угрозы (850)


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Топ комментарии
+6
разрешить оружие стоматологам!
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27.04.2021 12:56
+5
сколько психопатов!
Один с топором, другой с пистолетом...
Облучают, вероятно, 5G
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27.04.2021 13:06
+5
Просто в цих містах найбільше зажратого від бабла і охренівшого від безкарності бидла.
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27.04.2021 13:20
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разрешить оружие стоматологам!
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27.04.2021 12:56 Ответить
це може бути на фоні останньої психо-трагедії, коли стоматологічка душила дітей насильно заставляючи витримувати процедуру. є ж відео і розповіді мам.
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27.04.2021 14:45 Ответить
ну чего только угрожать? Перестрелять их надо было!
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27.04.2021 13:01 Ответить
От этого зуб перестает болеть?
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27.04.2021 13:05 Ответить
Совдеповского стоматолога с бормашиной Берия боялся.
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27.04.2021 13:03 Ответить
депил а что дочка у него никогда не плачет? странно как то видимо деспот семейный и придурок да такой что насилуя дочку- говорит ребенку- что он сильно любит дочу....??!!
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27.04.2021 13:05 Ответить
сам тьі депил. це може бути спричинено недавнім садизмом https://www.youtube.com/watch?v=_3KvG6zLJFI
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27.04.2021 14:48 Ответить
сколько психопатов!
Один с топором, другой с пистолетом...
Облучают, вероятно, 5G
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27.04.2021 13:06 Ответить
і ти б себе міг так вести побачивши таке відео, стоматологічка під слідством. https://www.youtube.com/watch?v=_3KvG6zLJFI
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27.04.2021 14:49 Ответить
не ровняй по себе других
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27.04.2021 15:21 Ответить
то ти собі таке побажання видав. слушно.
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27.04.2021 15:31 Ответить
слышь, не тошни. У кожній дупі затикачка - понаписував одне й те саме під кожним постом, борець за права дітей.
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27.04.2021 15:52 Ответить
так ти ж тошниш. сльіш не ташні, узкій! коли у тебе у макітрі лише на дитячі висери тіста, іншим, кому є що сказати, завидуй мовчки.
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27.04.2021 15:55 Ответить
тобі одного разу недостатньо? Тупий?
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27.04.2021 17:47 Ответить
ти знов сам із собою говориш? лікуватись тобі час.
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27.04.2021 18:44 Ответить
йди вже, недолуге
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27.04.2021 21:34 Ответить
після тебе, штазі клоун.
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28.04.2021 00:05 Ответить
А при чему тут 5G? Воно ще не працює в Україні, це поперше. Подруге якщо ця технологія і запрацює то буде вона працювати на частотах в діапазоні ДМХВ на яких працювало ефірне аналогове телебачення. Скільки років працювало і ніхто не облисів від цього і з глузду не з'їхав. А хворі на голову були завжди, ну така природа, іноді на комусь вона відпочиває...
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27.04.2021 15:43 Ответить
є таке слово - сарказм. Чув?
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27.04.2021 15:53 Ответить
Яка безмежна батьківська любов )
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27.04.2021 13:08 Ответить
Перестарался со стартовым пистолетом...Мужчина угрожал стартовым пистолетом одесским медикам из-за плача дочери в стоматологии, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2110
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27.04.2021 13:09 Ответить
Просто в цих містах найбільше зажратого від бабла і охренівшого від безкарності бидла.
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27.04.2021 13:20 Ответить
И не говорите, в Киеве в любой двор зайди так там на 10 машин пару киевских. Остальное все зажравшееся быдло.
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27.04.2021 13:36 Ответить
Врачей на нары ,мусоров туда-же ....
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27.04.2021 13:22 Ответить
на курорт
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27.04.2021 13:56 Ответить
не их, а тебя туда же.
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28.04.2021 06:27 Ответить
А он не пробовал защитить свою дочь НЕ приводя её к пугающему стоматологу?
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27.04.2021 13:59 Ответить
У хорошого стоматолога платити треба
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27.04.2021 14:43 Ответить
ось платна ****, тепер під слідством. https://www.youtube.com/watch?v=_3KvG6zLJFI
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27.04.2021 14:51 Ответить
То лікуй дітям зуби вдома сам )
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27.04.2021 15:12 Ответить
а, ти будеш споглядати, коли така живодьорка займатиметься твоєю дитиною. так юи написав, нашо так ховати сенси?
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27.04.2021 15:27 Ответить
А ти уяви, що ти дитячий стоматолог і на кожний зойк будуть істеричні реакції батьків. Скільки б ти ви витримав на такій роботі?
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27.04.2021 18:20 Ответить
так ото так і мамкам сказали, які чогось за дверима були, а не в кабінеті із дитиною. а на відео она шо.
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27.04.2021 18:42 Ответить
Классно понтонулся мужчинка,теперь лет сем плачь дочурки не услышит
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27.04.2021 14:25 Ответить
А якщо серйозно, то уявіть , як веде себе цей бидлячок вдома? Там і дружина , і діти від самодура потерпають, але , думаю, пару років на зоні його трішки остудять.
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27.04.2021 14:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_3KvG6zLJFI

після такого і ти будеш на кожен шорох із кабінету реагувати https://www.youtube.com/watch?v=_3KvG6zLJFI
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27.04.2021 14:50 Ответить
ти придумав собі одне речення і на більше не способний?
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27.04.2021 18:43 Ответить
 
 