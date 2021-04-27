Враг применил возле Опытного ПТРК, а вблизи Водяного - 120-мм минометы. С начала суток - 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток, 27 апреля, по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, российские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-мм калибра возле Водяного, а неподалеку от Опытного - еще и противотанковый ракетный комплекс.
Кроме того, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
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Ну нет никакого перемирия и не было!
Пишите про то, что террористы обстреляли/атаковали позиции ВСУ.
Может произойдет скандал, но ведь это будет правильно.
Это Война..... Которая идет 8 лет..... Тысячи погибших..... И до победы далеко....
Так чего вы удивляетесь что враг нас убивает?