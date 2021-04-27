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Новости Агрессия России против Украины
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Враг применил возле Опытного ПТРК, а вблизи Водяного - 120-мм минометы. С начала суток - 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Враг применил возле Опытного ПТРК, а вблизи Водяного - 120-мм минометы. С начала суток - 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 27 апреля, по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, российские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-мм калибра возле Водяного, а неподалеку от Опытного - еще и противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Минобороны (9287) обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Про що домовлятись з бандформуваннями?
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27.04.2021 13:07 Ответить
Головне що ЗСУ дотримується режима тиши!!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
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27.04.2021 13:20 Ответить
где наши снайпера?
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27.04.2021 13:20 Ответить
У ЗЕленого ублюдка треба питати
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27.04.2021 15:31 Ответить
а Байрактары для чего закупили? чтоб было? или кое у кого кишка тонка?
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27.04.2021 13:21 Ответить
Цензор, перестаньте употреблять термин "нарушение режима прекращения огня"!!!
Ну нет никакого перемирия и не было!
Пишите про то, что террористы обстреляли/атаковали позиции ВСУ.
Может произойдет скандал, но ведь это будет правильно.
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27.04.2021 13:24 Ответить
Так надоело эти "враги нарушили то.... обстреляли жил дома.... заминировали гражданские обьекты....."
Это Война..... Которая идет 8 лет..... Тысячи погибших..... И до победы далеко....
Так чего вы удивляетесь что враг нас убивает?
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27.04.2021 13:55 Ответить
 
 