Враг применил возле Опытного ПТРК, а вблизи Водяного - 120-мм минометы. С начала суток - 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 27 апреля, по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, российские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-мм калибра возле Водяного, а неподалеку от Опытного - еще и противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

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