"Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования"

От процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замминистра образования Андрей Витренко.

"В соответствии с позицией Министерства образования и науки я хочу сказать, что в данной защите мы видим проявление академической свободы учреждений высшего образования. В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, которые выдвигаются к таким диссертационным работам", - отметил замглавы Минобразования.

В то же время, Диденко заявил, что Минобразования еще не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук.

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"Но хочу сказать, что от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь. Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу. О том, что защита прошла, я сам узнал из СМИ, и о том, как там все происходило. В Украине ежедневно происходит несколько десятков защит, есть специализированные отделы, которые это отслеживают, чтобы соблюдать процедуру, там стенограмма проведена, запись, будем все изучать и анализировать", - добавили в Минобразования.

Ранее кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

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