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Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования

Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования

От процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замминистра образования Андрей Витренко.

"В соответствии с позицией Министерства образования и науки я хочу сказать, что в данной защите мы видим проявление академической свободы учреждений высшего образования. В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, которые выдвигаются к таким диссертационным работам", - отметил замглавы Минобразования.

В то же время, Диденко заявил, что Минобразования еще не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук.

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"Но хочу сказать, что от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь. Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу. О том, что защита прошла, я сам узнал из СМИ, и о том, как там все происходило. В Украине ежедневно происходит несколько десятков защит, есть специализированные отделы, которые это отслеживают, чтобы соблюдать процедуру, там стенограмма проведена, запись, будем все изучать и анализировать", - добавили в Минобразования.

Ранее кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Журналистское сообщество уподобляется моему поведению и превращается в грязь", - кандидат наук Кива. ВИДЕО

Автор: 

наука (697) Минобразования (1735) Кива (398)


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Топ комментарии
+16
Илюша, слышал? Нужно будет еще занести... Твои научные познания вызвали фурор среди прахфессуры.
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27.04.2021 13:09
+12
ЗЕлошари, кого ви привели до влади? Корисні ідійоти.
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27.04.2021 13:09
+12
А что вы хотите? В стране дураков вот такие вот учённые...
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27.04.2021 13:12
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ЗЕлошари, кого ви привели до влади? Корисні ідійоти.
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27.04.2021 13:09 Ответить
Интересно какой процент от 73 процентов зебилов может похвастать корочкой кандидата наук
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27.04.2021 13:10 Ответить
Шуфрич.ты.
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27.04.2021 13:41 Ответить
На Майдане продаются "корочки" на любой вкус.
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27.04.2021 15:37 Ответить
Порох винуватий шо лохи голосували за ахх какова чувака на лісапєтє? Нагадаю що було 39 кандидатів, а лошари обрали кловуна.
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27.04.2021 13:57 Ответить
Замочити всі 38, а залишити тільки себе?
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27.04.2021 14:13 Ответить
При чому тут 38?
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27.04.2021 15:12 Ответить
Илюша, слышал? Нужно будет еще занести... Твои научные познания вызвали фурор среди прахфессуры.
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27.04.2021 13:09 Ответить
Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования - Цензор.НЕТ 546
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27.04.2021 13:17 Ответить
Що, думаєш як мавпа захистить дисертацію, то стане кандидатом наук? Вона просто отримає бумажку-підтирашку, таку саму, як у справжніх кандидатів наук. Ясно, що справжні обидяться, коли будь-якій какашці видати бумажку, як у них. Так само як ордени видають просто так. Зате всім не обидно, як в президентах какашка. І не раз.
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27.04.2021 15:15 Ответить
Придется пожертвовать ещё одной силосной ямой. Наука требует жертв.
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27.04.2021 14:39 Ответить
та оголошуйте вже прейскурант, чого куйовдитеся!..
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27.04.2021 13:10 Ответить
авжеж, від 4,5 до 15 убитих єнотів - http://kandidat.in.ua/ua/tseny.html
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27.04.2021 13:13 Ответить
Контролирующим органам типа ГБР не мешало бы отследить: как изменилось финансовое состояние членов ученого совета, принимавших защиту. Думаю, что изменилось в лучшую сторону.
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27.04.2021 13:10 Ответить
Ківа подарував їм чарівну жомову яму на якій став науковцем.
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27.04.2021 13:11 Ответить
еще вчера хотел это же предложить... там теща, внук, бабушка подлатались неплохо
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27.04.2021 17:09 Ответить
Пакет документів в національній чи іноземній валюті?
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27.04.2021 13:10 Ответить
тупой.... пакет с документами национального банка!
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27.04.2021 17:10 Ответить
Все поступить не переймайтесь, буде примат- науковець.
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27.04.2021 13:10 Ответить
Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9366
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27.04.2021 13:10 Ответить
Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8464
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27.04.2021 13:18 Ответить
ЦЕНЗОРУ НЕТ Задержать Виногродского и Семенченко приказал глава ОП Андрей Ермак, чтобы помочь КГБ Беларуси сфабриковать дела против белорусских патриотов…

Дело о создании незаконного вооруженного формирования «Донкорп» Семеном Семенченко является не просто внутриукраинским делом. Как стало известно, в ходе собственного расследования, одним из главных мотивов дела о создании «незаконного вооруженного формирования» является желание главы Офиса президента Андрея Ермака сохранять близкие и доверительные отношения с захватившим власть в Беларуси узурпатором Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Обвинений в деле много, обо всем не скажу, надо слушать суд, а вот информация про «НВФ» стоит оценки.

Завтра в апелляционном суде Киева в 11.45 состоится заседание по одному из подозреваемых - Анатолию Виногродскому, экс-комбату батальона «Донбасс», и накануне заседания нам удалось с ним пообщаться.

Думаю, это дело станет сенсацией, поскольку так же как в случае с провалом спецоперации по захвату российских террористов-«вагнеровцев», в этом деле прослеживается тесный характер отношений главы ОП Ермака с режимом Лукашенко в Беларуси, и действия властей Украины в угоду враждебного нам режима.
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27.04.2021 13:11 Ответить
А что вы хотите? В стране дураков вот такие вот учённые...
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27.04.2021 13:12 Ответить
"тяжелый и долгий путь" ....?
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27.04.2021 13:14 Ответить
Конечно так. Если даже зам министра не знает, что кандидат наук - это ученая степень, а не звание (которое имеет место только а ментуре, армии, сбу и тому подобных конторах). Страна дураков - 100%.
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27.04.2021 15:04 Ответить
результаты анализов есть?...
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27.04.2021 13:15 Ответить
Есть,передоз.
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27.04.2021 13:19 Ответить
Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7661
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27.04.2021 13:18 Ответить
а, ведь права депутатка от "слуг", валить нужно с такой страны...
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27.04.2021 13:19 Ответить
та всё нормально. Зеленский - президент, Арестович - военный эксперт и незаменимый переговорщик, Кива - доктор наук, моносброд - депутаты Верховной Рады.
Господи, за что?!
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27.04.2021 13:21 Ответить
+ ультра-супер-пресс-секретарка мендель
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27.04.2021 13:30 Ответить
"Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования"
А "пакет" с направлениями в стационар психушки?
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27.04.2021 13:24 Ответить
Если минобразования не в курсе, чем звание от степени отличается, то кандидатство Кивы не вызывает удивления.
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27.04.2021 13:27 Ответить
Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3613
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27.04.2021 13:27 Ответить
Он их по ошибке наколол на гвоздик в сортире.
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27.04.2021 13:29 Ответить
В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет Источник: https://censor.net/ru/n3262250

Судя по всему, такие учреждения надо закрывать, по ненадобности.
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27.04.2021 13:29 Ответить
Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2300вот шо вы пристали до кивы. маша захарова - кандидат "истерических наук". почему ему нельзя в "дрочильне державне управлiння"?
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27.04.2021 13:31 Ответить
Машка во время заседаний ничего у себя не теребит.
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27.04.2021 13:42 Ответить
Она своими губищами теребит у других...
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27.04.2021 13:54 Ответить
Вот бы видео в FULL HD (а ведь у кого-то оно есть)
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27.04.2021 15:32 Ответить
🍄🚑.киве мухоморов больше не давать.
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27.04.2021 13:31 Ответить
кеш не дошел?
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27.04.2021 13:33 Ответить
Назовите фамилию и звание научного руководителя Кивы
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27.04.2021 13:36 Ответить
Бойко и медведчук.
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27.04.2021 13:39 Ответить
Медведчук. Наука жизни. Как иметь много барахла и не иметь уважения.
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27.04.2021 13:40 Ответить
Та воно вже докторську дисертацію готує!
И тема интересная:"Теребление писюна - важнейшая составляющая работы в ВР".
Члены комиссии уже признали себя членами.
🙄
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27.04.2021 13:39 Ответить
Пакет документов ещё не поступил, из-за того, что Кива мало заплатил.
Пакет дожен быть потолще.
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27.04.2021 13:39 Ответить
киве дать два кандидата,три прффессора и одного академика околожопных наук- это его профиль
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27.04.2021 13:39 Ответить
кто те убогие, которые киве мандат в науку выписали? где этот питекантроп защищался?
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27.04.2021 13:41 Ответить
уже тошнит от этого идиота - кивы, уберайте жомувую мразь с новостей.
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27.04.2021 13:42 Ответить
А за стеной у вас Кива кандидат,
Тот Кива шо совсем не пианист.
Тот Кива, шо совсем не моралист!
Все говорят - он виртуозный доктор-онанист.
Играть он музыку Чайковского горазд,
Так почему же он тогда не ********?

Ну, а в ОПУ шо за стеной, которая правей,

Играет громко Вова пианист "азохен вей",
Играть он музыку Чайковского горазд,
И как Чайковский он местами ********.

Такой теперь расклад у нас в стране,
Все доктора и кандидаты на говне!
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27.04.2021 13:43 Ответить
Как по мне, всех присвоивщих "учённую" степень Киве - нах и в кратчайшие сроки. Кива доказал у индивидумов полностью отсутвует мозг и им пора кому на пенсию, кому выбрать работу для дурачков.
Нечего народу кормить таких имбецилов. Тем более, что ждать пользу от таких дураков может только мегадурак.
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27.04.2021 13:50 Ответить
У означеных вами индивидуумом хороший аппетит. А с мозгами у них, в отличии от избирателей Кивы, всё в порядке.
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27.04.2021 16:25 Ответить
Як писала одна слугоуродівська курва, що пора валити з цієї країни. У цієї країни однозначно майбутнього не має коли такий дебіл з довідкою шиза зі Щведської у м. Полтава стає кандидатом наук. Дійсно, пора валити і бажано подалі!
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27.04.2021 13:52 Ответить
Який гарант, такі і кандидати наук, справді це вже діагноз, пора валити з цьогог дурдому слуг урода!
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27.04.2021 13:54 Ответить
А на какую тему Кива выкакал "диссертацию"? Об онанизме в публичных местах? О самоудовлетворении через штаны? Хотелось бы почитать...
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27.04.2021 13:57 Ответить
который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям
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27.04.2021 14:34 Ответить
1.порушено перший принцип - публічність захисту
2. не перевірено роботу на антіплагіат
3. захист, судячи з того, що потрапило в етер, нагадує фарс.
4. "робота" ківі потребує ретельного дослідження експертною радою ВАК та відхилення від затвердження.
Але, щось мені підказує, що воно і тут усе "порєшає".
Бо якщо міністр-плагіатчик, то хіба не може бути кандидатом онаніст-опозажопник?
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27.04.2021 14:38 Ответить
Эта страна уже родила на своих черноземах такого великого «ученого», как проФФесор Янукович. А чем этот лысый шар из Хер-сона хуже?
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27.04.2021 15:06 Ответить
на ростов собрался
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27.04.2021 17:18 Ответить
Слушайте,украинцы,уже нет слов для возмущения! Депутат-анонист кива уже у вас кандидат наук! Что,совсем сдурели? Вы же Украину нещастную доводите до полного краха! Ведь куда не глянь,у вас полный бардак!
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27.04.2021 15:27 Ответить
Этот бардак насаждает совсем другой народ.
Посмотрите на этнику наших правителей.
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27.04.2021 15:34 Ответить
А я собственно и не сомневаюсь, это вполне возможно, но только лишь в психушке, с которой он уже давно знаком.
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27.04.2021 16:43 Ответить
начинаю флешмоб за включение в кандминимум таблички умножения враздроб!
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27.04.2021 17:15 Ответить
Так все деньги за жомовую яму придется отдать
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27.04.2021 18:16 Ответить
Что-то не понял.
Витренко и Диденко - это одно лицо или два разных зама?
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27.04.2021 19:20 Ответить
 
 