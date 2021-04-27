Полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук еще не поступил, - Минобразования
От процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замминистра образования Андрей Витренко.
"В соответствии с позицией Министерства образования и науки я хочу сказать, что в данной защите мы видим проявление академической свободы учреждений высшего образования. В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, которые выдвигаются к таким диссертационным работам", - отметил замглавы Минобразования.
В то же время, Диденко заявил, что Минобразования еще не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук.
"Но хочу сказать, что от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь. Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу. О том, что защита прошла, я сам узнал из СМИ, и о том, как там все происходило. В Украине ежедневно происходит несколько десятков защит, есть специализированные отделы, которые это отслеживают, чтобы соблюдать процедуру, там стенограмма проведена, запись, будем все изучать и анализировать", - добавили в Минобразования.
Ранее кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дело о создании незаконного вооруженного формирования «Донкорп» Семеном Семенченко является не просто внутриукраинским делом. Как стало известно, в ходе собственного расследования, одним из главных мотивов дела о создании «незаконного вооруженного формирования» является желание главы Офиса президента Андрея Ермака сохранять близкие и доверительные отношения с захватившим власть в Беларуси узурпатором Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
Обвинений в деле много, обо всем не скажу, надо слушать суд, а вот информация про «НВФ» стоит оценки.
Завтра в апелляционном суде Киева в 11.45 состоится заседание по одному из подозреваемых - Анатолию Виногродскому, экс-комбату батальона «Донбасс», и накануне заседания нам удалось с ним пообщаться.
Думаю, это дело станет сенсацией, поскольку так же как в случае с провалом спецоперации по захвату российских террористов-«вагнеровцев», в этом деле прослеживается тесный характер отношений главы ОП Ермака с режимом Лукашенко в Беларуси, и действия властей Украины в угоду враждебного нам режима.
Господи, за что?!
А "пакет" с направлениями в стационар психушки?
Судя по всему, такие учреждения надо закрывать, по ненадобности.
дрочильнедержавне управлiння"?
И тема интересная:"Теребление писюна - важнейшая составляющая работы в ВР".
Члены комиссии уже признали себя членами.
🙄
Пакет дожен быть потолще.
Тот Кива шо совсем не пианист.
Тот Кива, шо совсем не моралист!
Все говорят - он виртуозный доктор-онанист.
Играть он музыку Чайковского горазд,
Так почему же он тогда не ********?
Ну, а в ОПУ шо за стеной, которая правей,
Играет громко Вова пианист "азохен вей",
Играть он музыку Чайковского горазд,
И как Чайковский он местами ********.
Такой теперь расклад у нас в стране,
Все доктора и кандидаты на говне!
Нечего народу кормить таких имбецилов. Тем более, что ждать пользу от таких дураков может только мегадурак.
2. не перевірено роботу на антіплагіат
3. захист, судячи з того, що потрапило в етер, нагадує фарс.
4. "робота" ківі потребує ретельного дослідження експертною радою ВАК та відхилення від затвердження.
Але, щось мені підказує, що воно і тут усе "порєшає".
Бо якщо міністр-плагіатчик, то хіба не може бути кандидатом онаніст-опозажопник?
Посмотрите на этнику наших правителей.
Витренко и Диденко - это одно лицо или два разных зама?