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В Запорожье ребенок выпал из окна детсада: он госпитализирован в тяжелом состоянии, - полиция

В Запорожье ребенок выпал из окна детсада: он госпитализирован в тяжелом состоянии, - полиция

В здании одного из детских садов Запорожье четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа, получив серьезные травмы, сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации отдела по связям с общественностью Главного управления Нацполиции в Запорожской области, 26 апреля в 18.20 в дежурную часть Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной клинической детской больницы доставлен ребенок с многочисленными травмами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, у ребенка подтвердили наличие закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, закрытой травмы шейного отдела позвоночника, закрытой травмы грудной клетки и живота, а также других повреждений.

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По предварительным данным следствия, в понедельник около 18.00 мальчик, находясь в своей группе один, открыл окно и, перегнувшись на подоконник, выпал на козырек входной двери, а потом упал на землю.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Квалификация статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщили в Запорожской областной детской больнице, состояние пострадавшего мальчика сейчас тяжелое.

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Правоохранительные органы располагают информацией, что ребенок находился в помещении группы один - вероятно его забыли или намеренно оставили в группе, в то время, когда остальных детей воспитатели вывели на улицу. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Автор: 

больница (1436) дети (6469) детсад (428) Запорожье (2645) несчастный_случай (314)


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Топ комментарии
+1
забыли ребенка, жесть... зато они никогда не забывают стрясти с родителей деньги, то на окна, то на шторы, то еще на что нибудь
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27.04.2021 13:45
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Калека, увы. Похоже на повреждение и головного, и спинного мозга.
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27.04.2021 13:10 Ответить
На майбутню життєдіяльність дитини травми не вплинуть.

https://suspilne.media/125923-ak-hovaut-pomerlih-vid-covid-19-na-zaporizzi/
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27.04.2021 14:36 Ответить
Закрой рот. У него все будет хорошо.
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28.04.2021 20:41 Ответить
это где же ручка открывания окна, если четырехлетний мальчик до неё дотянулся, "открыл окно и, перегнувшись на подоконник, выпал..."?
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27.04.2021 13:14 Ответить
и с какого чёрта ручки на окнах вообще не сняты? ну а виноват, конечно, окажется воспитатель.
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27.04.2021 13:17 Ответить
детсадам абы деньги с родителей собирать!
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27.04.2021 13:22 Ответить
забыли ребенка, жесть... зато они никогда не забывают стрясти с родителей деньги, то на окна, то на шторы, то еще на что нибудь
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27.04.2021 13:45 Ответить
возможно не забыли, а, допустим, он в это время спал и решили его не будить. У нас в садике такое практикуется, но окна, правда, в спальне проектировали далеко не глупые люди - маленькие и под самым потолком, взрослый без стремянки туда не дотянется.
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27.04.2021 14:29 Ответить
о 18 вечора спати? малий не дочекався мами скоріш за все. а так як був останнім, остався один у групі, поки вихователька у роздягальні випроваджувала счасливчиків.
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27.04.2021 14:33 Ответить
Як заявила журналістам заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова, дитину забули в групі, коли інших вихованців вивели на прогулянку. "Він заліз на підвіконня. Вікна в групі розташовані прямо над дитячими ліжками. На них немає обмежувачів. Спочатку дитина впала на піддашшя ґанку, а потім уже на асфальт. Ми ініціюємо перевірку всіх дитячих садків".

http://www.golos.com.ua/news/134731
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27.04.2021 14:39 Ответить
З'ясувалося, вихователька забула хлопчика в групі, коли з іншими дітьми вийшла на прогулянку. А матері потерпілого, Анастасії, спочатку говорили, що він впав зі сходів, за словами матері іншого вихованця.

https://gazeta.ua/articles/np/_zabuli-v-grupi-z-vikna-ditsadka-vipav-4richnij-hlopchik/1028465
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27.04.2021 14:42 Ответить
18та вечора, не дочекавшись мами, вирішив сам піти додому. а щоб не мішав виховалкам прикрили у групі. можливо ручка вікна легко відкривається, дитина не раз бачила, як то робе пероснал, і не дочекавшись мами, вирішив піти у самоволку.
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27.04.2021 14:32 Ответить
виноват он сам и окно...
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27.04.2021 14:52 Ответить
таки не зря сады делали мелкими и малоэтажными. хотя тут как повезет - некоторые мелкие и с 7 этажа без повреждений падали.
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27.04.2021 17:56 Ответить
 
 