Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли, - Ткаченко

Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли, который предусматривает, в частности, усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов, ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран и другое.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же, пандемия постоянно вносит собственные коррективы в стратегический курс наших государств. После обсуждения возможных направлений подписали меморандум о сотрудничестве", - отметил Ткаченко.

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В частности меморандум предусматривает:

- усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов. В 2020 году Турцию посетило около 1 млн украинских туристов. Поэтому речь идет об их комфортном пребывании на территории страны;

- ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран. А с дальнейшим ходом вакцинации со временем будет рассмотрена возможность введения паспортов вакцинированных;

- заимствование турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации гостиниц и повышение сервиса. Также будет поощряться разработка планов сотрудничества между туристическими агентствами государств;

- расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях;

- создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах, что будет способствовать углублению культурных отношений;

- после стабилизации ситуации с пандемией для безопасного увеличения туристических потоков - рассмотрим создание новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.

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"Для Украины крайне важно углубление отраслевого сотрудничества с Турцией. Поэтому плодотворное сотрудничество между странами в сферах туризма и культуры продолжается. Спасибо министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсой за поддержку совместной инициативы", - отметил Ткаченко.