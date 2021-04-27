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Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД

Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины.

"Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины. Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный "persona non grata" украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021. В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ", - подытожили в МИД.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ

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МИД (6934) нон грата (407) посольство (1079) россия (95361)


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Топ комментарии
+33
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 7427
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27.04.2021 13:31
+32
А чего еще в Одессе вообще не закрыли этот рассадник сепаратизма и ,,русского мира,. ?
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27.04.2021 13:25
+23
Горе та какое , ктож теперь нашим ватникам наличку будет выдавать ?
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27.04.2021 13:24
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Поїде консулом на воркуту або соловки.
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27.04.2021 13:24 Ответить
Чому взагалі не розірвати дипломатичні відносини з ворогом? Скільки ще буде продовжуватись цей маразм у вигляді дипломатичних відносин з терористами?
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27.04.2021 18:51 Ответить
Горе та какое , ктож теперь нашим ватникам наличку будет выдавать ?
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27.04.2021 13:24 Ответить
А чего еще в Одессе вообще не закрыли этот рассадник сепаратизма и ,,русского мира,. ?
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27.04.2021 13:25 Ответить
Оно даже во Львове есть, что уж за Одессу говорить...
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27.04.2021 14:17 Ответить
Во Львове пусть будет, а посольство москальское надо делать в Ивано-Франковске или в Тернополе
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27.04.2021 17:06 Ответить
Трехэтажное кубло шпионов и диверсантов !
давно пора закрыть и именно в Одессе!
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27.04.2021 14:35 Ответить
Да выкиньте хотя бы десяток кацапских шпиков!
Ведь это как ни крути, хоть и слабый но удар по их агентуре.
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27.04.2021 13:26 Ответить
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 9573
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27.04.2021 13:27 Ответить
Не надо хорошего пса в один ряд с шелудивым кацапом ставить!
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27.04.2021 13:38 Ответить
Тем более это украинская сказка про пса.
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27.04.2021 17:07 Ответить
Нах вообще в Одессе, после одесского шашлыка, держать этот рассадник русского мира, который там только для того, чтобы готовить и мариновать новое мясо для срусского мира.
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27.04.2021 13:30 Ответить
Мудре рішення. Чемодан-вокзал-росія. Пора московських попів з України відправляти на "історічєскую родіну" на Соловки.
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27.04.2021 13:30 Ответить
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 7427
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27.04.2021 13:31 Ответить
Австро-угорський генштаб в Краснодарі в 1931 році
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27.04.2021 13:34 Ответить
Було колись і кацапів на Кубані кацапами звали !!!))))
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27.04.2021 13:34 Ответить
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 3411
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27.04.2021 13:35 Ответить
що за хрінь? кулачний бій на кацапії?
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27.04.2021 13:39 Ответить
это классика..
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27.04.2021 14:15 Ответить
классика чего? Золотая Орда и современная кацапия? доказательство, что одно, есть продолжение во втором?
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27.04.2021 18:17 Ответить
классика мирового кинематографа..
это если коротко
https://www.youtube.com/watch?v=hiMwY0YkM_8
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27.04.2021 20:29 Ответить
а в море по тихому с рэльсой?
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27.04.2021 13:35 Ответить
"Рельса" чим завинила? По-запорозьки - піску в штани чи за пазуху... А метал - на перекриття для ДОТу...
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27.04.2021 15:32 Ответить
мудро ...
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27.04.2021 19:48 Ответить
Проще надо. Проще с козломордыми.
Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД - Цензор.НЕТ 1061
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27.04.2021 13:35 Ответить
YES!!!! Как долго я этого ждала!
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27.04.2021 13:37 Ответить
на одного нашого потрібно висилати 2-3 кацапи, а ще краще привести в відповідність кількість кацапів до наших дипломатів в кацапії.
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27.04.2021 13:37 Ответить
А что делает консульство страны - агрессора, страны - террориста в воюющей стране, где не должно быть ни одного лаптя? Всех козломордых надо выдворять до конца войны.... И не пускать в Украину ещё лет 50, как минимум....Правильно делали азеры в начале 90-х...Они устроили террор кацапне, и те бежали из Азербайджана даже без вещей, в чём были.... Нам нужна такая же зачистка.....Надо опубликовать в инете списки всех граждан мацковии, проживающих у нас, с адресами.... И добрые люди помогут им с переселением на болота....
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27.04.2021 13:43 Ответить
И вообще в Одессе козлорылое консульство в слишком козырном месте расположилось и загородилось колючей проволокой. Снести его к чертям!
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27.04.2021 13:47 Ответить
Ну и на фига здание ломать , кацапов выгнать на хер , а здание отдать под штаб базы НАТО в Одессе.
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27.04.2021 16:52 Ответить
то в теплом месте и относительно недалеко от Фонтана...что бы вата военная "афицеры ссср" и их жены бегали туда на инструктаж...А но фонтане их просто кишит, как и в Ульяновке
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27.04.2021 18:33 Ответить
После войны в Одессе осталось 150 000 жителей и в конце 70х уже миллион! Навезли козломордых которые теперь такие южные жители... но откуда предки в разговорах стараются обходить. Особенно бывшие военные это в большинстве вата непробиваемая. Верные ленинцы.
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27.04.2021 19:05 Ответить
Так нам еще повезло, шо мы не на границе с рашкой...и завезенных козломордых разбавили те "кто захотел поехать у город у люди вийти" из Винницкой, Черкасской и северной части Одесской области....они хоть совки, но они и не козломордые...менталитет все равно другой и нет кровной связи с парашкой
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27.04.2021 21:11 Ответить
Зато які фоточкі получаються, коли за колючкою їхній БіСиК на флагштоку, чи двоголовий мутант!
Всі ті фоточки в інеті - в Одесі зроблені!
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27.04.2021 18:45 Ответить
На Чёрном море солнышко припекает.
На Белом море приятная прохлада.
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27.04.2021 13:52 Ответить
Да нах всех этих консулов!
Одного в Киеве оставить - путь сидит за колючей проволокой.
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27.04.2021 14:19 Ответить
Треба взагалі розірвати дипломатичні відносини з к@цапською *****@цією.
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27.04.2021 14:21 Ответить
и пендалей в догонку етому консулу!
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27.04.2021 16:06 Ответить
Консул Генконсульства РФ в Одесі оголошений персоною нон грата і має залишити Україну до кінця дня 30 квітня, - МЗС - Цензор.НЕТ 7598
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27.04.2021 18:54 Ответить
Во время войны между Украиной и россией есть дипломатические сношения и даже безвизовый въезд
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27.04.2021 16:42 Ответить
На Паску брагу вже на мокшанських болотах пити буду
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27.04.2021 17:06 Ответить
Я би цей розсадник фєдєразма зовсім закрив би - нє#єр їм тут робити...
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27.04.2021 17:08 Ответить
Таки да!
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27.04.2021 17:24 Ответить
А еще мне понравилось как в Одессе консул в казино сыграл и просрал все бабки для местной ваты...а потом повесился
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27.04.2021 18:38 Ответить
на паРашу! на радныЯ срани-рязани!

Консул Генконсульства РФ в Одесі оголошений персоною нон грата і має залишити Україну до кінця дня 30 квітня, - МЗС - Цензор.НЕТ 6447
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27.04.2021 18:51 Ответить
На повороте к консульству билборд Крым- Украина. Отличное размещение.
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27.04.2021 18:57 Ответить
взагалі закрийте то консульство
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27.04.2021 20:18 Ответить
 
 