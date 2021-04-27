Консул Генконсульства РФ в Одессе объявлен персоной нон грата и должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля, - МИД
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины.
"Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины. Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный "persona non grata" украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику.
"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021. В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ", - подытожили в МИД.
Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
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давно пора закрыть и именно в Одессе!
Ведь это как ни крути, хоть и слабый но удар по их агентуре.
это если коротко
https://www.youtube.com/watch?v=hiMwY0YkM_8
Всі ті фоточки в інеті - в Одесі зроблені!
На Белом море приятная прохлада.
Одного в Киеве оставить - путь сидит за колючей проволокой.