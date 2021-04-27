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Новости Агрессия России против Украины
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В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

В Киеве во вторник, 27 апреля, под руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковника Руслана Хомчака начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, мероприятие проходит при участии высшего военно-политического руководства государства, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров, а также ведущих экспертов в области национальной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая агрессивную политику России, которая нацелена на уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию", - заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

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Он подчеркнул, что для достижения своих целей РФ начала новый виток эскалации конфликта на временно-оккупированных территориях Украины.

Кроме того, по словам Корнийчука, сейчас сохраняется угроза прямой военной агрессии против государства со стороны РФ.

В Генштабе подчеркивают, что оперативно-стратегический сбор направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск (сил) с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмен опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров и тому подобное.

"Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны. Во время мероприятия руководящий состав ВС Украины и других военных формирований уделит внимание рассмотрению основных положений новых доктринальных документов, которые были разработаны и внедрены в ВС Украины с учетом стандартов НАТО", - резюмируют в Генштабе.

В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 01
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 02
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 03
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 04
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 05
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 06
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 07
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 08
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ, - Генштаб 09

Автор: 

Генштаб ВС (6190) Корнийчук Евгений (136) оборона (5198) сбор (298) ВСУ (6546) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+8
Посмотрите на фото № 4 !
Там половина спит !
Из личного опыта: офицерские посиделки проводятся паркетными генералами далёкими от реальных боевых действий, для галочки !
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27.04.2021 13:30
+6
ППР-Позвіздім,Позвіздім і Розійдемось (партполитработа)!!!!)))
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27.04.2021 13:28
+6
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7169
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27.04.2021 14:18
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Правила форума Совет форумчан
А зачем эти фото...???? А что нельзя без фото?????
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27.04.2021 13:25 Ответить
Я думаю для того что бы просто перестать стрелять не обязательно созывать столько народу
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27.04.2021 13:27 Ответить
ППР-Позвіздім,Позвіздім і Розійдемось (партполитработа)!!!!)))
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27.04.2021 13:28 Ответить
Там в оригинале ППР - Посидели, Позвиздели, Разошлись....
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27.04.2021 14:38 Ответить
Посмотрите на фото № 4 !
Там половина спит !
Из личного опыта: офицерские посиделки проводятся паркетными генералами далёкими от реальных боевых действий, для галочки !
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27.04.2021 13:30 Ответить
грамотно написано, а фото - как в сове будто
рашка со строчной - респект.
я бы добавил что то про АЭС, у нас их 5 - ну, для европейских друзей то шо "искандеры" лететь могут, но вот куда.... у нас же нет такой ПРО как у Нетаньяху - ракеты могут упасть куда угодно
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27.04.2021 13:32 Ответить
коллективная пьянка
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27.04.2021 13:36 Ответить
Апять затєвают русафобію!
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27.04.2021 13:39 Ответить
Та відразу видно що зрада
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27.04.2021 13:40 Ответить
Особенно радует количество иностранных военных, значит от сбора будет толк
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27.04.2021 13:45 Ответить
Это ж страшно подумать! Аж четырёхквартирный хенерал проводит совещание!
21 век, а собрали в зале, как при совке времён РККА. Впрочем и Кузьмук-Сабокевич ******** собирать кворумы в зале и красоваться за трибуной.
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27.04.2021 13:47 Ответить
За просто так потріщати гроши не беруть. То чому би і ні?
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27.04.2021 13:47 Ответить
Они спят, или просто дремают, пока Зеленский на Херсонщине инспектирует Северо-Крымский канал?
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27.04.2021 13:48 Ответить
А де пряма трансляція? Чи ми намагаємося деморалізувати ворога під час війни своєю відкритістю? Тоді запросіть ще Петрова і Бошарова.
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27.04.2021 13:56 Ответить
Який нікчемний 4-х кратний уклоніст від військової служби в 2014 році так званий верховний головнокомандувач,такі й нікчемні збори!Він навіть неприсутній,що показово!!!Збережи Боже Україну від недолугих дій Зеленського!
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27.04.2021 14:05 Ответить
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7169
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27.04.2021 14:18 Ответить
Наші захисники гинуть на передовій від куль снайперів,а наші генштаби і інші козирі в яскравих пагонах нічого не роблять.
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27.04.2021 15:00 Ответить
таке враження,що на цензорі одні кацапські ботяри сидять і жодного УкраЇнця!!!
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27.04.2021 15:13 Ответить
 
 