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Украинский воин Иван Ковалёвский погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе 26 апреля. ФОТО

В районе проведения ООС 26 апреля погиб военнослужащий Иван Ковалёвский (Африка) из села Колинки на Прикарпатье.

Об этом говорится в сообщении Городенковского городского совета территориальной общины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Городенковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО, уроженца села Колинки - Ковалёвского Ивана Ивановича (Африка), который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", - говорится в сообщении.

Украинский воин Иван Ковалёвский погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе 26 апреля 01

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека - большое испытание.

В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Не забудем о Его подвиге и мужестве при исполнении воинского долга перед Украиной", - добавили Городенковском горсовете.

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Отметим, что в настоящее время никакой официальной информации от Минобороны или штаба ООС о погибшем военнослужащем нет.

Ранее сообщалось, что 26 апреля на Донбассе, во время обстрела со стороны российских оккупантов, осколочное ранение получил украинский военнослужащий.

Украинский воин Иван Ковалёвский погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе 26 апреля 02

потери (4369) ВСУ (6546) операция Объединенных сил (6766)


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