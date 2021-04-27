Украинский воин Иван Ковалёвский погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе 26 апреля. ФОТО

В районе проведения ООС 26 апреля погиб военнослужащий Иван Ковалёвский (Африка) из села Колинки на Прикарпатье.

Об этом говорится в сообщении Городенковского городского совета территориальной общины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Городенковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО, уроженца села Колинки - Ковалёвского Ивана Ивановича (Африка), который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", - говорится в сообщении.

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека - большое испытание.

В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Не забудем о Его подвиге и мужестве при исполнении воинского долга перед Украиной", - добавили Городенковском горсовете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг применил возле Опытного ПТРК, а вблизи Водяного - 120-мм минометы. С начала суток - 4 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Отметим, что в настоящее время никакой официальной информации от Минобороны или штаба ООС о погибшем военнослужащем нет.

Ранее сообщалось, что 26 апреля на Донбассе, во время обстрела со стороны российских оккупантов, осколочное ранение получил украинский военнослужащий.