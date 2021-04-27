Вопрос рассматривался в секретном режиме. На этой части заседания СНБО не было ни меня, ни руководителя Госпогранслужбы, - Рябикин о санкционном списке контрабандистов

Вопрос о формировании первого санкционного списка и аргументы по конкретным персоналиям, якобы причастным к контрабанде, обсуждался в секретном режиме, и на этой части заседания СНБО не присутствовали главы Гостаможслужбы и Госпогранслужбы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

По его словам, на этом заседании обсуждалось два вопроса. Первый - экономические проблемы страны, связанные с ситуацией в Государственной таможенной службе.

"Обсуждалось, как мы оцениваем ущерб от деятельности по недополучению таможенных платежей, а также что мы собираемся предпринять, чтобы исправить ситуацию, - сообщил Рябикин. - Мы там рассказывали о комплексе мер, которые должны повысить способность таможни реализовывать ее функции. Это был и пакет законопроектов, которые мы просим, чтобы были внесены от имени президента, и наши планы по кадровому реформированию. А также наши планы по реформированию инфраструктуры и по внедрению новых IT-технологий. Это 4 основных направления, которые мы презентовали.

Второй вопрос рассматривался в секретном режиме. Там докладчиком была Служба безопасности Украины. На этой части заседания не было ни меня, ни руководителя Госпогранслужбы".

Он объяснил, что увидел санкционный список уже в готовом виде.

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