Бойко заявил о готовности ОПЗЖ к прямым переговорам с боевиками: "У нас есть политическая воля это сделать"
Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Об этом он рассказал с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что позиция ОПЗЖ не изменилась: якобы "переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта".
"И у нас есть политическая воля это сделать", - добавил Бойко.
Депутат отметил, что когда власть не хочет идти на переговоры с боевиками, то это сделает ОПЗЖ. Он объяснил это стремлением к "миру и восстановлению территориальной целостности государства".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Президент Зеленский, комментируя возможность переговоров с ОРДЛО, заявил, что "не собирается разговаривать с террористами".
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2. "Закрити" Лугандон на 100 років.
Путінських
Засраних
Жополизів
нема кому поцілити
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
...Чому б його не відрядити послом якщо не на Планету Мавп, то хоча б в якості продовольчої допомоги для мешканців Центрально-Африканської Республіки?
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B ДРЕВЕСНЫЕ ГРИБЫ
Как-то летом собрались мы с дружбанами на природу, втроем. Как бы грибов пособирать, ягод, а на самом деле просто побухать. В общем сели на пригородную электричку, затарились всем необходимым и поехали в ближайшую деревенскую местность. Там и пляжи неплохие были и места шикарные красивые, в общем, живописная местность.
Расположились на одном пляже, там и песок и зелени полно, все просто шикарно. Купались, выпивали, закусывали, народу вообще никого. Сидим на полянке под деревьями, расслабляемся.
Тут, смотрим, местный дедок идет с парнем каким-то, с удочками и снастями, видать, на рыбалку. Дедок нас увидел, заулыбался, видимо общения захотел.
- День добрый, молодые люди! Табачку не будет?
Ну, у нас настроение хорошее, почему бы и не пообщаться. Один дружбан, Ваня, был курящим и деда тоже угостил сигареткой.
Дед затянулся - "Ох, блин, какой табак-то хороший, я такой и не пробовал никогда". Ванек действительно покупал какой-то элитный табак и сам делал самокрутки, короче, тонкий ценитель. Ну, короче, разговорились с дедком. Оказывается, дедок с племяшом на рыбалку собрались.
- А вы чтой, ребят, погостить к нам приехали? - спрашивает такой. Мы говорим, мол, за грибами-ягодами, да и просто на природу.
- Грибы эт дело хорошее, тут если речушку переплыть, на той стороне грибов много, просто тьма. Разных полно, подберезовики, сыроеги...
Тут дедок внимательно уставился на что-то позади нас.
- Грибов много разных, и вот таких, окаянных, тоже полно!
Мы сначала не поняли о чем речь.
- Вон, посмотрите, на березах? Видите, наросты такие?
На березах позади нас действительно были какие-то наросты. Как их там называют, чага, вроде, древесные грибы...
- Да не, не чага! - засмеялся дедок. - Чагу-то я знаю, из нее настойка хорошая. У чаги цвет древесный, а эти, посмотри, синюшные и с прожилками.
Грибы действительно производили неприятное впечатление. Синюшный омертвелый цвет, какие-то извилины, которые казались пугающе живыми и напоминали кровеносные сосуды...
- И сюда добрались, треклятые! Раньше только за речкой обитали, теперь и сюда полезли...
Дедок взял небольшую лопатку (такими червей копают для рыбалки) и, крякнув, рубанул лезвием по одному грибу. Тут же брызнула какая-то красная пенящаяся жидкость. Мы отпрянули.
- Ого, на кровь похоже! - удивился я.
- Так это и есть кровь ихняя - засмеялся дедок. - Живые, гады, спасу от них нет.
Мы удивленно и ошарашенно переглянулись. Спятил дед, что ли... Какой то бред несет.
- Вы, ребятки, главное, под деревьями с такими грибами спать не ложитесь. Они ж перемещаются, ироды, на голову залезут, корни пустят и пиши пропало.
Мы хмыкнули. Эх, дед, пропил ты все мозги свои и крышей двинулся...
Тут дед позвал своего спутника:
- А ну-к, Егорка, иди сюда! Это племяш мой, родный.
Парень был явно умственно отсталый и передвигался как дцпшник. По глазам и лицу было понятно, что он инвалид. Несмотря на то, что стояло лето, он был в вязаной шапке.
- Сними-ка шапку, покажи им!
Егорка снял и показал нам свою голову с немытыми волосами. Мы присмотрелись и не поверили своим глазам.
Из затылка парня торчал кусок чего-то непонятного, как будто вросшего прямо в череп. Этот инородное тело имело такой же синюшный цвет как и у грибов на деревьях.
Нас передернуло и лица вытянулись от шока. Что это такое??
Дедок радостно заулыбался:
- Ну как, видели? Прошлым годом пошли мы на рыбалку, Егорка под деревцем заснул, я прихожу, а эта дрянь то уже в голову ему вросла. Ох мать честна! Я говорю, побежали к врачу вырезать, а он плачется, не надо, мол, дядь Коль, в мозг это проросло, умру я, если операция будет, сердцем чую!! Подумали мы, это ж врачам деньги платить, там еще полиция нагрянет разнюхивать... Пускай все будет как есть!
Мы переглянулись, не зная, ужасаться или крутить пальцем у виска. Наверное, опухоль какая-то у бедолаги в голове, а дед тут насочинял небылиц.
- Ну и что это за грибы такие, дядь Коль? - иронично спросил Ванек.
- Известно что. Почитай, из других галактик. - отвечает дед.
Ну, думаем, дед... Тебе бы книги писать да сценарии к фильмам.
Дед продолжал:
- Из других галактик, да... С галактики Андромеда, по нашенски. Через несколько мильярдов лет наши галактики столкнутся и в одну сольются. А планета у них уж не помню какая.. что-то там Р200 Зет чего-то там... Живут они там в недрах планеты, в черном подземном океане, из кислоты... За нами они уж давно наблюдают.
Мы были в шоке, не зная, как реагировать.
Ваня тут спрашивает:
- А от нас то им чего надо?
- Как чего? ДНК нашу изучают, клонов делают там у себя, хотят людскую природу постичь... Ну и знания наши им нужны, накопленные человечеством. Они ж через мозг одного человека ко всему полю мозговому подключаться умеют.
Тут дедок понял, что мы ему не верим.
- Ох, ребяты, не верите вы мне... Вы вроде мозговитые, вот поспрошайте Егорку про что-нибудь умное... Вопросы там позадавайте, про физику-математику...
Ванек учился на радиофаке и, скептично хмыкнув, спросил:
- Скажи-ка нам, Егорка, значение числа Пи в десятичной системе счисления, первые 12 знаков.
Егорка, закатив глаза к межбровью и по дебильному гыгыкая, сказал:
- Это, бл..ть, число Пи то гы-гы.... 3,14159265358
По ошалелому лицу Ванька мы поняли, что Егорка ответил правильно. Мы остолбенели.
- Егорка, что такое точка Фейнмана?
- Хы, это ептить... последовательность из шести девяток, начинающаяся с 762-ой цифры десятичной записи числа Пи.
Ванек только прошептал:
- Да, верно.
Мы стали задавать вопросы наперебой:
- Что такое бозонная теория струн?
Егорка снова закатил глаза и монотонным режущим голосом, похожим на робота ответил:
- Процедура квантования действия Полякова приводит к тому, что струна может вибрировать различными способами и каждый способ её вибрации генерирует отдельную элементарную частицу.
- Что такое технологический утопизм?
- Технологическая утопия является идеальным обществом, в котором законы, государственные и социально-бытовые условия работают исключительно на благо и материальное благосостояние всех своих граждан.
- Кто такой Курт Бадински?
- Немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта, командующий несколькими пехотными дивизиями во время Второй мировой войны .
Тут Егорка страшно замычал, застонал и повалился на колени, схватившись за голову. Из глаз и носа пошла кровь. Егорка трясся как эпилептик, на губах выступила кровавая пена. Скрюченными пальцами он рвал волосы на голове.
- Ну, хватит, ребяты... Нельзя ему долго говорить, да и не любят они, когда вопросы ради потехи задают. Вставай, Егорка!
Дед достал из кармана какой-то бутылек и начал капать красной жидкостью на затылок Егорке. Егорка сразу успокоился, повеселел и встал.
- Они человеческую кровушку любят, ну да мы их иногда свиной и коровьей потчуем, тоже хорошо. - Дедок, как ни в чем не бывало, спрятал флягу в карман.
Мы стояли с отвисшей челюстью. Это просто нереально. Страшный бред какой-то...
Стрельнув еще сигарет, дедок начал прощаться и приглашал еще в гости. Мы сказали, что подумаем, а сами начали собираться домой - подальше от этого странного пугающего места.
Чомусь нагадалися Льоня Космос і покійний Гепа (хай не холоне смола в його котлі) .
Ванек учился на радиофаке и, скептично хмыкнув, спросил:
- Скажи-ка нам, Егорка, значение числа Пи в десятичной системе счисления, первые 12 знаков.
Егорка, закатив глаза к межбровью и по дебильному гыгыкая, сказал:
- Это, бл..ть, число Пи то гы-гы.... 3,14159265358
По ошалелому лицу Ванька мы поняли, что Егорка ответил правильно. Мы остолбенели.
- Егорка, что такое точка Фейнмана?
- Хы, это ептить... последовательность из шести девяток, начинающаяся с 762-ой цифры десятичной записи числа Пи.
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0 АЛЁНКА
І для порівняння - перекладене американське оповідання. Що робить не кацап, а ЛЮДИНА, яка зіткнулася із подібним:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B ДНЕВНИК СЕСТРЫ
Все вірно: так прореагував москаль - дрібна і підла істота, а отак - притомна людина.
Так, сусіди теж рідкісні вилупки. Але для людини хіба це виправдання власної гнидості?