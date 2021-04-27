Бойко заявил о готовности ОПЗЖ к прямым переговорам с боевиками: "У нас есть политическая воля это сделать"

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Об этом он рассказал с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что позиция ОПЗЖ не изменилась: якобы "переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин словесно вышел из Минских соглашений, переговоров с "Л/ДНР" быть не может даже в режиме "фантастика на втором этаже", - Арестович

"И у нас есть политическая воля это сделать", - добавил Бойко.

Депутат отметил, что когда власть не хочет идти на переговоры с боевиками, то это сделает ОПЗЖ. Он объяснил это стремлением к "миру и восстановлению территориальной целостности государства".

Также смотрите: Главари "ЛДНР" записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - "третья страна" в войне на Донбассе. ФОТОфакт

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Президент Зеленский, комментируя возможность переговоров с ОРДЛО, заявил, что "не собирается разговаривать с террористами".