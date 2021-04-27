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Бойко заявил о готовности ОПЗЖ к прямым переговорам с боевиками: "У нас есть политическая воля это сделать"

Бойко заявил о готовности ОПЗЖ к прямым переговорам с боевиками:

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Об этом он рассказал с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что позиция ОПЗЖ не изменилась: якобы "переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин словесно вышел из Минских соглашений, переговоров с "Л/ДНР" быть не может даже в режиме "фантастика на втором этаже", - Арестович

"И у нас есть политическая воля это сделать", - добавил Бойко.

Депутат отметил, что когда власть не хочет идти на переговоры с боевиками, то это сделает ОПЗЖ. Он объяснил это стремлением к "миру и восстановлению территориальной целостности государства".

Также смотрите: Главари "ЛДНР" записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - "третья страна" в войне на Донбассе. ФОТОфакт

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Президент Зеленский, комментируя возможность переговоров с ОРДЛО, заявил, что "не собирается разговаривать с террористами".

Бойко Юрий (948) переговоры (4915) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+76
Бойко заявил о готовности ОПЗЖ к прямым переговорам с боевиками: "У нас есть политическая воля это сделать" - Цензор.НЕТ 809
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27.04.2021 13:54
+54
А посадили бы Бойко за вышки, не надо бы было его сажать за госизмену.
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27.04.2021 14:06
+52
Отбеливание террористов.
Уголовное дело,
лишение мандата,
обыски СБУ...
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27.04.2021 13:55
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Хвамілія - да, але воно колись сказало, що "я - іврєй".
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27.04.2021 15:43 Ответить
Півень, «іврей» пишеться - «єврей».
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27.04.2021 16:04 Ответить
огромная часть населения нашей страны видит бойка президентом..., почему? это же враг, для меня это очевидно, для других -нет, они видят в бойко сильного лидера, который с удовольствием подставит свой зад еще более сильному лидеру и в этом его заслуга и поступок с точки зрения миллионов... прогнуться, выгодно продать себя и страну, быть терпилой, но получить свою порцию объедков и место у параши..., почему этот набор признаков "прекрасной" жизни стал приоритетом для многих?... надо было просто говорить правду и вовремя сажать всех тех, кто этого заслуживает..., а пока мы видим только резвость властей в отношении тех, кто с оружием в руках в 14-15 годах стал на защиту своей страны...
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27.04.2021 15:01 Ответить
Лихо комбайнер крутнул штурвал !
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27.04.2021 15:03 Ответить
Сепары будут проводить переговоры с сепарами от лица Украины. Я все правильно понял?
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27.04.2021 15:04 Ответить
1. Зібрати весь Жопоблок і відправити в Лугандрн.
2. "Закрити" Лугандон на 100 років.
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27.04.2021 15:06 Ответить
Рождённый быть терпилой и подохнет терпилой под шконкой.
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27.04.2021 15:08 Ответить
Это наоборот разрушает территориальную целостность государства Украина, ставя его в зависимость от российских террористов и России. Хотелось бы, чтобы каждый украинец это понял до конца -нельзя играться в переговоры с московскими марионетками! ОПЗЖ - это не просто пророссийская партия, это партия российских диверсантов, выполняющих все приказы Кремля.
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27.04.2021 15:10 Ответить
Почему ОПЗЖ ещё не в тюрьме ?
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27.04.2021 15:11 Ответить
Сколько ненависти. Евреи успешно "договариваются" с "палестинцами"
Бойко заявив про готовність ОПЗЖ до прямих переговорів із бойовиками: "У нас є політична воля це зробити" - Цензор.НЕТ 3228
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27.04.2021 15:13 Ответить
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27.04.2021 15:21 Ответить
У нас есть политическая воля это сделать. Забыл окончить фразу-ПОДКРЕПЛЕННАЯ ДЛИННЫМ КРЕМЛЕВСКИМ РУБЛЕМ!
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27.04.2021 15:25 Ответить
Украинцы,кто виноват в том, что враги Украины заседают в самой Верховной раде?
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27.04.2021 15:25 Ответить
Осередок
Путінських
Засраних

Жополизів
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27.04.2021 15:25 Ответить
хорошо сказал, в точку!
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27.04.2021 16:17 Ответить
Та ніхто ж й не сумнівався у вашей готовності сепарня довбана
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27.04.2021 15:34 Ответить
я не юрист, поэтому не уверен, что за такие призывы к переговорам с террористами можно брать за жопу партию ЗАЖОПУ. или нужно подождать непосредственно начала переговоров и потом брать?
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27.04.2021 15:36 Ответить
Як там 73% виборців? Не соромно? Це ви привели до влади зелених делітантів, які взяли на службу синіх і голубих малоросів від колишньої партії оріонів:портнова,татарова,солоколова ті іншу мерзоту. Вже виїхав лейтенант бакланов затримувати зрадників ОПЗЖ, чи то не Чорновіл і не патріоти, вони роблять такуж саму справу як зелень, тільки з іншого боку?
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27.04.2021 15:52 Ответить
Мають охоту - нехай розмовляють..тільки без права в'їзду в Україну..
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27.04.2021 16:01 Ответить
Рада давай закон о колоборционистах!
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27.04.2021 16:08 Ответить
Воля у вас може і є, а от можливості такої немає, бо після цього вони вас там вб'ють, або ми тут вб'ємо. Хоча це потрібно було давно вже зробити, з бойками, рабіновічпми, мертвечуками та шуфричами. Як взагалі українська земля цю гидоту носить та ще не поглинула.
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27.04.2021 16:09 Ответить
Разве что может поговорить с Киви, Моторолой и Захарченко😉😁😂
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27.04.2021 16:22 Ответить
Какое право имеет бойко делать подобные заявления?,пусть сразу и проваливает в то ордло.
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27.04.2021 16:24 Ответить
Госизмена. Но не при ЗЕ.
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27.04.2021 16:34 Ответить
Ясное дело: ОПЗЖ и Бойко - свои пацаны!
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27.04.2021 16:39 Ответить
Налицо попытка гос измены , даже доказывать особо не чего не надо , хоть сегодня в суд передавай.
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27.04.2021 16:55 Ответить
Сто відсотків 111
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27.04.2021 17:04 Ответить
Ну и где СБУ ? Опять заявят опосля - Мы всё знаем. Знать может и знают но ничего не делают Ведь это госизмена переговоры с террористами.
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27.04.2021 17:47 Ответить
Юрий бойко есть первый боевик в парламенте Украины. чо ему договариваться со своими? это, как семейный ужин организовать..
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27.04.2021 18:15 Ответить
Вопрос в другом, почему нацжены гнев свой благородно-патриотический на него не выплескивают????
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27.04.2021 20:25 Ответить
сектор правий, сектор лівий
нема кому поцілити
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27.04.2021 19:47 Ответить
А гидрант разве не даст команду разобраться с этим чертОм?
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27.04.2021 20:24 Ответить
БОЙКО, РАБИНОВИЧ, ШУФРИЧ, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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27.04.2021 20:53 Ответить
тварина токсична .....за кого він себе має колаборант нещасний
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27.04.2021 21:57 Ответить
О! Виявляється, гражданін бойко - великий фахівець у розмовах з мавпами.
...Чому б його не відрядити послом якщо не на Планету Мавп, то хоча б в якості продовольчої допомоги для мешканців Центрально-Африканської Республіки?
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28.04.2021 00:29 Ответить
Вітаю, колего! Цікавий збіг: вчора тут знайшов невеличке оповідання ))) і якось воно в тему - від стилю відповідей Єгорки (точніше, "хедкраба") чомусь згадався Ківа та інші "академіки" із жопоблоку Бойко заявив про готовність ОПЗЖ до прямих переговорів із бойовиками: "У нас є політична воля це зробити" - Цензор.НЕТ 6542

https://mrakopedia.net/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B ДРЕВЕСНЫЕ ГРИБЫ

Как-то летом собрались мы с дружбанами на природу, втроем. Как бы грибов пособирать, ягод, а на самом деле просто побухать. В общем сели на пригородную электричку, затарились всем необходимым и поехали в ближайшую деревенскую местность. Там и пляжи неплохие были и места шикарные красивые, в общем, живописная местность.
Расположились на одном пляже, там и песок и зелени полно, все просто шикарно. Купались, выпивали, закусывали, народу вообще никого. Сидим на полянке под деревьями, расслабляемся.
Тут, смотрим, местный дедок идет с парнем каким-то, с удочками и снастями, видать, на рыбалку. Дедок нас увидел, заулыбался, видимо общения захотел.
- День добрый, молодые люди! Табачку не будет?
Ну, у нас настроение хорошее, почему бы и не пообщаться. Один дружбан, Ваня, был курящим и деда тоже угостил сигареткой.
Дед затянулся - "Ох, блин, какой табак-то хороший, я такой и не пробовал никогда". Ванек действительно покупал какой-то элитный табак и сам делал самокрутки, короче, тонкий ценитель. Ну, короче, разговорились с дедком. Оказывается, дедок с племяшом на рыбалку собрались.
- А вы чтой, ребят, погостить к нам приехали? - спрашивает такой. Мы говорим, мол, за грибами-ягодами, да и просто на природу.
- Грибы эт дело хорошее, тут если речушку переплыть, на той стороне грибов много, просто тьма. Разных полно, подберезовики, сыроеги...
Тут дедок внимательно уставился на что-то позади нас.
- Грибов много разных, и вот таких, окаянных, тоже полно!
Мы сначала не поняли о чем речь.
- Вон, посмотрите, на березах? Видите, наросты такие?
На березах позади нас действительно были какие-то наросты. Как их там называют, чага, вроде, древесные грибы...
- Да не, не чага! - засмеялся дедок. - Чагу-то я знаю, из нее настойка хорошая. У чаги цвет древесный, а эти, посмотри, синюшные и с прожилками.
Грибы действительно производили неприятное впечатление. Синюшный омертвелый цвет, какие-то извилины, которые казались пугающе живыми и напоминали кровеносные сосуды...
- И сюда добрались, треклятые! Раньше только за речкой обитали, теперь и сюда полезли...
Дедок взял небольшую лопатку (такими червей копают для рыбалки) и, крякнув, рубанул лезвием по одному грибу. Тут же брызнула какая-то красная пенящаяся жидкость. Мы отпрянули.
- Ого, на кровь похоже! - удивился я.
- Так это и есть кровь ихняя - засмеялся дедок. - Живые, гады, спасу от них нет.
Мы удивленно и ошарашенно переглянулись. Спятил дед, что ли... Какой то бред несет.
- Вы, ребятки, главное, под деревьями с такими грибами спать не ложитесь. Они ж перемещаются, ироды, на голову залезут, корни пустят и пиши пропало.
Мы хмыкнули. Эх, дед, пропил ты все мозги свои и крышей двинулся...
Тут дед позвал своего спутника:
- А ну-к, Егорка, иди сюда! Это племяш мой, родный.
Парень был явно умственно отсталый и передвигался как дцпшник. По глазам и лицу было понятно, что он инвалид. Несмотря на то, что стояло лето, он был в вязаной шапке.
- Сними-ка шапку, покажи им!
Егорка снял и показал нам свою голову с немытыми волосами. Мы присмотрелись и не поверили своим глазам.
Из затылка парня торчал кусок чего-то непонятного, как будто вросшего прямо в череп. Этот инородное тело имело такой же синюшный цвет как и у грибов на деревьях.
Нас передернуло и лица вытянулись от шока. Что это такое??
Дедок радостно заулыбался:
- Ну как, видели? Прошлым годом пошли мы на рыбалку, Егорка под деревцем заснул, я прихожу, а эта дрянь то уже в голову ему вросла. Ох мать честна! Я говорю, побежали к врачу вырезать, а он плачется, не надо, мол, дядь Коль, в мозг это проросло, умру я, если операция будет, сердцем чую!! Подумали мы, это ж врачам деньги платить, там еще полиция нагрянет разнюхивать... Пускай все будет как есть!
Мы переглянулись, не зная, ужасаться или крутить пальцем у виска. Наверное, опухоль какая-то у бедолаги в голове, а дед тут насочинял небылиц.
- Ну и что это за грибы такие, дядь Коль? - иронично спросил Ванек.
- Известно что. Почитай, из других галактик. - отвечает дед.
Ну, думаем, дед... Тебе бы книги писать да сценарии к фильмам.
Дед продолжал:
- Из других галактик, да... С галактики Андромеда, по нашенски. Через несколько мильярдов лет наши галактики столкнутся и в одну сольются. А планета у них уж не помню какая.. что-то там Р200 Зет чего-то там... Живут они там в недрах планеты, в черном подземном океане, из кислоты... За нами они уж давно наблюдают.
Мы были в шоке, не зная, как реагировать.
Ваня тут спрашивает:
- А от нас то им чего надо?
- Как чего? ДНК нашу изучают, клонов делают там у себя, хотят людскую природу постичь... Ну и знания наши им нужны, накопленные человечеством. Они ж через мозг одного человека ко всему полю мозговому подключаться умеют.
Тут дедок понял, что мы ему не верим.
- Ох, ребяты, не верите вы мне... Вы вроде мозговитые, вот поспрошайте Егорку про что-нибудь умное... Вопросы там позадавайте, про физику-математику...
Ванек учился на радиофаке и, скептично хмыкнув, спросил:
- Скажи-ка нам, Егорка, значение числа Пи в десятичной системе счисления, первые 12 знаков.
Егорка, закатив глаза к межбровью и по дебильному гыгыкая, сказал:
- Это, бл..ть, число Пи то гы-гы.... 3,14159265358
По ошалелому лицу Ванька мы поняли, что Егорка ответил правильно. Мы остолбенели.
- Егорка, что такое точка Фейнмана?
- Хы, это ептить... последовательность из шести девяток, начинающаяся с 762-ой цифры десятичной записи числа Пи.
Ванек только прошептал:
- Да, верно.
Мы стали задавать вопросы наперебой:
- Что такое бозонная теория струн?
Егорка снова закатил глаза и монотонным режущим голосом, похожим на робота ответил:
- Процедура квантования действия Полякова приводит к тому, что струна может вибрировать различными способами и каждый способ её вибрации генерирует отдельную элементарную частицу.
- Что такое технологический утопизм?
- Технологическая утопия является идеальным обществом, в котором законы, государственные и социально-бытовые условия работают исключительно на благо и материальное благосостояние всех своих граждан.
- Кто такой Курт Бадински?
- Немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта, командующий несколькими пехотными дивизиями во время Второй мировой войны .
Тут Егорка страшно замычал, застонал и повалился на колени, схватившись за голову. Из глаз и носа пошла кровь. Егорка трясся как эпилептик, на губах выступила кровавая пена. Скрюченными пальцами он рвал волосы на голове.
- Ну, хватит, ребяты... Нельзя ему долго говорить, да и не любят они, когда вопросы ради потехи задают. Вставай, Егорка!
Дед достал из кармана какой-то бутылек и начал капать красной жидкостью на затылок Егорке. Егорка сразу успокоился, повеселел и встал.
- Они человеческую кровушку любят, ну да мы их иногда свиной и коровьей потчуем, тоже хорошо. - Дедок, как ни в чем не бывало, спрятал флягу в карман.
Мы стояли с отвисшей челюстью. Это просто нереально. Страшный бред какой-то...
Стрельнув еще сигарет, дедок начал прощаться и приглашал еще в гости. Мы сказали, что подумаем, а сами начали собираться домой - подальше от этого странного пугающего места.
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28.04.2021 02:40 Ответить
Клас!
Чомусь нагадалися Льоня Космос і покійний Гепа (хай не холоне смола в його котлі) .
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29.04.2021 13:51 Ответить
Точно Оце розірвало:

Ванек учился на радиофаке и, скептично хмыкнув, спросил:
- Скажи-ка нам, Егорка, значение числа Пи в десятичной системе счисления, первые 12 знаков.
Егорка, закатив глаза к межбровью и по дебильному гыгыкая, сказал:
- Это, бл..ть, число Пи то гы-гы.... 3,14159265358
По ошалелому лицу Ванька мы поняли, что Егорка ответил правильно. Мы остолбенели.
- Егорка, что такое точка Фейнмана?
- Хы, это ептить... последовательность из шести девяток, начинающаяся с 762-ой цифры десятичной записи числа Пи.
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29.04.2021 14:48 Ответить
P.S.: під час перерви у роботі пролистував Мракопедію, розділ "За дверью" - прочитав два оповідання, одне із яких дуже, ДУЖЕ показове. Чимось нагадує історію про Мумь - але жорсткіше. Тут і атмосфера жаху, і загальнокацапський тлін, і побутове ДНО комуналки (майже Мамлєєв)... і найголовніше - підлість кацапського менталітету. Позитивних персонажів тут ніт.
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0 АЛЁНКА

І для порівняння - перекладене американське оповідання. Що робить не кацап, а ЛЮДИНА, яка зіткнулася із подібним:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B ДНЕВНИК СЕСТРЫ
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29.04.2021 22:19 Ответить
От так от...
Все вірно: так прореагував москаль - дрібна і підла істота, а отак - притомна людина.
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29.04.2021 23:26 Ответить
І що характерно, зкріпоносець ще й починає філософію розводити, мовляв "да, я подонок и мразь, подло скормил знакомого загробной хрени - ну и что, а вы сами типа лучше?"
Так, сусіди теж рідкісні вилупки. Але для людини хіба це виправдання власної гнидості?
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30.04.2021 01:37 Ответить
Одне слово - москалі. Баганосци (прости Господи).
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30.04.2021 13:50 Ответить
(і так... здавалося б, до чого тут незабутній пам'ятник Альоніщу?)
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29.04.2021 22:24 Ответить
А от тут не на жарт тягне метафізикою і ще чимось таким, що не вписується в рамки здорового глузду, і чому не існує назви .
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29.04.2021 23:28 Ответить
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