Предложенные Францией и Германией кластеры могут стать дорожной картой по выполнению минских соглашений, - Ермак

Кластеры, которые предложили представители Франции и Германии, могут стать основой дорожной карты по выполнению минских соглашений.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию ЛигаБизнесИнформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Он сообщил, что предложенные кластеры - это логично расписанные шаги, начиная от безопасности пунктов, связанных с разминированием, разведением сил, отводом тяжелого вооружения, и заканчивая проведением местных выборов.

"Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту", ​​- отметил Ермак.

По его словам, кластеры не являются попыткой изменения последовательности выполнения пунктов минских договоренностей.

"Это сделано в логической последовательности того, что заложено в минских соглашениях. За исключением тех моментов, которые уже изменились, и тех позиций, которые очень часто трактуются оппонентами так, как им хочется ", - сказал руководитель Офиса Президента.

Читайте также: Сейчас нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, востоку Украины грозит "замороженный конфликт", - Маас

Он отметил, что принципиальная позиция Украины - выборы не могут состояться, пока граница не передана под контроль украинского правительства.

"Не знаю, из каких соображений наши предшественники могли вообще соглашаться с другой последовательностью", - добавил Ермак. Руководитель Офиса Президента отметил, что предложенные Германией и Францией кластеры и поиск различных подходов свидетельствуют о желании сторон двигаться вперед.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы какие-то вещи продвигались активнее и у нас закончилась война. Но переговоры, к которым мы присоединились два года назад, уже были заведены в тупик", - констатировал руководитель Офиса главы государства.

Он отметил, что сегодня президент Владимир Зеленский и его команда, которая участвует в переговорном процессе, имеют преимущество, в отличие от своих предшественников.

"Мы искренне хотим добиться мира, вернуть наши земли и людей. Мы не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами. У нас чистые помыслы и желания. У нас нет ничего выше, чем интересы нашего государства. И в этом - сила нашей позиции", - резюмировал Ермак.