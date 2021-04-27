Предложенные Францией и Германией кластеры могут стать дорожной картой по выполнению минских соглашений, - Ермак
Кластеры, которые предложили представители Франции и Германии, могут стать основой дорожной карты по выполнению минских соглашений.
Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию ЛигаБизнесИнформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Он сообщил, что предложенные кластеры - это логично расписанные шаги, начиная от безопасности пунктов, связанных с разминированием, разведением сил, отводом тяжелого вооружения, и заканчивая проведением местных выборов.
"Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту", - отметил Ермак.
По его словам, кластеры не являются попыткой изменения последовательности выполнения пунктов минских договоренностей.
"Это сделано в логической последовательности того, что заложено в минских соглашениях. За исключением тех моментов, которые уже изменились, и тех позиций, которые очень часто трактуются оппонентами так, как им хочется ", - сказал руководитель Офиса Президента.
Он отметил, что принципиальная позиция Украины - выборы не могут состояться, пока граница не передана под контроль украинского правительства.
"Не знаю, из каких соображений наши предшественники могли вообще соглашаться с другой последовательностью", - добавил Ермак. Руководитель Офиса Президента отметил, что предложенные Германией и Францией кластеры и поиск различных подходов свидетельствуют о желании сторон двигаться вперед.
"Конечно, мне бы хотелось, чтобы какие-то вещи продвигались активнее и у нас закончилась война. Но переговоры, к которым мы присоединились два года назад, уже были заведены в тупик", - констатировал руководитель Офиса главы государства.
Он отметил, что сегодня президент Владимир Зеленский и его команда, которая участвует в переговорном процессе, имеют преимущество, в отличие от своих предшественников.
"Мы искренне хотим добиться мира, вернуть наши земли и людей. Мы не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами. У нас чистые помыслы и желания. У нас нет ничего выше, чем интересы нашего государства. И в этом - сила нашей позиции", - резюмировал Ермак.
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Іди віники та відра перераховуй у каморці, "діяч"!
Вы точно за него голосовали ?
Брешешь, гнида }{уйловская: п.1) Минских Соглашений о полном прекращении огня был сразу нарушен парашей, за что она 4,5 года до вас, зебилов, получала всё новые санкции, а Армия Украины за это время укреплялась. А вы теперь хотите, чтобы их с параши сняли, а Армию вы уже почти развалили.
Но это "почти" не значит, что вас не развесят вокруг Майдана на очередные йолки.
2. Введення голубих шоломів під контролем ООН. (паРашу не пускати).
3. Контроль кордону представниками ООН та українськими прикордонниками.
4. Роззброєння НВФ.
5. Створення військових адміністрацій в які ввійдуть представники ООН, українських органів влади, представники місцевого населення.
6. Створення комісії з розслідування військових злочинів.
7. Поступова передача влади цивільним органам влади України.
8. Вибори, не раніше чим через 5 років і не пізніше чим через 10 років.
Приблизні кластери
Які підводні камені там є???
Підпишіть петицію, яке зобов'яже владу опублікувати ) обнародувати повний зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
Заарештувати
как говорили у нас в армии - "теже яйца, только вид сбоку."