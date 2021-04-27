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Новости Агрессия России против Украины
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Предложенные Францией и Германией кластеры могут стать дорожной картой по выполнению минских соглашений, - Ермак

Предложенные Францией и Германией кластеры могут стать дорожной картой по выполнению минских соглашений, - Ермак

Кластеры, которые предложили представители Франции и Германии, могут стать основой дорожной карты по выполнению минских соглашений.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию ЛигаБизнесИнформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Он сообщил, что предложенные кластеры - это логично расписанные шаги, начиная от безопасности пунктов, связанных с разминированием, разведением сил, отводом тяжелого вооружения, и заканчивая проведением местных выборов.

"Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту", ​​- отметил Ермак.

По его словам, кластеры не являются попыткой изменения последовательности выполнения пунктов минских договоренностей.

"Это сделано в логической последовательности того, что заложено в минских соглашениях. За исключением тех моментов, которые уже изменились, и тех позиций, которые очень часто трактуются оппонентами так, как им хочется ", - сказал руководитель Офиса Президента.

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Он отметил, что принципиальная позиция Украины - выборы не могут состояться, пока граница не передана под контроль украинского правительства.

"Не знаю, из каких соображений наши предшественники могли вообще соглашаться с другой последовательностью", - добавил Ермак. Руководитель Офиса Президента отметил, что предложенные Германией и Францией кластеры и поиск различных подходов свидетельствуют о желании сторон двигаться вперед.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы какие-то вещи продвигались активнее и у нас закончилась война. Но переговоры, к которым мы присоединились два года назад, уже были заведены в тупик", - констатировал руководитель Офиса главы государства.

Он отметил, что сегодня президент Владимир Зеленский и его команда, которая участвует в переговорном процессе, имеют преимущество, в отличие от своих предшественников.

"Мы искренне хотим добиться мира, вернуть наши земли и людей. Мы не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами. У нас чистые помыслы и желания. У нас нет ничего выше, чем интересы нашего государства. И в этом - сила нашей позиции", - резюмировал Ермак.

Автор: 

переговоры (4915) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+29
Руководитель "офиса президента"! Руководи офисом, следи чтобы карандаши были заточены а в принтере была бумага. Куда ты сунешь своё ******** рыло?!!
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27.04.2021 14:05
+28
Тебе одна дорожная карта, дЕрьмак, на Аскольдов переулок в Киеве. Там и кластер одноместный тебя ждёт.
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27.04.2021 14:03
+28
Хто ТИ таке, чувирло?!
Іди віники та відра перераховуй у каморці, "діяч"!
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27.04.2021 14:08
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Правила форума Совет форумчан
Тебе одна дорожная карта, дЕрьмак, на Аскольдов переулок в Киеве. Там и кластер одноместный тебя ждёт.
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27.04.2021 14:03 Ответить
кластеры у тебя в твоем поганом хлебальнике.
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27.04.2021 14:03 Ответить
Руководитель "офиса президента"! Руководи офисом, следи чтобы карандаши были заточены а в принтере была бумага. Куда ты сунешь своё ******** рыло?!!
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27.04.2021 14:05 Ответить
Хто ТИ таке, чувирло?!
Іди віники та відра перераховуй у каморці, "діяч"!
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27.04.2021 14:08 Ответить
Ермак - агент ФСБ. Какие еще кластеры? Клизма для вашей шатии все ближе
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27.04.2021 14:09 Ответить
Ємєля, Мінські угоди не можна виконати, вони мертвонародженні
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27.04.2021 14:10 Ответить
Это точно. Посмотрите на тех, кто их рожал.
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27.04.2021 14:17 Ответить
запхни ці кластери у ківу!
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27.04.2021 14:11 Ответить
Где можно подробно знакомится с предложенными кластерными соглашениями?
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27.04.2021 14:11 Ответить
Видя слово "кластеры" - сразу думается, что это Кива им текст написал ...!
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27.04.2021 14:11 Ответить
...дохтар навук
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27.04.2021 14:29 Ответить
Так он защитился, или нет?
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27.04.2021 15:42 Ответить
Последний абзац-это просто ржака!
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27.04.2021 14:11 Ответить
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27.04.2021 14:28 Ответить
Чуєш ти агент долбаний, засунь свої модерні слова собі та і німцям і французам ну ти знаєш де!!!!!!!!!!! монголоїди з мокшанських болот чхали на всі кластери і карти, тобі ж вже доповіли!!!!
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27.04.2021 14:12 Ответить
Ау, зелебобы ! По списку какой партии это поц оказался президентом Украины ?
Вы точно за него голосовали ?
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27.04.2021 14:14 Ответить
Ты пропустил выборы Руководителя Офиса Президента весной 19-го?
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27.04.2021 15:36 Ответить
Да, как-то мимо моего внимания проскользнули эти поцы...
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27.04.2021 16:16 Ответить
кластер и клестир это одно и тоже
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27.04.2021 14:15 Ответить
Может, клистир?
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27.04.2021 14:19 Ответить
пластырь
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27.04.2021 15:43 Ответить
"Це не ми з вазеленським здаємо Україну, це німці з французами хочуть виконати "мінські домовленності"",- завхоз ОПи, фсб- шний дерьмак.
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27.04.2021 14:21 Ответить
Чому цей ворог ще не під арештом?!
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27.04.2021 14:21 Ответить
"Но переговоры, к которым мы присоединились два года назад, уже были заведены в тупик".

Брешешь, гнида }{уйловская: п.1) Минских Соглашений о полном прекращении огня был сразу нарушен парашей, за что она 4,5 года до вас, зебилов, получала всё новые санкции, а Армия Украины за это время укреплялась. А вы теперь хотите, чтобы их с параши сняли, а Армию вы уже почти развалили.
Но это "почти" не значит, что вас не развесят вокруг Майдана на очередные йолки.
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27.04.2021 14:23 Ответить
100% якуйсь шкоду робить, падло. мабуть тривожний чємодан під столом і в сейфі протер вологою ганчіркою...
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27.04.2021 14:24 Ответить
1. Виведення військ паРаші.
2. Введення голубих шоломів під контролем ООН. (паРашу не пускати).
3. Контроль кордону представниками ООН та українськими прикордонниками.

4. Роззброєння НВФ.
5. Створення військових адміністрацій в які ввійдуть представники ООН, українських органів влади, представники місцевого населення.
6. Створення комісії з розслідування військових злочинів.

7. Поступова передача влади цивільним органам влади України.
8. Вибори, не раніше чим через 5 років і не пізніше чим через 10 років.

Приблизні кластери
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27.04.2021 14:26 Ответить
Важно помнить что с 21-го мая 2021 г. в Украине нет законной власти, так как вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
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27.04.2021 14:27 Ответить
А теперь ещё незаконно разогнали КС, который раньше незаконно распустил Раду, а ещё раньше (и получается, что тоже незаконно, т.к. Зеля "отменил" даже само назначение Хамом Тупицкого) помазал своим говном Бубочку на царство.
Предложенные Францией и Германией кластеры могут стать дорожной картой по выполнению минских соглашений, - Ермак - Цензор.НЕТ 7846
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27.04.2021 14:35 Ответить
Tупицкий получил своим же бумерангом по чайнику, вполне заслуженно.
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27.04.2021 14:38 Ответить
ну так к этому всё и шло -у тебя дЕрмак такое задание от ФСБ уничтожение независимой украины
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27.04.2021 14:28 Ответить
Козырь и шмаркля предумали схему капитуляции, а пробуют свалить вину на Германию и Францию.
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27.04.2021 14:38 Ответить
100%. Переименовали капитуляцию Штаймайера в кластеры
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27.04.2021 15:38 Ответить
Треба, щоб ні одна гнида не встигла втекти в *********
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27.04.2021 14:38 Ответить
Когда этого маланско-парашинского подонка наконец уберут???
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27.04.2021 14:40 Ответить
Чому влада не хоче опублікованих повний зміст "кластерів"?
Які підводні камені там є???

Підпишіть петицію, яке зобов'яже владу опублікувати ) обнародувати повний зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
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27.04.2021 14:41 Ответить
штанмаер в другой упаковке
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27.04.2021 14:46 Ответить
Сім років топчуться на місці і чергова локшина на вуха.Нарід у захваті від ваших бла-бла-бла.
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27.04.2021 14:47 Ответить
На лбу себе "кластер" выбей,дерьмо
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27.04.2021 14:47 Ответить
Офіс менеджер знову корчить із себе невідомо шо...
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27.04.2021 14:58 Ответить
А ***** пофиг, какие условия не выполнять.
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27.04.2021 15:07 Ответить
Єрмак **** російський агент,весь ОП разом з володінькай треба
Заарештувати
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27.04.2021 15:12 Ответить
А за яким хером завгосп лізе далі швабр та миючих засобів у адміністрації, тобто у "офісі" "величнішого". Пора цю кремлівську гниду розчавити.
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27.04.2021 15:15 Ответить
ПНХ
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27.04.2021 15:17 Ответить
Кластери пропонувальникам(з кацапами)
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27.04.2021 15:20 Ответить
Процесс идет в правильном направлении , в интересах Украиньі. Против него в Кремле и на соевьіх рубежах ПеПо , тупиковьіх.
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27.04.2021 15:34 Ответить
"Кластеры" - это таже "формула Штайнмаера", только по частям?
как говорили у нас в армии - "теже яйца, только вид сбоку."
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27.04.2021 15:47 Ответить
Напомните пожалуйста, что из того, что начинали или презентовали дебил ЗЕ и агент ФСБ Ермак, было реально на пользу Украине?
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27.04.2021 16:33 Ответить
Всунь ті клістіри собі у дупу, і не витягай ніколи...
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27.04.2021 16:49 Ответить
" Кластеры" " Формулы штангенциркуля" Задолбали своим словоблудием.
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27.04.2021 17:26 Ответить
Запропоновані Францією і Німеччиною кластери можуть стати дорожньою картою щодо виконання мінських угод, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2633
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28.04.2021 00:58 Ответить
 
 