Наемники РФ обустраивают ложные рубежи обороны и устанавливают на Донбассе муляжи техники, чтобы провоцировать ВСУ на огонь, - разведка

Командование ВС РФ продолжает поддерживать в готовности к применению оперативную группировку российских формирований на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с этой целью оккупанты проводят постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций.

Кроме того, как отметили в ГУР, особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники: "Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня".

Также оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области перемещено более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.

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