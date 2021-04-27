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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ обустраивают ложные рубежи обороны и устанавливают на Донбассе муляжи техники, чтобы провоцировать ВСУ на огонь, - разведка

Наемники РФ обустраивают ложные рубежи обороны и устанавливают на Донбассе муляжи техники, чтобы провоцировать ВСУ на огонь, - разведка

Командование ВС РФ продолжает поддерживать в готовности к применению оперативную группировку российских формирований на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с этой целью оккупанты проводят постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций.

Кроме того, как отметили в ГУР, особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники: "Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня".

Также оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области перемещено более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.

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Минобороны (9287) разведка (4169)


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Топ комментарии
+2
неплохо они там на горючке поднимаются на лохах из кремля
учения ведь
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27.04.2021 14:08
+2
Вони самі по собі муляж.
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27.04.2021 14:11
+2
Разведки стран и ВСУ работают, Путлеру брехать как дышать поэтому и нет веры словам... только контроль. НАТО рулят!! Путлер Х.йло!!!
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27.04.2021 14:15
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неплохо они там на горючке поднимаются на лохах из кремля
учения ведь
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27.04.2021 14:08 Ответить
Бандформування на стрьомі.
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27.04.2021 14:10 Ответить
Вони самі по собі муляж.
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27.04.2021 14:11 Ответить
пусть построят там себе рейхстаґ и штурмуют его, с утра до ночи. как диды )) ***** будет доволен ))
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27.04.2021 14:15 Ответить
Разведки стран и ВСУ работают, Путлеру брехать как дышать поэтому и нет веры словам... только контроль. НАТО рулят!! Путлер Х.йло!!!
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27.04.2021 14:15 Ответить
биомасса бомбасса призвала
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27.04.2021 14:16 Ответить
раша - країна неляканих ідіотів.
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27.04.2021 14:20 Ответить
о чем с ними собираются договариваться если они воюют перманентно и готовятся. единственное решение выбить их оттуда и все закончится
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27.04.2021 14:48 Ответить
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. ©
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27.04.2021 14:49 Ответить
Шо і пЯтухів з лайна теж встановлюють?
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27.04.2021 15:16 Ответить
Найманці РФ облаштовують хибні рубежі оборони і встановлюють на Донбасі муляжі техніки, щоб провокувати ЗСУ на вогонь, - розвідка - Цензор.НЕТ 2669
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27.04.2021 15:21 Ответить
Это у них называется работают с клиентом! Ряботяги! Работнички недоделанного урода....
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27.04.2021 15:57 Ответить
Тактика путина!! Пуйло, тоже по всей западной Сибири и по Уралу понатыкал резиновые муляжи всех видов тяжелого вооружения и даже муляжи резиновых танков!!
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27.04.2021 18:39 Ответить
 
 