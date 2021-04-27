На Киевщине ожидаются заморозки: синоптики объявили II уровень опасности в регионе
В ночь на среду и четверг в Киевской области ожидаются заморозки, в связи с чем в регионе был объявлен II (оранжевый) уровень опасности.
По информации Укргидрометцентра, во вторник, ночью 28 апреля на Киевщине ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5 °, а ночью 29 апреля вероятны заморозки на поверхности почвы 0-5 °.
В связи с этим синоптики объявили в регионе II (оранжевый) уровень опасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, ночью 28 апреля в юго-восточной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °, там объявлен I (желтый) уровень опасности.
Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).
При этом, в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны сильные заморозки в воздухе 0-3 °, там также объявлен II (оранжевый) уровень опасности.
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