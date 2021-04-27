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На Киевщине ожидаются заморозки: синоптики объявили II уровень опасности в регионе

На Киевщине ожидаются заморозки: синоптики объявили II уровень опасности в регионе

В ночь на среду и четверг в Киевской области ожидаются заморозки, в связи с чем в регионе был объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

По информации Укргидрометцентра, во вторник, ночью 28 апреля на Киевщине ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5 °, а ночью 29 апреля вероятны заморозки на поверхности почвы 0-5 °.

В связи с этим синоптики объявили в регионе II (оранжевый) уровень опасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Кроме того, ночью 28 апреля в юго-восточной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °, там объявлен I (желтый) уровень опасности.

Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).

При этом, в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны сильные заморозки в воздухе 0-3 °, там также объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

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Киевская область (4115) погода (2819) морозы (198)


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Топ комментарии
+5
... хоть бы конопля не померзла
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27.04.2021 14:35
+3
Пишут что глобальное потепление спровоцировали коровы своим безудержным выпуском газов. Но сейчас впечатление что газ они начали всасывать.
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27.04.2021 14:13
+2
Сволочи!
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27.04.2021 14:18
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Пишут что глобальное потепление спровоцировали коровы своим безудержным выпуском газов. Но сейчас впечатление что газ они начали всасывать.
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27.04.2021 14:13 Ответить
Cуществукт научная теория, что глобальное потепление приведёт к новому ледниковому периоду. Но по мнению самой вЯличайшай личности современности и его пресованной секретутки с новоиспечённым доктором наук Кавой, во всём виноват Порошенко.
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27.04.2021 14:20 Ответить
Я где то так и подозревал.
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27.04.2021 14:25 Ответить
Но если приложить к больному месту емкость с еще теплой мочой Порошенко то верующим в життя по-новому станет намного теплее .Вот что делает моча святого барыги животворящая . С ней не страшны ни вирусы , ни похолодания . Не страшен даже новый ледниковый период , падение кометы и курса национальной валюты .Ой...последнее мы уже пережили , слава Петру ((
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27.04.2021 15:07 Ответить
Вы сегодня сколько раз у себя в рейтузах какашки с логотипом "Roshen" находили? Надо полагать не менее трёх раз с 8 утра.
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27.04.2021 16:23 Ответить
Я их нахожу постоянно , но не в ваших рейтузах .А на прилавках .К сожалению .И к вашему сведению я рейтузов не ношу и не носил никогда .А кстати ,у вас в корпорации ,,рошен,, рейтузы это униформа или спецодежда пан зольдат ?
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27.04.2021 20:46 Ответить
А вы роетесь в моих труселях?
Да вы не иначе, как латентный сосун, батенька!
Да, а на каких прилавках в вашей Параше продают продукцию "Roshen" , сертифицированную, к слову, по европейским и мировым стандартам типа ISO? В Пензе или в Саранске?
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28.04.2021 13:30 Ответить
В пензе или мухосранске живут сваты вашего шоколадного божества . Вы по сосунам видно спец, но я не из вашего гей -клуба и спорить с вами мне не хочется , так что гордитесь и сосите себе на здоровье. В моей параше продукцию ,,рошен,, не продают , потому что ее у меня нет . А ее продают в соседнем магазине превратив прилавок в парашу потому что этому соевому дерьму нет оправданий . По европейским и мировым стандартам можно сертифицировать все что угодно , если это не чай с полонием или цианистый калий .Весь вопрос в сумме отката за эту услугу .У твоего барыги нужная сумма бабла всегда найдется , даром он крал последние лет 20 минимум ?
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28.04.2021 20:16 Ответить
на маевке лепить снежную бабу будут
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27.04.2021 15:01 Ответить
Запросто.
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27.04.2021 16:23 Ответить
Сволочи!
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27.04.2021 14:18 Ответить
кто?
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27.04.2021 14:34 Ответить
все кто коров не разводит
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27.04.2021 14:47 Ответить
а может коровы и не обязательно ? Козы , собаки , коты , кролики и домашние мыши подойдут ?
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27.04.2021 15:11 Ответить
я слышала что крокодилы постоянно пускают огромные бульки
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27.04.2021 19:44 Ответить
а надо разводить коров?
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27.04.2021 19:45 Ответить
Кацапи лаптями, нанесли нам холоду
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27.04.2021 14:21 Ответить
Гретта Тумберг расстроица!
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27.04.2021 14:21 Ответить
А какая польза от установки зон? Теплее не станет.
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27.04.2021 14:31 Ответить
... хоть бы конопля не померзла
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27.04.2021 14:35 Ответить
Конопля то что, у некоторых соя в голове мёрзнет
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27.04.2021 21:31 Ответить
поедут в запор по абрикоски к нам
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27.04.2021 14:44 Ответить
 
 