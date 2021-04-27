ЕС закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства: Украина в их числе
Европейский союз закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Ожидается, что эти вакцины смогут получить и украинские медики.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что еврокомиссар прибыл в Польшу обсуждать поставки этих вакцин. Отмечается, что на днях Европейская комиссия объявила о контрактах на поставку 651 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer на Западные Балканы.
"Я рад, что нам удалось проявить солидарность с регионом Западных Балкан. Мы должны повторить это в случае наших партнеров с Востока", - заявил Варгеи.
По его словам, вакцины в первую очередь будут выдаваться медикам.
"Речь идет о 530 тысячах медицинских работников в странах Восточного партнерства. Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона доз", - подчеркнул он.
При этом он отметил, что речь не идет о Беларуси, поскольку Брюссель на сегодня не контактирует с Минском. В Восточное партнерство входят: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
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а зебилам, ариори, не может быть стыдно - для этого им нужно хотя бы совесть иметь и мозг..
теперь они будут орать как "бубочка всех перехитрил - нам вакцины нахаляву поставят"..
а то что КАЖДЫЙ день умирает от ковида не по 500, а скорее по 1000-1500 их же - они понять неспособны..
+40 000 тысяч - избыточная смертность в Украине.. и отнюдь не от переедания.
да-да, видим статистику - что-то около 3-5% врачам пфайзер, остальные 95% - "другие люди"
потому, что зе-слугам отмазаться будет намного сложнее.
А что касается частных фирм, то они передадут не частным фирмам, а Степашке, а он тупо передаст частной фирме. Клоунская команда люди простые, сложных схем придумывать не будут, просто продадут и все. Где маски, где зерно и госрезерва....???
Отмазываться от вопроса: "ОТКУДА ВЗЯЛИ?"
"распределено по регионам" и даже "бесплатно" не избавляет от отчетности.
"передадут Степашке" - кому какая разница сколько посредников если СРАЗУ известно начальный ИСТОЧНИК?
посредников вводят для того, что бы нельзя было выявить источник, но когда источник ЕДИНСТВЕННЫЙ....
Чтобы проверить отчетность, и посчитать "итого", кто то должен провести ревизию в самом министерстве, а это сможет сделать только следующее правительство! И я, не просто так, упомянул маски, которые были распроданы, в самом начале пандемии и пропажу тысяч тонн зерна из госрезерва - все это при самой "честной" власти! Выявили куда все делось?!
алкоголику бессмысленно давать деньги - пропьет.
лучше дать буханку хлеба.
хочет-нехочет, но придется съесть, а не пропить.
Ну или банально прое#ать, что более вероятно для ЗЕ и его команды.
Добрые дяди в ЕС не бросят убогих. Добрые дяди помогут.