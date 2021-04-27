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Чтобы преодолеть масштабную контрабанду, надо системно решить вопросы коррупции в органах государственной власти, которая это контролирует, - Рябикин

Чтобы преодолеть масштабную контрабанду, надо системно решить вопросы коррупции в органах государственной власти, которая это контролирует, - Рябикин

В основе масштабной контрабанды лежит коррупционный сговор.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, комментируя санкционные списки, как способ борьбы с контрабандой в стране.

"Мы видим компании, в которых нет ни Альперина, ни Шермана, ни в числе учредителей, ни директоров. Да, мы также видим их действия по неполному и недостоверному декларированию, а когда приходим с проверкой, они лопаются, как мыльный пузырь. То есть, донасчитать платежи таким компаниям достаточно сложно. И второе, то, что мы с вами тоже должны понимать, когда говорим о контрабанде. В фильмах нашей молодости показано, как контрабандисты под покровом ночи на баркасе в какую-нибудь бухту привозят что-то и выгружают там. Вот такой контрабанды сейчас практически не осталось. Сегодняшний отчет, например. Кто-то провозит какое-то количество таблеток с неразрешенным активным веществом. Кто-то - какой-то мотор, и вместо миллиона указал стоимость 190 тысяч.

Такие контрабандисты-аматоры существуют, но вред от них кратно меньше того вреда, который наносит контрабанда, основанная на коррупции. Именно так: два "К" - контрабанда равна коррупции. Ни одно крупное контрабандное нарушение сегодня не проходит без сговора участников рынка, таможенника и правоохранителя, который это все "крышует". Для того, чтобы преодолеть масштабную контрабанду, надо системно решить вопросы коррупции в органах государственной власти, которая это контролирует", - считает Рябикин.

Он отметил, что сейчас приоритет таможенной службы - это борьба с неполным и недостоверным декларированием. Поэтому, по его мнению, необходимо не только криминализировать товарную контрабанду, но и ввести уголовную ответственность за такое декларирование.

"В виде многократных штрафов к сумме незадекларированного товара. Задекларировали, к примеру, товар на 100 тысяч, а де-факто завезли на миллион, 5-кратная или 10-кратная ответственность. Значит, штраф - 10 млн. И по мере увеличения объемов - увеличение, кратное этим платежам", - считает он.

Интервью с Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос рассматривался в секретном режиме. На этой части заседания СНБО не было ни меня, ни руководителя Госпогранслужбы, - Рябикин о санкционном списке контрабандистов

Автор: 

контрабанда (2408) коррупция (8555) Рябикин Павел (69)


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Топ комментарии
+1
коррупция во всем и везде
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27.04.2021 14:17
+1
Меня интересует если в такой стране как наша отменить таможенные ограничения в обе стороны совсем. Никак не контролировать, не запрещать и уволить всю армию сотрудников. Будет ли экономический эффект?
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27.04.2021 14:20
+1
Тогда путин-***** нападьот,так нельзя.
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27.04.2021 14:25
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брат ермака (с)
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27.04.2021 14:16 Ответить
главное не выйти на самих себя...
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27.04.2021 17:42 Ответить
коррупция во всем и везде
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27.04.2021 14:17 Ответить
Корупційний гельмінтоз,повная інвазія України гельмінтами- корупціонерами!!!))))
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27.04.2021 14:58 Ответить
Меня интересует если в такой стране как наша отменить таможенные ограничения в обе стороны совсем. Никак не контролировать, не запрещать и уволить всю армию сотрудников. Будет ли экономический эффект?
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27.04.2021 14:20 Ответить
Тогда путин-***** нападьот,так нельзя.
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27.04.2021 14:25 Ответить
Буде як при комун[зму
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27.04.2021 14:26 Ответить
А на митниці і в МВС новиє літса, чи ще старі?
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27.04.2021 14:22 Ответить
это ты замахнулся на самого прыпыздэнта, родной.
он такого не прощает.
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27.04.2021 14:23 Ответить
И кому предлагаешь решать эту проблему? неужели мне? Похоже вы из космоса.
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27.04.2021 14:24 Ответить
Никто не отменял- рыба гниет с головы.
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27.04.2021 14:26 Ответить
о! и это чудо пропиариться захотело на заезженной теме

выходи! покажись людям
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27.04.2021 14:33 Ответить
у президента є булава з гострими шипами...нехай сідає на коня і вперод...знищувати гідру корупції
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27.04.2021 14:40 Ответить
Відкрив таємницю Полішинеля !!!)))
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27.04.2021 14:40 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією ,нагадує циркову виставу-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
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27.04.2021 14:41 Ответить
результат многолетнего всеобщего атезма - раз Бога нет, никто не узнает...
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27.04.2021 17:05 Ответить
 
 