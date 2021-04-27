Чтобы преодолеть масштабную контрабанду, надо системно решить вопросы коррупции в органах государственной власти, которая это контролирует, - Рябикин

В основе масштабной контрабанды лежит коррупционный сговор.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, комментируя санкционные списки, как способ борьбы с контрабандой в стране.

"Мы видим компании, в которых нет ни Альперина, ни Шермана, ни в числе учредителей, ни директоров. Да, мы также видим их действия по неполному и недостоверному декларированию, а когда приходим с проверкой, они лопаются, как мыльный пузырь. То есть, донасчитать платежи таким компаниям достаточно сложно. И второе, то, что мы с вами тоже должны понимать, когда говорим о контрабанде. В фильмах нашей молодости показано, как контрабандисты под покровом ночи на баркасе в какую-нибудь бухту привозят что-то и выгружают там. Вот такой контрабанды сейчас практически не осталось. Сегодняшний отчет, например. Кто-то провозит какое-то количество таблеток с неразрешенным активным веществом. Кто-то - какой-то мотор, и вместо миллиона указал стоимость 190 тысяч.

Такие контрабандисты-аматоры существуют, но вред от них кратно меньше того вреда, который наносит контрабанда, основанная на коррупции. Именно так: два "К" - контрабанда равна коррупции. Ни одно крупное контрабандное нарушение сегодня не проходит без сговора участников рынка, таможенника и правоохранителя, который это все "крышует". Для того, чтобы преодолеть масштабную контрабанду, надо системно решить вопросы коррупции в органах государственной власти, которая это контролирует", - считает Рябикин.

Он отметил, что сейчас приоритет таможенной службы - это борьба с неполным и недостоверным декларированием. Поэтому, по его мнению, необходимо не только криминализировать товарную контрабанду, но и ввести уголовную ответственность за такое декларирование.

"В виде многократных штрафов к сумме незадекларированного товара. Задекларировали, к примеру, товар на 100 тысяч, а де-факто завезли на миллион, 5-кратная или 10-кратная ответственность. Значит, штраф - 10 млн. И по мере увеличения объемов - увеличение, кратное этим платежам", - считает он.

Интервью с Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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