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Практически во всех регионах Украины поезда уже курсируют без ограничений, введенных из-за локдауна, - "Укрзализныця"

Практически во всех регионах Украины поезда уже курсируют без ограничений, введенных из-за локдауна, -

"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования, движение которых было временно ограничено из-за локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Подчеркивается, что в настоящее время запрет высадки и посадки пассажиров - действует только в Житомирской области.

Кроме этого напоминается, что отмена и возобновление остановок поездов в связи с карантином осуществляются на основании решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

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Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2743) Житомирская область (1385)


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Практически во всех регионах Украины поезда уже курсируют без ограничений, введенных из-за локдауна, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3727
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27.04.2021 14:26 Ответить
а что тут такого? мы талантливая нация...
(лучше были бы безталанными но нетерпимы к сволочам)
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27.04.2021 14:29 Ответить
перед входом в вагон пассажира делайте ему тесты
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27.04.2021 14:27 Ответить
 
 