Практически во всех регионах Украины поезда уже курсируют без ограничений, введенных из-за локдауна, - "Укрзализныця"
"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования, движение которых было временно ограничено из-за локдауна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Подчеркивается, что в настоящее время запрет высадки и посадки пассажиров - действует только в Житомирской области.
Кроме этого напоминается, что отмена и возобновление остановок поездов в связи с карантином осуществляются на основании решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
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