Практически во всех регионах Украины поезда уже курсируют без ограничений, введенных из-за локдауна, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования, движение которых было временно ограничено из-за локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Подчеркивается, что в настоящее время запрет высадки и посадки пассажиров - действует только в Житомирской области.

Кроме этого напоминается, что отмена и возобновление остановок поездов в связи с карантином осуществляются на основании решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Читайте также: В связи с улучшением эпидситуации "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Черновицкую область, - Криклий