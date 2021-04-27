К уголовной ответственности надо привлекать и декларанта, и таможенника, если есть сговор, - Рябикин
Если преступление совершается субъектом внешнеэкономической деятельности в сговоре с работником таможенной службы, то оба – и таможенник, и декларант – неизбежно должны привлекаться к уголовной ответственности в виде лишения свободы.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной таможенной службы, комментируя законодательную инициативу о криминализации товарной контрабанды и меры по борьбе с недостоверным декларированием.
По его мнению, только так удастся поменяет среду, в которой оказываются участники рынка.
"Таможенник должен обрести страх. Страх, что его накажут, - объяснил Рябикин, добавив, что кроме страха должны быть и стимулы для качественной работы. Это хорошая зарплата и проценты от штрафов, а также процент от стоимости реализованного товара, который был конфискован.
"Тогда у таможенника появится выбор: взять условную тысячу долларов взятки или зафиксировать правонарушение, получив 500 долларов премии. Зато спать спокойно. Сочетание двух факторов – страха и стимулов – может поменять службу. При этом придется существенно обновить ее личный состав, к сожалению", - считает он.
Он рассказал, что Гостаможслужбой в Офис президента подан пакет инициатив, которые касаются повышения эффективности работы службы и увеличения поступлений в госбюджет. Среди них и создание спецфонда, который позволит стимулировать работу таможенников. В фонд предлагается направлять часть средств, вырученных от реализации конфискованных товаров.
"Предлагаем часть отправлять в госбюджет, еще часть – на премирование таможенников и обеспечение материально-технической базы таможни, - рассказал Рябикин. - Также есть предложение по досудебному урегулированию споров. Выявили нарушение, на месте предложили уплатить штраф без дальнейшей судимости и отметки о ней. 50% от этого штрафа идет в этот же спецфонд. При этом человек, который сделал такое оформление, получает 20% от этой суммы. Все свои предложения по созданию специального фонда госбюджета передали в Офис президента для изучения и возможно внесения в парламент как первоочередных законопроектов. Это и вопрос криминализации, и внесения изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс, закон об оперативно-розыскной деятельности, закон о государственной службе и в Таможенный кодекс. Это целый комплекс законов, без которых не получится изменить эту среду и эти правила".
Полный текст интервью с Павлом Рябикиным читайте здесь.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе положений относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. Соответствующий проект закона зарегистрирован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
должна быть ставка. И премии не за наказание граждан, а за хорошо выполненную работу. А работа это не наказание граждан а фоормление грузорв. Оформил больше и правильно, не нарушив - получи премию... откуда у нас такие управленцы долбодятлы? совковый стиль с планами.
Это хорошая зарплата и проценты от штрафов, а также процент от стоимости реализованного товара, который был конфискован.
________________________________________
Таможенники будут тогда бизнес рвать и метать, чтобы влепить тот штраф и получить с него процент.