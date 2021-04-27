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"Перемкнуло", а брату "давал последний шанс": в полиции сообщили подробности и показали фото подростка, зарезавшего свою семью в Киеве. ФОТО

Полиция показала фото подростка, которого подозревают в совершении тройного убийства. Его жертвами стали мать, отец и 8-летний брат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".

В Департаменте уголовного розыска также добавили, что во время общения с парнем удалось установить новые подробности.

"Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше", - говорится в сообщении.

Перемкнуло, а брату давал последний шанс: в полиции сообщили подробности и показали фото подростка, зарезавшего свою семью в Киеве 01
Фото: с сайта "Факты"

Своему младшему братику парень давал "последний шанс", однако он "не исправился".

Известно, что 16-летний парень не состоял на учете в службах, противодействующих домашнему насилию.

В свою очередь, в Департаменте защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Цензор.НЕТ сообщили, что подозреваемый в убийстве семьи 16-летний подросток признался в содеянном. Сейчас готовится подозрение и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Также в Департаменте отметили, семья подростка характеризуется, как аморальная: они постоянно употребляли алкоголь, ругались и на них постоянно жаловались соседи.

С задержанным парнем работают ювенальные полицейские и следователи. Все обстоятельства тройного убийства в Киеве устанавливаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зверское тройное убийство в Киеве: 16-летний подросток зарезал родителей и 8-летнего брата

По данным некоторых СМИ, убийцей является 16-летний Максим Александрович Сумин, студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности автослесарь.

Напомним, о том, что 16-летний подросток совершил тройное убийство в Киеве, стало известно утром 27 апреля.

Полиция нашла тела отца, матери и 8-летнего брата в их квартире на улице Ревуцкого.

По данным следствия, подросток во время очередного конфликта с родителями нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери. После этого он так же убил малолетнего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.

дети (6469) Киев (25472) Нацполиция (16427) убийство (6476)


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Топ комментарии
+19
усыпить это животное
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27.04.2021 14:33
+17
"перемкнуло".... а теперь в тюрягу и передачку некому будет принести....ТВАРЬ!!!
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27.04.2021 14:33
+12
я не схильний до перебільшення ролі виховання у формуванні особистості
люди вже народжуються з тими, чи іншими рисами, нахилами і здібностями
а виховання лише посилює, чи послаблює їх
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27.04.2021 14:49
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скорее всего очередной клиент дурки
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27.04.2021 16:45 Ответить
Около 90% .Грустно но и ты там.
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27.04.2021 20:26 Ответить
что значит перемкнуло? - шизофреник значит, душевнобольной или русскомировец
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27.04.2021 21:09 Ответить
Дідько його знає: можливо, і наркомен.
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28.04.2021 00:22 Ответить
Студент высшего(!) строительного ПТУ по специальности автослесарь(?)
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27.04.2021 21:51 Ответить
спільна справа! перемкнуло не одразу,сусіди дільничий. не винні то як з вакциною
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27.04.2021 23:21 Ответить
Розважилася личинка... А що такого? Аніжедєті!
Панове ліберали, як вам такий спосіб самоствердження у виконанні малолітнього виродка? Чому стоячи не аплодуєте?
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28.04.2021 00:20 Ответить
а может и правда перемкнуло? Соседи говорят, что издевались над ним, а младший брат был ненормальный - бросал камни в людей. В общем, следствие разберется. И вроде он отчима убил, а не отца. Впрочем не ручаюсь.
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28.04.2021 00:56 Ответить
что же ты так - своим постом опустил уйму борцунов за права животных срущих на этом форуме.
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28.04.2021 08:51 Ответить
ну они же не знают подробностей.
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28.04.2021 12:06 Ответить
К стенке накуй.
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28.04.2021 06:01 Ответить
Никто не знает, что там произошло на самом деле и никто не знает, как поведёт себя в той или иной ситуации. Я к тому, что, как говорится " пусть кинет камень тот кто без греха"
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28.04.2021 08:56 Ответить
Никто не подумал, в каких условиях жил этот парнишка в такой семье. У большинства комментирующих перемкнуло бы не меньше.
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28.04.2021 09:15 Ответить
Свідки, сусіди кажуть, що сім'я була аморальна, постійно пиячили і лаялися. Підліток лаявся з ними, щоб привести їх до порядку, але дарма. Під час останньої з ними сварки "перемкнуло". Звісно, зробити смертельні удари ножем не кожен зможе (для цього треба народитися убивцею), хіба може, батьки були такі п'яні, що не в змозі захищатися.
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29.04.2021 08:32 Ответить
ничего пять-сем лет посидит и выйдет
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28.04.2021 12:59 Ответить
Цей ублюдок принесе ще багато біди і горя в майбутньому. Якщо не удавиться (чи не удавлять) в колонії... такого випускати до людей не можна.
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28.04.2021 14:11 Ответить
Смешно смотреть как толерасты всячески пытаюца оправдать этого убийцу..Насколько же мерзостная и хуже убийц эта толерастичная мразь..Смотрите на это скулящее толерастичное сборище...они готовы убийство собственной матери оправдать. И ведь смотрите сколько такой толерастичной швали собралось. .. А если разобраца кто виноват???..правильно - толерасты во всём и виноваты. Если разобраца эта толерастичная шваль хуже любых убийц.
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28.04.2021 16:26 Ответить
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