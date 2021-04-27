"Перемкнуло", а брату "давал последний шанс": в полиции сообщили подробности и показали фото подростка, зарезавшего свою семью в Киеве. ФОТО

Полиция показала фото подростка, которого подозревают в совершении тройного убийства. Его жертвами стали мать, отец и 8-летний брат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".

В Департаменте уголовного розыска также добавили, что во время общения с парнем удалось установить новые подробности.

"Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше", - говорится в сообщении.



Фото: с сайта "Факты"

Своему младшему братику парень давал "последний шанс", однако он "не исправился".

Известно, что 16-летний парень не состоял на учете в службах, противодействующих домашнему насилию.

В свою очередь, в Департаменте защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Цензор.НЕТ сообщили, что подозреваемый в убийстве семьи 16-летний подросток признался в содеянном. Сейчас готовится подозрение и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Также в Департаменте отметили, семья подростка характеризуется, как аморальная: они постоянно употребляли алкоголь, ругались и на них постоянно жаловались соседи.

С задержанным парнем работают ювенальные полицейские и следователи. Все обстоятельства тройного убийства в Киеве устанавливаются.

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По данным некоторых СМИ, убийцей является 16-летний Максим Александрович Сумин, студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности автослесарь.

Напомним, о том, что 16-летний подросток совершил тройное убийство в Киеве, стало известно утром 27 апреля.

Полиция нашла тела отца, матери и 8-летнего брата в их квартире на улице Ревуцкого.

По данным следствия, подросток во время очередного конфликта с родителями нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери. После этого он так же убил малолетнего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.