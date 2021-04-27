Меня на 3 месяца лишили слова в ПАСЕ из-за доноса главы российской делегации Толстого, - Гончаренко

Нардепа "Европейской солидарности", члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ.

Об этом Гончаренко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии. Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого", - отметил Гончаренко.

"В этом доносе он написал, что я оскорбил его целых два раза и назвал мою речь hate speech. Тогда Толстой пожаловался на меня, написал донос, хотя накануне во время зимней сессии ПАСЕ включался в эфир пропагандистской программы "60 минут" и называл Украину "фейковым государством", - добавил Гончаренко.

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