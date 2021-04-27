Меня на 3 месяца лишили слова в ПАСЕ из-за доноса главы российской делегации Толстого, - Гончаренко
Нардепа "Европейской солидарности", члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ.
Об этом Гончаренко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии. Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого", - отметил Гончаренко.
"В этом доносе он написал, что я оскорбил его целых два раза и назвал мою речь hate speech. Тогда Толстой пожаловался на меня, написал донос, хотя накануне во время зимней сессии ПАСЕ включался в эфир пропагандистской программы "60 минут" и называл Украину "фейковым государством", - добавил Гончаренко.
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Дед писал художественные произведения, а внук ДОНОСЫ !
Россия вперде !!!
Українці тебе підтримують і так само вболівають за людські цінності , але деякі європейці присіли на газпромівське бабло і
геть забули , про європейські цінності , мать їх так ....)
"Аденовирусы используются при создании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B векторных вакцин . Например, для создания российской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19 вакцины от COVID-19 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_V Спутник V ) использовались модифицированные аденовирусы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5 шимпанзе и человека."
"Аденовирусы используются в качестве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B вирусного вектора для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F генной терапии благодаря их способности реплицироваться в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A делящихся и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%9D%D0%9A неделящихся клетках".
Олексію респект 👍🏼👍🏼👍🏼
РФ - 33 000 000 евро
Украина - 300 000 евро
а лучше дать в репу в тёмном месте. таким гнидам надо ломать кости...