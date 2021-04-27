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Меня на 3 месяца лишили слова в ПАСЕ из-за доноса главы российской делегации Толстого, - Гончаренко

Меня на 3 месяца лишили слова в ПАСЕ из-за доноса главы российской делегации Толстого, - Гончаренко

Нардепа "Европейской солидарности", члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ.

Об этом Гончаренко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии. Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого", - отметил Гончаренко.

"В этом доносе он написал, что я оскорбил его целых два раза и назвал мою речь hate speech. Тогда Толстой пожаловался на меня, написал донос, хотя накануне во время зимней сессии ПАСЕ включался в эфир пропагандистской программы "60 минут" и называл Украину "фейковым государством", - добавил Гончаренко.

Читайте также: Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом. ВИДЕО

Автор: 

ПАСЕ (1665) Толстой Петр (20) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+33
а зевласти не интересна защита позиций Украины в ПАСЕ. Все страны стоят на защите своих интересов, В Украине теперь будет некому этого делать
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27.04.2021 14:39
+25
Ну шо сказать...зекретин очень успешный президент на мировой арене
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27.04.2021 14:43
+19
Эти доводы надо не только своим подписчикам предоставлять, но и в президиум ПАСЕ.
Подключать единомышленников из Польши, стран Балтии и т.д.
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27.04.2021 14:39
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а зевласти не интересна защита позиций Украины в ПАСЕ. Все страны стоят на защите своих интересов, В Украине теперь будет некому этого делать
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27.04.2021 14:39 Ответить
Эти доводы надо не только своим подписчикам предоставлять, но и в президиум ПАСЕ.
Подключать единомышленников из Польши, стран Балтии и т.д.
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27.04.2021 14:39 Ответить
один в один як БАН У ФЕЙСБУЦІ.
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27.04.2021 14:57 Ответить
еврогеи
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27.04.2021 14:41 Ответить
Ну шо сказать...зекретин очень успешный президент на мировой арене
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27.04.2021 14:43 Ответить
Боец,пля..
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27.04.2021 14:44 Ответить
Набутылочник вякнул,пля.
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27.04.2021 14:54 Ответить
В голову раненый!
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27.04.2021 14:54 Ответить
Еще одно,дагестанцем опущенное голос подало.
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27.04.2021 14:55 Ответить
Мразь рюськая, ностальгия по рюзьге весна, которая благодаря в т.ч. и Гончаренко не состоялась в Одессе?
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27.04.2021 15:35 Ответить
А где здесь дагестанец? Кстати,Чечня-круто? Как там тебя Ахмад учил?)
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27.04.2021 16:48 Ответить
Дед писал, правнук пишет....
Дед писал художественные произведения, а внук ДОНОСЫ !
Россия вперде !!!
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27.04.2021 14:45 Ответить
Тримайся , Олексію !
Українці тебе підтримують і так само вболівають за людські цінності , але деякі європейці присіли на газпромівське бабло і
геть забули , про європейські цінності , мать їх так ....)
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27.04.2021 14:47 Ответить
Мене на 3 місяці позбавили слова в ПАРЄ через донос глави російської делегації Толстого, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1857
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27.04.2021 14:48 Ответить
вотэта новость! наверное, бразильцы добрались до расисянской википедии.
"Аденовирусы используются при создании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B векторных вакцин . Например, для создания российской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19 вакцины от COVID-19 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_V Спутник V ) использовались модифицированные аденовирусы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5 шимпанзе и человека."
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27.04.2021 14:55 Ответить
так вони метрві у вакцині повинні бути. а новина про ЖИВИЙ. ляпотун саме ти!
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27.04.2021 14:59 Ответить

"Аденовирусы используются в качестве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B вирусного вектора для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F генной терапии благодаря их способности реплицироваться в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A делящихся и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%9D%D0%9A неделящихся клетках".
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27.04.2021 15:09 Ответить
ру-вакцина двовекторна - перша доза містить один вид вірусного вектора, а друга - інший. В астарзенеці використовується Vaxzevria® - Schimpanse-Adenovirus (ChAdOx1), у Спутніку та Янсен Vakzine Ad26.COV.S - людські неактивні аденовіруси, безпечні простудні віруси.
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27.04.2021 15:29 Ответить
В векторной вакцине вектор должен быть без способности к репликации. Его функция - только внесение в клетку генной информации для пр-ва протеина, на клоторый будут вырабатываться антитела.
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27.04.2021 15:54 Ответить
А разве нечего написать на этого толстого? Понятно ,что пасе-дешевые проститутки,но если принципиально заняться этим вопросом то толстой пойдет нах и на полгода. А иначе опять терпилы.
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27.04.2021 14:53 Ответить
можно, но не один он должен этим заниматься.
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27.04.2021 15:00 Ответить
Олесек на врагов не доносит. А может просто не верят ему?
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27.04.2021 15:01 Ответить
один в один бан у фейсбуці.
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27.04.2021 15:04 Ответить
На хера вообще эта пустопорожняя импотентная говорильня, наполненная купленными пуйлом уродами? Еще и немалые средства на это уходят. Надо демонстративно из этого говна выйти и пускай там без нас на бункерного карлика дрочат...
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27.04.2021 15:02 Ответить
Он не пиарится ,а информирует .
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27.04.2021 15:09 Ответить
Це за то шо Льошик сказв йому: Це ти в себе на мордорі Лєв Толстой, а тут ти йух простой?
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27.04.2021 15:08 Ответить
За таку відповідь льву 🤣толстому ,
Олексію респект 👍🏼👍🏼👍🏼
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27.04.2021 15:10 Ответить
Коли я вечером прийшов з роботи і за вечерею клацав телеканали і побачив цю картину то Льошик в моїх очах виріс неймовірно. Він там сказав шо: "Это ты в своей госдуме Лев Толстой, а тут ты обычный йух простой"
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27.04.2021 15:58 Ответить
Зе влада промовчить
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27.04.2021 15:13 Ответить
Ну якщо це за "х#й простой" то навіть шкодувати нема за чим. Сказав як є.
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27.04.2021 15:16 Ответить
Ну и толку от этого ПАСЕ?Сборище продажныж еврошлюх.Украине нужно оттуда выходить давно.
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27.04.2021 15:32 Ответить
В качестве членского взноса в ПАСЕ, ежегодно платят:
РФ - 33 000 000 евро
Украина - 300 000 евро
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27.04.2021 15:45 Ответить
Давайте дебилы, расскажите како он флюгер и бывший рыг...
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27.04.2021 17:38 Ответить
дак напиши на него донос... организуй подляну византийскую и будет и он позбавлен
а лучше дать в репу в тёмном месте. таким гнидам надо ломать кости...
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27.04.2021 18:49 Ответить
 
 