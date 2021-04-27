Главу Киевского облсовета Склярова отправили в отставку. На сессию он не пришел, мотивировав это "страстной неделей", - Сюмар

Главу Киевского облсовета Склярова отправили в отставку. Сам Скляров на сессию не пришел.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевский областной совет отправил в отставку Александра Склярова и весь президиум облсовета. За это проголосовало 59 депутатов.Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это ... Страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, который не собирался де-факто с Нового года. Очевидно, что в условиях пандемии и экономического кризиса это не могло долго продолжаться. Это логический конец, когда коалиции в местных советах формируются без учета воли избирателей", - говорится в сообщении.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Александр Скляров стал председателем Киевского областного совета в ноябре 2020 года.

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