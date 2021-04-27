РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10068 посетителей онлайн
Новости
2 857 6

Главу Киевского облсовета Склярова отправили в отставку. На сессию он не пришел, мотивировав это "страстной неделей", - Сюмар

Главу Киевского облсовета Склярова отправили в отставку. На сессию он не пришел, мотивировав это

Главу Киевского облсовета Склярова отправили в отставку. Сам Скляров на сессию не пришел.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевский областной совет отправил в отставку Александра Склярова и весь президиум облсовета. За это проголосовало 59 депутатов.Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это ... Страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, который не собирался де-факто с Нового года. Очевидно, что в условиях пандемии и экономического кризиса это не могло долго продолжаться. Это логический конец, когда коалиции в местных советах формируются без учета воли избирателей", - говорится в сообщении.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Александр Скляров стал председателем Киевского областного совета в ноябре 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его "показания", - нардеп "ЕС" Сюмар

Автор: 

Киев (25472) облсовет (538) отставка (3150) Сюмар Виктория (420) Скляров (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марину - на царство!
показать весь комментарий
27.04.2021 14:51 Ответить
Марину Сапожко? Та ні... Її зараз навіть з замів звільнять.
показать весь комментарий
27.04.2021 14:55 Ответить
Слугам уродам ніякі молитви не допоможуть відбілитися перед народом , яким пообіцяли молочні ріки із кисельними берегами 😀а отримали нові платіжки за комуналку і зубожіння !
показать весь комментарий
27.04.2021 14:53 Ответить
Якщо хабарі брати, то чому б і ні, а якщо відповідати - то можна святим(тою) прикинутися
показать весь комментарий
27.04.2021 14:55 Ответить
Ишь ты, какой набожный упырёк!
показать весь комментарий
27.04.2021 14:57 Ответить
 
 