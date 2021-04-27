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Новости Агрессия России против Украины
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Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского: "Было бы хорошо, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!"

Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского:

Международное сообщество может подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной по Донбассу.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказала нардеп СН, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, особенно этому могли бы поспособствовать США через санкционную политику давления.

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"Кроме того, если бы Ангела Меркель сказала: "Мы не будем достраивать "Северный поток-2" пока Россия не признает свою ответственность". Поверьте, вопрос стоял бы по-другому", - отметила "слуга народа".

Говоря о возможной встрече Путина и Зеленского, Верещук подчеркнула: "Было бы хорошо, чтобы эта встреча состоялась, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Это невозможно ни дипломатически, ни политически, ни даже по-человечески. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!".

По ее словам, то, что Путин много лет делает в Украине это грубое нарушение международных правил и норм.

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"Он никогда не сможет избежать ответственности не только перед уголовным судом в Гааге, но и перед Божьим судом. Он должен об этом помнить. Его часы уже давно за 68", - добавила политик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) переговоры (4915) путин владимир (31211) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+9
о чем с ним говорить? и кому? Все разговоры каждый раз затягивают на шее петлю посильнее для этой власти.
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27.04.2021 15:05
+8
Коли дивишся на маніокальне бажання Зеленського зустрітися з ****** згадується тільки одне - анекдот про мисливця і ведмідя з фінальною фразою: "чувак, я не розумію - ти мисливець чи підорас?!"...Таке приниження...
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27.04.2021 15:18
+7
жаби зелені, про що можна розмовляти з ******, якщо він вже попередив, що ані про Донбас, а ні про Крим він нічого не буде обговорювати?!
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27.04.2021 15:10
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Видимо дамочка опять разговаривала с Богом....
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27.04.2021 14:53 Ответить
Это она сама с собой.
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27.04.2021 15:05 Ответить
Параноїдальна маячня безмежна і неосяжна !!)))
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27.04.2021 15:14 Ответить
Коли дивишся на маніокальне бажання Зеленського зустрітися з ****** згадується тільки одне - анекдот про мисливця і ведмідя з фінальною фразою: "чувак, я не розумію - ти мисливець чи підорас?!"...Таке приниження...
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27.04.2021 15:18 Ответить
Це не приниження, це схоже на плазування.
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28.04.2021 08:05 Ответить
о чем с ним говорить? и кому? Все разговоры каждый раз затягивают на шее петлю посильнее для этой власти.
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27.04.2021 15:05 Ответить
Еще один стратег появился.
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27.04.2021 15:05 Ответить
В Києві його порвемо на шматки і ніяка охорона йому не допоможе !
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27.04.2021 15:06 Ответить
https://youtu.be/*********** 400 ударов салом
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27.04.2021 15:35 Ответить
...на это ***** нужно смотреть только через прицел винтовки
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27.04.2021 15:06 Ответить
Ябыпосмотрел
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27.04.2021 15:11 Ответить
...придется отстоять очередь
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27.04.2021 18:04 Ответить
Тупорылая,сыновья украинских Матерей погибли защищая свой Дом Украину. А вы****ки кацапок-убивая на чужой земле. Как можно сравнивать эти вещи???
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27.04.2021 15:06 Ответить
Якщо піськов виключив розмову про Крим і Донбас,то про що вони можуть розмовляти?
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27.04.2021 15:09 Ответить
Может подтолкнуть, могли бы, если бы, было бы хорошо - весь смысл сказанного.
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27.04.2021 15:10 Ответить
"летучая слуга" с зонтика упала - о чем с тем х#йлом разговаривать? - оно все равно сбрешет. или зе решил ботинки ему без очереди поцеловать? - очередную порцию унижения получить. в чем смысл этих "переговоров", чего наш зе так туда рвется.
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27.04.2021 15:10 Ответить
жаби зелені, про що можна розмовляти з ******, якщо він вже попередив, що ані про Донбас, а ні про Крим він нічого не буде обговорювати?!
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27.04.2021 15:10 Ответить
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62



Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"

Саме час зазирнути в очі.
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27.04.2021 15:59 Ответить
головне, що до блазня така інфа не доходить
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27.04.2021 16:05 Ответить
https://twitter.com/GessenKozak2

https://twitter.com/GessenKozak2 GessenKozak2 @GessenKozak2

https://twitter.com/GessenKozak2 https://twitter.com/GessenKozak2



Московські попи в Україні готують "Варфоломіївську ніч" ... або "ніч довгих ножів"
(це вже як кому подобається) з використанням своєї офіційно існуючої, готової і розвинутої агентурно-диверсійної мережі.

Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского: "Было бы хорошо, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!" - Цензор.НЕТ 8703
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27.04.2021 15:12 Ответить
Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского: "Было бы хорошо, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!" - Цензор.НЕТ 7937
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27.04.2021 15:13 Ответить
Про що мают говорити маріонетка з параноїдальним шизофреніком ???)))
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27.04.2021 15:12 Ответить
Зеленский захотел встретиться с Путиным! Это,при том, что тема Крыма-закрытая, а по поводу Донбасса,Путин отсылает Зеленского к переговорам с фейковыми ЛДНР! Так о чем Зеленский будет говорить с Путиным? Разве,что станет на колени и посмотрит в глаза человеку,из-за которого все беды в Украине! Для Украины-это равносильно тоже стать на колени и смотреть в глаза своему врагу! Больно за Украину! Не любите вы,украинцы,свою страну,не патриоты вы! Позор вам!!!
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27.04.2021 15:14 Ответить
Полизать сапог и обсудить цену капитуляции.
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27.04.2021 15:32 Ответить
"Было бы хорошо" а в чем именно хорошего? )(уйло 2 раза повторило тема Крыма закрыта а Донбасс напрямую с боевиками
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27.04.2021 15:15 Ответить
так видосики остаются, их нужно где то показывать
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27.04.2021 15:19 Ответить
Пока лысый карлик не подох не о чем договариваться. Зеля и его банда для кремля полезные идиоты.Нужно забыть пока о донбасятии и заниматься Украиной, а не трахать Мендель.
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27.04.2021 15:18 Ответить
Мабуть Путін з Зеленським зустрічатися не буде. Взагалі то він робить все навпаки здоровому глузду, як і Зеленський. Але побоїться рейтинг впускати.
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27.04.2021 15:25 Ответить
Да как выбирали клоуна так и посмотрят!!!
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27.04.2021 15:30 Ответить
та дурепа не читае про що говорить сам вбивця та його щур пЄсков відносно зустрічі ....- які нафуй зустрічі....
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27.04.2021 15:31 Ответить
А нехай приїздить. Тільки зустріч зробити https://youtu.be/*********** саме таку, як два роки тому запропонувала красуня Яніна
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27.04.2021 15:33 Ответить
Это будет последнее что наш клоун дурачек сделает в своей карьере ...или поедет к убийце или тот типа приедет сюда..типа ...для того чтобы этому курченку тут скрутили голову...а вешать будут всех начиная с клоуна и зермака и по ранжиру
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27.04.2021 15:35 Ответить
До речі, слово дурачек пишеЦЦя правильно ось так: "дурачок".
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27.04.2021 15:49 Ответить
що ці кончені свистять? хvйло вже сказало що готове до перемовин щодо ордло та криму? тоді якого хvя з ним зустрічатися? европейські б/|яді сплять і бачать аби Україна почала перемовини напряму з кацапи щоб мати привід відмінити санкції і розширити з ними співпрацю.
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27.04.2021 15:39 Ответить
Вони якісь курва довбануті , носяться з тими переговорами з ****** як з писаною торбою . Ну просто вирішення всіх проблем (!) Невже не зрозуміло що то нічого не дасть !***** каже одне думає друге а робить по іншому . Це абсолютно не має жодного сенсу зустрічатися з нім
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27.04.2021 15:42 Ответить
Зелена парасолька не чула за тих синів і дочок, захисників України, яких пресують уклоністи від ДБР? Як батьки загиблих на це дивляться? Як батьки загиблих переварили ту інформацію від сівохи, що потрібно негайно вибачитися перед поліцаями даунбаса, які покликали ворога на українську землю і допомогають вбивати наших захисників?
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27.04.2021 15:45 Ответить
ТВ отменили? 68 - это рассвет для политика, а не закат. Все прошлое столетие это доказало. Парасольку можно закрыть и задвинуть в дальний угол чулана.
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27.04.2021 15:54 Ответить
Не уявляю, щоб Порох, після 94 розстріляних під час "перемир'я", запросив зустрічі з фуйлом. Та уявляю, який сморід би стояв і як верещала б верешук, та інші плісняві істоти, про зраду.
А тут, воно, вітає.
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27.04.2021 15:58 Ответить
Сегодня Песков подтвердил, что ни о Крыме, ни о Донбассе Путин говорить не намерен. Так на хрена же вообще нужна эта встреча?
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27.04.2021 17:33 Ответить
Коли публікуете вислови ціеї особи заголовок повинен бути таким "Тітка заробляе свою крайуху хліба"
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27.04.2021 18:15 Ответить
абсолютно бесполезно...- таким "диячам" это надо бы давно понять...- но в коня (лошадь) корм...
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27.04.2021 20:30 Ответить
на всіх переговорах мова повинна йти виключно про Крим т.як це захоплена територія і москалі це визнають. А так як ОРДЛО москалі не визнають окупованим то й не треба. Поступово, вперто, невеликими кроками звільнювати від "терористів" свою українську землю і без усіляких перемовин.
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27.04.2021 21:18 Ответить
 
 