Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского: "Было бы хорошо, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!"

Международное сообщество может подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной по Донбассу.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказала нардеп СН, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, особенно этому могли бы поспособствовать США через санкционную политику давления.

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"Кроме того, если бы Ангела Меркель сказала: "Мы не будем достраивать "Северный поток-2" пока Россия не признает свою ответственность". Поверьте, вопрос стоял бы по-другому", - отметила "слуга народа".

Говоря о возможной встрече Путина и Зеленского, Верещук подчеркнула: "Было бы хорошо, чтобы эта встреча состоялась, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Это невозможно ни дипломатически, ни политически, ни даже по-человечески. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!".

По ее словам, то, что Путин много лет делает в Украине это грубое нарушение международных правил и норм.

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"Он никогда не сможет избежать ответственности не только перед уголовным судом в Гааге, но и перед Божьим судом. Он должен об этом помнить. Его часы уже давно за 68", - добавила политик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.