Верещук о возможной встрече Путина и Зеленского: "Было бы хорошо, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!"
Международное сообщество может подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной по Донбассу.
Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказала нардеп СН, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, особенно этому могли бы поспособствовать США через санкционную политику давления.
"Кроме того, если бы Ангела Меркель сказала: "Мы не будем достраивать "Северный поток-2" пока Россия не признает свою ответственность". Поверьте, вопрос стоял бы по-другому", - отметила "слуга народа".
Говоря о возможной встрече Путина и Зеленского, Верещук подчеркнула: "Было бы хорошо, чтобы эта встреча состоялась, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Это невозможно ни дипломатически, ни политически, ни даже по-человечески. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!".
По ее словам, то, что Путин много лет делает в Украине это грубое нарушение международных правил и норм.
"Он никогда не сможет избежать ответственности не только перед уголовным судом в Гааге, но и перед Божьим судом. Он должен об этом помнить. Его часы уже давно за 68", - добавила политик.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
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Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"
Саме час зазирнути в очі.
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Московські попи в Україні готують "Варфоломіївську ніч" ... або "ніч довгих ножів"
(це вже як кому подобається) з використанням своєї офіційно існуючої, готової і розвинутої агентурно-диверсійної мережі.
А тут, воно, вітає.