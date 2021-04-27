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С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль

С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль

С 1 мая текущего года в Украине начнет работать так называемый годовой продукт на рынке газа.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать. Однако установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта. То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены", - объяснил премьер.

Он также уточнил, что с 1 мая государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" предлагает по годовому тарифному плану газ по цене 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения.

Но правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", - отметил Шмыгаль.

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"В то же время годовой продукт - это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы. Годовой продукт - это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем смогут выбирать и менять поставщика, исходя из критериев цены и качества услуг", - подытожил премьер.

Автор: 

Газ (10223) Нафтогаз (3112) Тарифы на газ (351) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+5
Як ви уроди уже достали... Тут війно. лякають, за спиною газ по 13 , тварини бл.... коли ви вже виздихаєте
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27.04.2021 15:07
+4
А о ценах он не хочет нариду рассказать, чтобы порадовались очередному "покращенню"?
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27.04.2021 14:57
+4
С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 753
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27.04.2021 14:59
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Правила форума Совет форумчан
с первого мая я отключусь от вашего пердежа с вами дебилами делов иметь нельзя.
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27.04.2021 14:56 Ответить
А о ценах он не хочет нариду рассказать, чтобы порадовались очередному "покращенню"?
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27.04.2021 14:57 Ответить
С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 753
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27.04.2021 14:59 Ответить
Просто обрадовал, жду уже жду, не дождусь. Кто заключит, тот поддерживает повышение, на это и рассчитывают.
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27.04.2021 15:05 Ответить
Як ви уроди уже достали... Тут війно. лякають, за спиною газ по 13 , тварини бл.... коли ви вже виздихаєте
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27.04.2021 15:07 Ответить
годовой продукт по цене пикового зимнего... прост благодетели, мля...
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27.04.2021 15:11 Ответить
Газ будет фиксирован - пописят, а вот доставка...
Надо было, еще когда доставку ввели, на Майдан выходить, может поскромней бы себя вели ермак и его песик зюзя...
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27.04.2021 15:43 Ответить
"То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены", - объяснил премьер.

Б...ядь - кому оно это втирает ?
И просто упорно молчат о цене на газ , который мы добываем - вот нету его и всё - не существует .
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27.04.2021 16:08 Ответить
И просто упорно молчат о цене на газ , который мы добываем - вот нету его и всё - не существует

https://www.youtube.com/watch?v=QzkxDKTqIAE ГАЗ летом дороже чем зимой? - по 9,57 НА ВЕСЬ ГОД от Нефтегаза (без доставки) Зе, ты в своем уме?
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27.04.2021 19:42 Ответить
Напоминаем, что в Украине законодательно предусмотрен т.н. "поставщик последней надежды" (ППН), которым в поставках газа для населения является "Нафтогаз Украины". Если потребитель остался без своего поставщика газа - он может воспользоваться услугами ППН, но при этом в срок до 60 дней потребитель обязан выбрать нового поставщика газа и заключить с ним договор. Цена газа от ППН в мае 2021 составляет 9,57 грн./м³ (с учетом НДС).

Сплошные манипуляции: так 7.96 или 9.57?
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27.04.2021 16:26 Ответить
Только "среднегодовые цены" даже без учета распределения выше чем пиковые цены в декабре ( о летних и разговаривать не приходится) Ну и плюс еще один платеж за распределение газа. Советую Зеленскому просмотреть внимательно свое "стадионное выступление", что бы убедиться в своих "ценовых успехах". В пору "стреляться".
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27.04.2021 17:21 Ответить
Всіх автоматично переводять на річний тариф. Коли ви вже падлюки нажеретесь?
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27.04.2021 23:33 Ответить
 
 