С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль

С 1 мая текущего года в Украине начнет работать так называемый годовой продукт на рынке газа.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать. Однако установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта. То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены", - объяснил премьер.

Он также уточнил, что с 1 мая государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" предлагает по годовому тарифному плану газ по цене 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения.

Но правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", - отметил Шмыгаль.

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"В то же время годовой продукт - это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы. Годовой продукт - это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем смогут выбирать и менять поставщика, исходя из критериев цены и качества услуг", - подытожил премьер.