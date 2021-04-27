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Новости Агрессия России против Украины
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Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС

Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС

Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Раненые воины доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины" - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Иван Ковалёвский погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе 26 апреля. ФОТО

Обстоятельства произошедшего выясняются.

смерть (9212) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+26
Знову втрати , біль та горе 😪😪😪
Вічна пам'ять Герою Украіни !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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27.04.2021 15:00
+17
І українські гниди ,разом з москалями !!)))
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27.04.2021 15:03
+16
Зелене перемир"я триває !! Хлопці гинуть без права на відповідь !!!
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27.04.2021 15:08
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Знову втрати , біль та горе 😪😪😪
Вічна пам'ять Герою Украіни !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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27.04.2021 15:00 Ответить
І українські гниди ,разом з москалями !!)))
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27.04.2021 15:03 Ответить
Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9073
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27.04.2021 15:02 Ответить
Зелене перемир"я триває !! Хлопці гинуть без права на відповідь !!!
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27.04.2021 15:08 Ответить
чого досі ще не винайшли аналог "пуки" ?

https://warspot-asset.s3.amazonaws.com/articles/pictures/000/015/823/content/head2.jpgОдин воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4295
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27.04.2021 15:17 Ответить
шкода, що ти, зелена тупа потвора зі своїм дєрьмаком не був у тій машині... дуже шкода...
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27.04.2021 15:18 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5286
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27.04.2021 16:03 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5920
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27.04.2021 16:05 Ответить
Один воїн загинув, трьох - поранено внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4205
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27.04.2021 16:50 Ответить
Під час "режиму зеленої тиші для терористів" зЕзидент обіцяє, найближчим часом, домовитися про "режим зеленої тиші для терористів". Домовився.

Швидкого одужання нашим захисникам.
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27.04.2021 16:57 Ответить
Іще хтось буде стверджувати - що у нас не війна ?
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27.04.2021 18:07 Ответить
Як шкода...
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27.04.2021 18:52 Ответить
жаль ребят... где инженер..- на своей..??
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27.04.2021 20:28 Ответить
 
 