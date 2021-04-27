Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС
Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Раненые воины доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины" - сказано в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять Герою Украіни !!
Горіть у пеклі кляті москалі 😡
https://warspot-asset.s3.amazonaws.com/articles/pictures/000/015/823/content/head2.jpg
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Швидкого одужання нашим захисникам.