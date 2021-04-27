Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС

Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Раненые воины доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины" - сказано в сообщении.

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Обстоятельства произошедшего выясняются.