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Новости Коронавирус и карантин
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За полгода смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое, - "Опендатабот". ИНФОГРАФИКА

За полгода смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое, -

В течение осени и зимы 2020-2021 гг от гриппа и пневмонии умерло 9948 человек. Это в три раза больше, чем за тот же период в 2019-2020 гг, когда умерших было 3277.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

"Рост количества заболеваний, связанных с органами дыхания, традиционно наблюдается осенью и зимой. Это оказалось верным и относительно COVID-19, который унес за это время жизни 25 080 человек. Совокупно с гриппом и пневмонией - 35 028 умерших за полгода", - говорится в сообщении.

За полгода смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое, - Опендатабот 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За январь-февраль в Украине умерли 109,1 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 71,6 тыс., онкологии - 11,7 тыс., COVID-19 - 6,9 тыс. - Госстат

Отмечается также, что реально оценить масштабы смертности в Украине на данный момент практически невозможно.

За полгода смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое, - Опендатабот 02
Инфографика: Опендатабот

карантин (16729) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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вот и цифры манипуляций статистики от зеленского и степанова: всю смертность от ковид - списывают на "грипп".. В то время как в мире заболеваемость гриппом упала к НУЛЮ..
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27.04.2021 15:04 Ответить
Тому що в усьому світі грип стали називати ковідом?
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27.04.2021 16:13 Ответить
Отмечается также, что реально оценить масштабы смертности в Украине на данный момент практически невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3262288\\\\\\\\\

так это самое и за Чернобыля - попам только известно сколько верующих не пополнили кассы храмов.

так и за вирус - одному Стебанову это могло бы быть интересно если бы не было похрен.
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27.04.2021 15:04 Ответить
ужас
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27.04.2021 15:36 Ответить
Цікаво : після того, як людей почали відмічати померлими від ковід - смертність на грип різко впала на 30-40% від звичайної. Хоча коли розуміти, що на кожного ковідного виділяють кошти, а на грипозного ні - то логіка збільшення "померлих" від ковіду зрозуміла.
Якби в нас так серйозно підходили до доказів смерті від ковід, як перевіряють смерті від вакцини, то ймовірно - що смертність від ковід йшла б до нуля
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27.04.2021 15:37 Ответить
А це можна розцінювати як геноцид, чи тупість влади?
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27.04.2021 15:41 Ответить
То нехай розкажуть, як сільскій людині з пневмонією потрапити до лікарні та й взагалі - до лікаря, і не тіки сільскій. Поки чухатимешся, по телефону лікуватимешся, тести робитимеш - вже й рятувати нікого.
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27.04.2021 15:51 Ответить
Дякуємо за протоколи "лікування" ВООЗ.
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27.04.2021 16:12 Ответить
Если одновременно заразился и гриппом и ковидом - от чего умер?
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27.04.2021 16:17 Ответить
 
 