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За полгода смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое, - "Опендатабот". ИНФОГРАФИКА
В течение осени и зимы 2020-2021 гг от гриппа и пневмонии умерло 9948 человек. Это в три раза больше, чем за тот же период в 2019-2020 гг, когда умерших было 3277.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".
"Рост количества заболеваний, связанных с органами дыхания, традиционно наблюдается осенью и зимой. Это оказалось верным и относительно COVID-19, который унес за это время жизни 25 080 человек. Совокупно с гриппом и пневмонией - 35 028 умерших за полгода", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что реально оценить масштабы смертности в Украине на данный момент практически невозможно.
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так это самое и за Чернобыля - попам только известно сколько верующих не пополнили кассы храмов.
так и за вирус - одному Стебанову это могло бы быть интересно если бы не было похрен.
Якби в нас так серйозно підходили до доказів смерті від ковід, як перевіряють смерті від вакцини, то ймовірно - що смертність від ковід йшла б до нуля