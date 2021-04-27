За полгода смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое, - "Опендатабот". ИНФОГРАФИКА

В течение осени и зимы 2020-2021 гг от гриппа и пневмонии умерло 9948 человек. Это в три раза больше, чем за тот же период в 2019-2020 гг, когда умерших было 3277.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

"Рост количества заболеваний, связанных с органами дыхания, традиционно наблюдается осенью и зимой. Это оказалось верным и относительно COVID-19, который унес за это время жизни 25 080 человек. Совокупно с гриппом и пневмонией - 35 028 умерших за полгода", - говорится в сообщении.







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Отмечается также, что реально оценить масштабы смертности в Украине на данный момент практически невозможно.



Инфографика: Опендатабот