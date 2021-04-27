То, что войска РФ отходят, не значит, что наша армия не должна быть готовой в любой момент к их возвращению, - Зеленский
Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
На передовой позиции Зеленский осмотрел блиндаж, окопы и коротко пообщался с военнослужащими, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.
Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.
В санитарной части президент пообщался с дежурными врачами, спросил об обеспечении медоборудованием и лекарственными средствами, а также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.
"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал Зеленский.
Также глава государства передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
СМИ сообщили, что Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже.
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Когда парашка стягивала войска, ты молчал как рыба, а тут прямо плотину прорвало.
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Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"
Саме час зазирнути в очі.
а это просто чудак которому стандартно произвели выезд и поинтересацию - шо вы как вы как дела, хотите поржать или вы лохи?
дурацкая совкотня - "до нас їде дегенеральний Секретар"
Уклонистів-дезертирів?!
Коли це малороське кривороге чмо починає базікати щось про армію, мене просто нудить..
фігляр і блазень, що з нього взяти?
кто-то сказал правильно - у Зели если фото со значком - то это из сериала, а если нет, - то это с президентства
тупо цинично я считаю ибо такое уж слишком символично делает
а шмаркля навздогін біжить, щоб знов заглянути в очко!
Я біл в Улен-Удє
И я сказал "гдє масло"
И всє сказалі - Гдє?(і тут я дав на лижі)
Квітень спливає, а держоборонзамолення так досі й не прийняте.
Справи кажуть за вас, гніди ви зелені.
(или вроде уже давно отошёл и непонятноктотамрулит наверно таки пугачова а.б.) то
ещё неизвестно шо за чмо на трон залезет...............
но кисилёвско-соловьиный помёт, попадающий в козломордые головы
заставляет их думать, что москва это безлюдное болото , а не очень густонаселённый город...
Раньше, настоящий президент, танки передавал.
Не трижды, а - ЧЕТЫРЕЖДЫ!!! 👹😜
ЗЕ ж запретил ВСУ вести ответный огонь.