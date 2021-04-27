То, что войска РФ отходят, не значит, что наша армия не должна быть готовой в любой момент к их возвращению, - Зеленский

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На передовой позиции Зеленский осмотрел блиндаж, окопы и коротко пообщался с военнослужащими, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.

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В санитарной части президент пообщался с дежурными врачами, спросил об обеспечении медоборудованием и лекарственными средствами, а также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал Зеленский.

Также глава государства передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

СМИ сообщили, что Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже.

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