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Новости Агрессия России против Украины
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То, что войска РФ отходят, не значит, что наша армия не должна быть готовой в любой момент к их возвращению, - Зеленский

То, что войска РФ отходят, не значит, что наша армия не должна быть готовой в любой момент к их возвращению, - Зеленский

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На передовой позиции Зеленский осмотрел блиндаж, окопы и коротко пообщался с военнослужащими, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский

В санитарной части президент пообщался с дежурными врачами, спросил об обеспечении медоборудованием и лекарственными средствами, а также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал Зеленский.

Также глава государства передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

СМИ сообщили, что Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакого Крыма и Донбасса: в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений

Автор: 

армия (8492) Зеленский Владимир (20224) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+18
Жаль, что кацапы когда отходили, тебя не забрали.
Когда парашка стягивала войска, ты молчал как рыба, а тут прямо плотину прорвало.
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27.04.2021 15:13
+13
Ещё один кластерный деятель.
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27.04.2021 15:13
+13
блд, яка "ваша" армія?
Уклонистів-дезертирів?!
Коли це малороське кривороге чмо починає базікати щось про армію, мене просто нудить..
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27.04.2021 15:22
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Ещё один кластерный деятель.
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27.04.2021 15:13 Ответить
скоріш - клістірний
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27.04.2021 15:20 Ответить
Скоріш клавішний
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27.04.2021 15:39 Ответить
Ну тогда уже клавиклистер передковый
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27.04.2021 16:14 Ответить
кліторний
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27.04.2021 16:33 Ответить
Жаль, что кацапы когда отходили, тебя не забрали.
Когда парашка стягивала войска, ты молчал как рыба, а тут прямо плотину прорвало.
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27.04.2021 15:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62



Заява расєйського сєнатора в прямому ефірі їхнього ТБ:
"Вони державне сміття. Як сміття, на вулиці, так і Україна, ні цивілізації, нічого. Вона тільки заважає нормальним. Нема України - різко поліпшуються відносини Росії з Європою, Росії з Америкою"
Саме час зазирнути в очі.
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27.04.2021 16:00 Ответить
куда отходят и кто?
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27.04.2021 15:14 Ответить
Та сторона отходит. Вглупь
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27.04.2021 15:40 Ответить
"Геній", бл.дь!...
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27.04.2021 15:14 Ответить
наш ганіббал недодєланий
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27.04.2021 15:16 Ответить
скоріш - обдєланий
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27.04.2021 15:21 Ответить
Та обдовбаний.
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27.04.2021 15:39 Ответить
кстати не надо называть этого чудака так - Ганнибал сам хотел боя и если мочился, то даже Рим хоронил десятки тысяч "дидов"
а это просто чудак которому стандартно произвели выезд и поинтересацию - шо вы как вы как дела, хотите поржать или вы лохи?
дурацкая совкотня - "до нас їде дегенеральний Секретар"
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27.04.2021 15:38 Ответить
Дуже глибока думка, збирай свою зелену масу, і їдь на фронт.
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27.04.2021 15:21 Ответить
блд, яка "ваша" армія?
Уклонистів-дезертирів?!
Коли це малороське кривороге чмо починає базікати щось про армію, мене просто нудить..
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27.04.2021 15:22 Ответить
Воно покакати без охорони не ходить, а тут Вовка - герой Матросов, будєм бомбіть, умірать....
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27.04.2021 15:24 Ответить
це воно ніяк з "знімального" образу не вийде.
фігляр і блазень, що з нього взяти?
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27.04.2021 15:26 Ответить
так даже вот с Микроном фото - у нашего нету значка на пиджаке, а у жабоеда - есть
кто-то сказал правильно - у Зели если фото со значком - то это из сериала, а если нет, - то это с президентства
тупо цинично я считаю ибо такое уж слишком символично делает
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27.04.2021 15:41 Ответить
Завдяки Зеленському російськи війська злякались і відвелись - так каже Єрмак. І що цікаво - цього пука в ефір достатньо, щоб зелебобіки повірили, а їх десь 50% всього населення України.
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27.04.2021 15:23 Ответить
Не смеши , какие нахер 50% , сей час хрен зелебобика днем с фонарем на удице не найдешь. Реально зелебоьиков в Украине 10%.
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27.04.2021 16:15 Ответить
Та да. Ху&ло постояло, побряцало, - та й пішло;
а шмаркля навздогін біжить, щоб знов заглянути в очко!
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27.04.2021 15:23 Ответить
ты малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Задрот сделал все для этого, начиная с назначения Предателя хомчака, хотя чего можно ожидать от заслуженного Уклониста.....
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27.04.2021 15:27 Ответить
Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8774
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27.04.2021 15:28 Ответить
Я відєл забой алєнєй,
Я біл в Улен-Удє
И я сказал "гдє масло"
И всє сказалі - Гдє?(і тут я дав на лижі)
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27.04.2021 15:44 Ответить
заяви, заяви, порожній шум від навозних мух.
Квітень спливає, а держоборонзамолення так досі й не прийняте.
Справи кажуть за вас, гніди ви зелені.
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27.04.2021 15:28 Ответить
Не даром у Зеленского рейтинг 28, у Пети 15, у Бойка 14. Всегда на чеку.
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27.04.2021 15:29 Ответить
Шмаркля не начеку. Он на коксе, а это - круче!
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27.04.2021 15:36 Ответить
Те, що війська РФ відходять, не означає, що наша армія не має бути готовою в будь-який момент до їхнього повернення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4353
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27.04.2021 15:32 Ответить
никтоникуданеотходитЪ маневры это вова маневры............ и даже если окурок отойдёт
(или вроде уже давно отошёл и непонятноктотамрулит наверно таки пугачова а.б.) то
ещё неизвестно шо за чмо на трон залезет...............
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27.04.2021 15:32 Ответить
москали угрожают всеми миру войной, в том числе ядерным пеплом ,
но кисилёвско-соловьиный помёт, попадающий в козломордые головы
заставляет их думать, что москва это безлюдное болото , а не очень густонаселённый город...
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27.04.2021 15:36 Ответить
"Также глава государства передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизорыИсточник: https://censor.net/ru/n3262294"
Раньше, настоящий президент, танки передавал.
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27.04.2021 15:41 Ответить
"То, что я трижды уклонист, ещё не значит, что вам не надо погибать на передовой под "перемирие", - ваш Зеля
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27.04.2021 15:42 Ответить
А вот это - ЯВНЫЙ ПОКЛЁП!
Не трижды, а - ЧЕТЫРЕЖДЫ!!! 👹😜
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27.04.2021 15:47 Ответить
Думаю,:чому воно туди каталось ? Виявилось,Хомчак послав кур'єром пару нічників і тепловізорів передати.
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27.04.2021 15:43 Ответить
Твоя армія Юзік і Лисий - сепари-малороси!
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27.04.2021 15:47 Ответить
Ух, ты! Какой масштаб - два прибора ночного видения и два тепловизора! Достойно верховного главнокомандующего, да и, вообще, выдающегося деятеля современности. Лучше бы рассказал, почему оборонзаказ на полгода остановлен, и почему в него не включено форсированное производство современного ракетного вооружения, а оно, блин, ночными горшками в санчасти озабочено.
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27.04.2021 15:50 Ответить
Розумію, чому під час зустрічей з "цим" - у військових відбирають набої...
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27.04.2021 15:56 Ответить
Интересно, пан президент осведомлен об уровне укомплектованности ЗСУ? Постоянно слышно, что "ЗСУ готові до відсічі", "ЗСУ в повній бойовій готовності". На счет уровня качества спорить нечего, но количество, оно ничтожно. Дело здесь не в патриотизме, его просто невозможно есть, а достоинством запивать. Запрлаты были актуальны для конца 2018 года, но никак не для сейчас. В ГШ и минобороны зарплаты до 20 хрен найдешь, а боец, какого-то лысого должен вдали от родственников в общаге в лучшем случае, в худшем - в съемке, если они есть в том лесу, существовать за 10 тыщ. О бойцах нужно думать не как о скотине, которую обул, одел, покормил в обед, и пусть его семья мается как хочет. Боец - человек, не скот, а половозрелый здоровый мужик с семьей в воюющей стране миллион раз подумает перед подписанием контракта, зачем ему это нужно за робу и обеды. Народ, не желающий кормить свою армию, вынужден будет кормить чужую, если не помните
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27.04.2021 16:14 Ответить
а хто сказав, що москалі відходять? Москалі сказали, а москалям не можна вірити! Американці ось кажуть, що відвід навіть і не починався.
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27.04.2021 16:18 Ответить
Осел настолько тупой , что реально не понимает , что его тупорылый трендеж не как вообще не влияет на боеспособность ВСУ. Потому что когда два года сознательно деморализовалась армия , то одного тупорылого высера это явно мало.
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27.04.2021 16:19 Ответить
Как готова?

ЗЕ ж запретил ВСУ вести ответный огонь.
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27.04.2021 16:26 Ответить
Вы совершенно правы. Уже дней десять, как в войска поступил приказ - огня в ответ на обстрелы врага и гибель наших бойцов - не открываь!
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27.04.2021 17:29 Ответить
а что ты сделал для этой армии, отменил нормальное питание и оборонзаказ, сдал политые кровью позиции, посадил добровольцев
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27.04.2021 16:46 Ответить
 
 