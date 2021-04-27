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Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ

Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ

В Украине за время пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок не получил полностью необходимых прививок.

Об этом в ходе онлайн-встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Во времена пандемии каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту", - сказал Хабихт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на 81-м месте в рейтинге вакцинации от COVID-19, - Минздрав

Он отметил, что с продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти, поскольку в условиях пандемии изменились и условия вакцинации, в том числе проведение рутинной вакцинации, и призвал, несмотря на внимание к вакцинации от COVID-19, обращать внимание на рутинную иммунизацию детей и подростков.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в 2020 году охват вакцинацией в Украине находится на уровне 80%. Однако для полноценной защиты необходимо достичь охвата вакцинацией на уровне 95%.

Также читайте: С 2022 года календарь обязательных прививок дополнит вакцина против пневмококка, - Минздрав

вакцина (3815) ВОЗ (777) дети (6469) прививка (191)


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27.04.2021 15:32 Ответить
Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6619
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27.04.2021 15:34 Ответить
зелені потвори знищують майбутьне України...наших дітей....
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27.04.2021 15:36 Ответить
Чудова у нас тепер Україна! Правдива і фахова, як Президент Віслюк.
Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосійчук.
Розумна, як кандидат наук Кива.
Патріотична, як депутат Бужанський.
І щедра, як Коломойський!
Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019.
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27.04.2021 15:38 Ответить
Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4348
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27.04.2021 15:42 Ответить
Пофиг, а сколько плановых операций не проведено, а скольким не оказана необходимая помощь?
Лишь бы выгоду от фуфломицину получить!
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27.04.2021 15:51 Ответить
 
 