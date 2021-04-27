Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ
В Украине за время пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок не получил полностью необходимых прививок.
Об этом в ходе онлайн-встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Во времена пандемии каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту", - сказал Хабихт.
Он отметил, что с продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти, поскольку в условиях пандемии изменились и условия вакцинации, в том числе проведение рутинной вакцинации, и призвал, несмотря на внимание к вакцинации от COVID-19, обращать внимание на рутинную иммунизацию детей и подростков.
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в 2020 году охват вакцинацией в Украине находится на уровне 80%. Однако для полноценной защиты необходимо достичь охвата вакцинацией на уровне 95%.
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Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019.
Лишь бы выгоду от фуфломицину получить!