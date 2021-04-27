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Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба

Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба

Почти в каждом четвертом школьном меню есть нарушения норм здорового питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпродпотребслужба .

Во время семинара с Европейским региональным бюро ВОЗ глава ведомства Владислава Магалецкая заявила, что Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню. В 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания.

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Прошлогодние проверки показали, что в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и тому подобное.

"2021 - это год реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Самое главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года - новые подходы к организации питания. Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.

Новым Санитарным регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые можно предлагать детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ. Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты).

Автор: 

дети (6469) школа (3012) еда (352) Госпродпотребслужба (258) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+4
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн!!! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн.???!

Ау-у-у-у... ЗЕбанаты?
Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9103 Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5400
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27.04.2021 15:36
+1
Ну констатували ,зафіксували ,а далі що ??? Хтось відповів ,бодай за щось ???)))
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27.04.2021 15:37
+1
батьки зараз повинні бути і вчителем, і постачальником, і психологом, і юристом, і бухгалтером і поваром.. і .., щоб у дитини усе було добре у школі. усі інші, кому за це зарплатню платять і хто на це вчився, будуть лише вапєть про наїзди на них бєшєнними батьками.
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27.04.2021 15:52
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Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6896
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27.04.2021 15:35 Ответить
не актуально. кандидат ківанаук актуально.
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27.04.2021 15:53 Ответить
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн!!! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн.???!

Ау-у-у-у... ЗЕбанаты?
Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9103 Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5400
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27.04.2021 15:36 Ответить
Ну констатували ,зафіксували ,а далі що ??? Хтось відповів ,бодай за щось ???)))
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27.04.2021 15:37 Ответить
батьки зараз повинні бути і вчителем, і постачальником, і психологом, і юристом, і бухгалтером і поваром.. і .., щоб у дитини усе було добре у школі. усі інші, кому за це зарплатню платять і хто на це вчився, будуть лише вапєть про наїзди на них бєшєнними батьками.
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27.04.2021 15:52 Ответить
Здоровое питание исключает совместный прием мяса и углеводов.(сахар,мука ,картошка.)Только мясо и овощи,зелень.А мы априори запрограммированы предками подохнуть раньше,что активно и делаем из-за чревоугодия и алчным привычкам.Эра интернета активно просвещает и одурманивает,смотря чем увлекаться.
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27.04.2021 15:58 Ответить
Ви на кето?

Золоті слова кажете. Тільки ще додам до пішого переліку: рибу, яйця, авокадо, ягоди, горіхи.
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27.04.2021 16:49 Ответить
Эти диеты разработаны очень давно,американскими эмпириками,и научно подтверждены в конце 80х Неумывакиным ИП.Каждое поколение изобретает свое колесо,или подтверждает давно забытое.В основе здорового питания -поддержание кислотно щелочного равновесия.Ну и конечно никто не отвергает наследственность.
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27.04.2021 20:06 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, то кето дієту застосовували ще у минулому столітті для лікування епілепсії у дітей, а паралельно помітили, що вона призводить до схуднення та реально спалює жир. До речі, це єдина дієта, яка реально спалює жир.
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27.04.2021 20:22 Ответить
Лєнка-ополчєнка ходила на єкскурсії у школи в Японії та запозичувала їхні методи харчування. Чому в українських школах не дають дітям суші і чому вона не виконує свої обіцянки? Вона як і її благовірний Янелох теж аби потриндеть.

А якщо серейозно, то ця вівця збиралась робити революцію у дитячому харчуванні в навчальних закладах. Два роки пройшло, а вона нічого корисного не зробила для Неньки - НІЧОГО! Ну, зато молода, красива та струнка, як кажуть зебілки-тепешки.
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27.04.2021 16:46 Ответить
 
 