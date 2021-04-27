Нарушения норм питания выявлены почти в каждом четвертом школьном меню, - Госпродпотребслужба
Почти в каждом четвертом школьном меню есть нарушения норм здорового питания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпродпотребслужба .
Во время семинара с Европейским региональным бюро ВОЗ глава ведомства Владислава Магалецкая заявила, что Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню. В 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания.
Прошлогодние проверки показали, что в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и тому подобное.
"2021 - это год реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Самое главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года - новые подходы к организации питания. Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.
Новым Санитарным регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые можно предлагать детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ. Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты).
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Ау-у-у-у... ЗЕбанаты?
Золоті слова кажете. Тільки ще додам до пішого переліку: рибу, яйця, авокадо, ягоди, горіхи.
А якщо серейозно, то ця вівця збиралась робити революцію у дитячому харчуванні в навчальних закладах. Два роки пройшло, а вона нічого корисного не зробила для Неньки - НІЧОГО! Ну, зато молода, красива та струнка, як кажуть зебілки-тепешки.