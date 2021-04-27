Российские хакеры взломали сервер полиции Вашингтона и требовали выкуп, угрожая сливом информации, - АР

Члены русскоязычной хакерской группы "Бабук" взломали сервер полицейского управления Вашингтона и украли конфиденциальную информацию с базы данных полиции.

Об этом сообщает АР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что киберпреступники разместили на своем веб-сайте скриншоты, подтверждающие их утверждение о краже более 250 гигабайт данных, в том числе об информаторах полиции.

Злоумышленники также потребовали от полиции выкуп, пообещав, что, если через три дня его не получат, сольют местным криминальным группировкам данные об информаторах.

В полиции заверили, что это происшествие не отразилось на их работе.

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"Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. В то время как мы расследуем полное воздействие и продолжаем анализировать деятельность, мы привлекли ФБР для полного расследования этого дела", - сообщили в департаменте.

Представитель ФБР пока не дал СМИ никаких комментариев.