Российские хакеры взломали сервер полиции Вашингтона и требовали выкуп, угрожая сливом информации, - АР
Члены русскоязычной хакерской группы "Бабук" взломали сервер полицейского управления Вашингтона и украли конфиденциальную информацию с базы данных полиции.
Об этом сообщает АР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сообщается, что киберпреступники разместили на своем веб-сайте скриншоты, подтверждающие их утверждение о краже более 250 гигабайт данных, в том числе об информаторах полиции.
Злоумышленники также потребовали от полиции выкуп, пообещав, что, если через три дня его не получат, сольют местным криминальным группировкам данные об информаторах.
В полиции заверили, что это происшествие не отразилось на их работе.
"Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. В то время как мы расследуем полное воздействие и продолжаем анализировать деятельность, мы привлекли ФБР для полного расследования этого дела", - сообщили в департаменте.
Представитель ФБР пока не дал СМИ никаких комментариев.
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а потім хтось буде жалітися на "хрюсофобію"..
(The Washington, D.C., police department said Monday that its computer network was breached, and a Russian-speaking ransomware syndicate claimed to have stolen sensitive data, including on informants, that it threatened to share with local criminal gangs unless police paid an unspecified ransom.)
Вымогали на русском?