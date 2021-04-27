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Российские хакеры взломали сервер полиции Вашингтона и требовали выкуп, угрожая сливом информации, - АР

Российские хакеры взломали сервер полиции Вашингтона и требовали выкуп, угрожая сливом информации, - АР

Члены русскоязычной хакерской группы "Бабук" взломали сервер полицейского управления Вашингтона и украли конфиденциальную информацию с базы данных полиции.

Об этом сообщает АР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что киберпреступники разместили на своем веб-сайте скриншоты, подтверждающие их утверждение о краже более 250 гигабайт данных, в том числе об информаторах полиции.

Злоумышленники также потребовали от полиции выкуп, пообещав, что, если через три дня его не получат, сольют местным криминальным группировкам данные об информаторах.

В полиции заверили, что это происшествие не отразилось на их работе.

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"Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. В то время как мы расследуем полное воздействие и продолжаем анализировать деятельность, мы привлекли ФБР для полного расследования этого дела", - сообщили в департаменте.

Представитель ФБР пока не дал СМИ никаких комментариев.

Автор: 

россия (95361) США (26401) хакер (1180) взлом (83)


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Топ комментарии
+13
Кажись кто-то скоро довы@буется...
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27.04.2021 15:51
+11
Теперь в подъездах точно будет нассано!
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27.04.2021 15:44
+8
свонособаки у своєму звичайному нахабному репертуарі.
а потім хтось буде жалітися на "хрюсофобію"..
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27.04.2021 15:54
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Теперь в подъездах точно будет нассано!
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27.04.2021 15:44 Ответить
В нынешней политической ситуации, это называется "дергать тигра за усы". Не самое умное, что можно было бы придумать...
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27.04.2021 15:47 Ответить
- Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:
- Дайте десять копеек на трамвай.(с)
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27.04.2021 15:48 Ответить
Кажись кто-то скоро довы@буется...
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27.04.2021 15:51 Ответить
свонособаки у своєму звичайному нахабному репертуарі.
а потім хтось буде жалітися на "хрюсофобію"..
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27.04.2021 15:54 Ответить
продам чертеж айфона и новейшего чипа, дорого

Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР - Цензор.НЕТ 9301
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27.04.2021 16:21 Ответить
Ну раз украли пусть теперь попробуют по етим чертежам что-то произвести
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28.04.2021 15:56 Ответить
Взяли на понт!
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27.04.2021 16:14 Ответить
та отключите их уже от сети, с чебурнетом им будет хорошо.
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27.04.2021 16:24 Ответить
У хакеров нет национальности. Печалит, что в полиции Вашингтона, такая защита данных, так, не дай Бог, дойдет и к доступу ядерной кнопки. А вообще, хакеров уважаю. Это скорее не профессия, а убеждения.
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27.04.2021 16:31 Ответить
а ти впевнений, що вони зломали і отримали якусь інформацію?
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27.04.2021 17:04 Ответить
Неа.
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27.04.2021 17:20 Ответить
Интересно: как Байден на это отреагирует? Не передумал о своей будущей возможной встрече с гопником?
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27.04.2021 16:31 Ответить
Это как-то взаимосвязано?
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27.04.2021 16:32 Ответить
Чичичиписты тожа схемы чипов тырили это их спасло и помогло.
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27.04.2021 17:09 Ответить
вот.. а Трамп при этом считает что путин хороший парень и с мордором надо дружить
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27.04.2021 17:20 Ответить
Управление полиции Вашингтона, округ Колумбия, заявило в понедельник, что его компьютерная сеть была взломана, а русскоязычный синдикат программ-вымогателей заявил, что украл конфиденциальные данные, в том числе об информаторах, которые он угрожал поделиться с местными преступными группировками, если полиция не заплатит неуказанный выкуп.
(The Washington, D.C., police department said Monday that its computer network was breached, and a Russian-speaking ransomware syndicate claimed to have stolen sensitive data, including on informants, that it threatened to share with local criminal gangs unless police paid an unspecified ransom.)
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27.04.2021 17:40 Ответить
русскоязычный синдикат программ-вымогателей

Вымогали на русском?
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27.04.2021 22:31 Ответить
 
 