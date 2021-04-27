РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8938 посетителей онлайн
Новости
637 13

Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, - "слуга народа" Верещук

Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, -

Фракция "Слуга народа" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На фракции таких разговоров не было (решений фракции об отставке Степанова. -  Ред.). То есть где-то кулуарно мы разговариваем, критикуем, возлагаем ответственность – все это есть. Но так чтобы мы говорили о замене министра здравоохранения, хотя бы в ближайшей перспективе, то так вопрос не стоит", – сказала Верещук в эфире 4 канала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты

Автор: 

Минздрав (4899) увольнение (2674) Степанов Максим (2062) Верещук Ирина (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine

https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y. https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1386775196426817539 16 ч

Знаєте, цей павіан Стєпанов став вульгарним. Дивлюсь зараз "Свободу слова" на ICTV. Волонтер Литвинова, що займається концентраторами, звинувачує його в брехні. А перед цим був батл з Гончаренком.

О, до нього приєдналась Голубовська - інфекціоніст часів Багатирьової. О, Юля Володимирівна взяла слово. Каже про розрушену медичну систему.

Короче, ЮВТ і її команда підтримує міністра Стєпанова.
показать весь комментарий
27.04.2021 16:03
+1
А эта ***** откуда знает! Она ведь по обороне))
показать весь комментарий
27.04.2021 16:04
+1
проблема у тому, що ми чуємо виключно про тих, хто є холопами олігархів. Тому що ЗМІ усі під олігархатом. От і все, маємо уроборос, тобто змію, що кусає сеюе за хвост.
показать весь комментарий
28.04.2021 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тада, гандона стєпанова можна замінити хіба що антикварним контрацептивом, а де ж його взяти?
показать весь комментарий
27.04.2021 16:03 Ответить
то шило. пан маэ мило?)
показать весь комментарий
27.04.2021 16:07 Ответить
ніт, у нацюцюрниках не розуміюся))
показать весь комментарий
27.04.2021 16:08 Ответить
назви хочаб одне прізвище незамаране. крім медтехніки. от хто? чи лишились взагалі кадри? ааа, вои є, але їх ніхто не чув. тобто проблема в чому?
показать весь комментарий
27.04.2021 16:12 Ответить
проблема у тому, що ми чуємо виключно про тих, хто є холопами олігархів. Тому що ЗМІ усі під олігархатом. От і все, маємо уроборос, тобто змію, що кусає сеюе за хвост.
показать весь комментарий
28.04.2021 12:00 Ответить
https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine

https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y. https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1386775196426817539 16 ч

Знаєте, цей павіан Стєпанов став вульгарним. Дивлюсь зараз "Свободу слова" на ICTV. Волонтер Литвинова, що займається концентраторами, звинувачує його в брехні. А перед цим був батл з Гончаренком.

О, до нього приєдналась Голубовська - інфекціоніст часів Багатирьової. О, Юля Володимирівна взяла слово. Каже про розрушену медичну систему.

Короче, ЮВТ і її команда підтримує міністра Стєпанова.
показать весь комментарий
27.04.2021 16:03 Ответить
воровка Жулька дуже хоче Прем"єром бути, навіть не посоромилася озвучити плани на кААліцію зі Слугами урода.
показать весь комментарий
27.04.2021 16:06 Ответить
все значно складніше: там не тільки гроші, а й кругова порука
знайшов, так би мовити, підхід до лікарської... спільноти

Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов розніс ущент усі починання попередньої команди щодо реформування психлікарні з суворим наглядом у Дніпрі. Не додає оптимізму і позиція деяких відомих представників галузі. Так, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман ще десять років тому був затятим поборником закриття дніпропетровської лікарні.
Але зараз Асоціація обстоює зовсім інші пріоритети. Зокрема, збереження тієї кількості ліжок, яка є не лише у дніпровській, а й в інших лікарнях. Варто також нагадати, що колишній дисидент Глузман став вірним апологетом нинішнього міністра Степанова і входить в медичну раду при Міністерстві охорони здоров'я (знайшов спільну мову із Богатирьовою). - https://texty.org.ua/articles/103466/psyhushka-v-dnipriv-yak-suprun-namahalasya-olyudnyty-psyhiatrychnu-dopomohu-i-yak-stepanov-povertaye-tyurmu/?src=main
показать весь комментарий
27.04.2021 16:10 Ответить
А эта ***** откуда знает! Она ведь по обороне))
показать весь комментарий
27.04.2021 16:04 Ответить
гы... лет 10-40 и оно само отпадет ) (с) решатели онлайн диджитал )
показать весь комментарий
27.04.2021 16:06 Ответить
Вот и замечательно, Степашке к лету еще нужно прибарахлиться
показать весь комментарий
27.04.2021 16:20 Ответить
Ну правльно, нафіга міняти, видно ділиться добре з "слугами". Модні куртки за 600тис вони теж хочуть.
А те що цей бездар вбиває українців більше ніж пуйло, їх не цікавить. Вибрали - їжте.
показать весь комментарий
27.04.2021 16:23 Ответить
Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит/ как в песенке из пионерлагеря: У меня не стоит твоя роза в стакане. А я тебе засажу всю аллею цветами.
показать весь комментарий
27.04.2021 16:30 Ответить
 
 