Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, - "слуга народа" Верещук
Фракция "Слуга народа" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На фракции таких разговоров не было (решений фракции об отставке Степанова. - Ред.). То есть где-то кулуарно мы разговариваем, критикуем, возлагаем ответственность – все это есть. Но так чтобы мы говорили о замене министра здравоохранения, хотя бы в ближайшей перспективе, то так вопрос не стоит", – сказала Верещук в эфире 4 канала.
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https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine Margarita Y. https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine https://mobile.twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1386775196426817539 16 ч
Знаєте, цей павіан Стєпанов став вульгарним. Дивлюсь зараз "Свободу слова" на ICTV. Волонтер Литвинова, що займається концентраторами, звинувачує його в брехні. А перед цим був батл з Гончаренком.
О, до нього приєдналась Голубовська - інфекціоніст часів Багатирьової. О, Юля Володимирівна взяла слово. Каже про розрушену медичну систему.
Короче, ЮВТ і її команда підтримує міністра Стєпанова.
знайшов, так би мовити, підхід до лікарської... спільноти
Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов розніс ущент усі починання попередньої команди щодо реформування психлікарні з суворим наглядом у Дніпрі. Не додає оптимізму і позиція деяких відомих представників галузі. Так, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман ще десять років тому був затятим поборником закриття дніпропетровської лікарні.
Але зараз Асоціація обстоює зовсім інші пріоритети. Зокрема, збереження тієї кількості ліжок, яка є не лише у дніпровській, а й в інших лікарнях. Варто також нагадати, що колишній дисидент Глузман став вірним апологетом нинішнього міністра Степанова і входить в медичну раду при Міністерстві охорони здоров'я (знайшов спільну мову із Богатирьовою). - https://texty.org.ua/articles/103466/psyhushka-v-dnipriv-yak-suprun-namahalasya-olyudnyty-psyhiatrychnu-dopomohu-i-yak-stepanov-povertaye-tyurmu/?src=main
А те що цей бездар вбиває українців більше ніж пуйло, їх не цікавить. Вибрали - їжте.