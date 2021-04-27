Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, - "слуга народа" Верещук

Фракция "Слуга народа" не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На фракции таких разговоров не было (решений фракции об отставке Степанова. - Ред.). То есть где-то кулуарно мы разговариваем, критикуем, возлагаем ответственность – все это есть. Но так чтобы мы говорили о замене министра здравоохранения, хотя бы в ближайшей перспективе, то так вопрос не стоит", – сказала Верещук в эфире 4 канала.

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