Руководство "Слуги народа" не поднимало вопрос об исключении Тищенко из фракции, - Верещук

Руководители депутатской фракции "Слуга народа" не поднимали вопрос об исключении Николая Тищенко за нарушение карантинных ограничений при праздновании дня рождения его жены.

Об этом сообщила народный депутат ("Слуга народа") Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В данном случае руководство фракции не ставило вопрос именно так", – сказала Верещук.

Парламентарий также подчеркнула, что если бы этот вопрос был вынесен на голосование, то она поддержала бы исключение Тищенко из фракции, поскольку "речь идет о систематических нарушениях".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Читайте также: "Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".