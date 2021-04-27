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Руководство "Слуги народа" не поднимало вопрос об исключении Тищенко из фракции, - Верещук

Руководство

Руководители депутатской фракции "Слуга народа" не поднимали вопрос об исключении Николая Тищенко за нарушение карантинных ограничений при праздновании дня рождения его жены.

Об этом сообщила народный депутат ("Слуга народа") Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В данном случае руководство фракции не ставило вопрос именно так", – сказала Верещук.

Парламентарий также подчеркнула, что если бы этот вопрос был вынесен на голосование, то она поддержала бы исключение Тищенко из фракции, поскольку "речь идет о систематических нарушениях".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Читайте также: "Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

Слуга народа (2628) Верещук Ирина (504) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+6
Конечно нет. У вас такая фракция , точнее такой сброд ,что Тищенко ее быстрее разгонит, чем вы его исключите.Не позортесь убогие,самораспуститесь, не испытывайте терпение людей.
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27.04.2021 16:08
+4
ну як же ж фрікція "шлюх урода" без Колі-оболонської "катлєти"?
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27.04.2021 16:06
+1
А зачем о таком даже думать, ведь вместо мозгов "катлеты".
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27.04.2021 16:08
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Правила форума Совет форумчан
ну як же ж фрікція "шлюх урода" без Колі-оболонської "катлєти"?
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27.04.2021 16:06 Ответить
Конечно нет. У вас такая фракция , точнее такой сброд ,что Тищенко ее быстрее разгонит, чем вы его исключите.Не позортесь убогие,самораспуститесь, не испытывайте терпение людей.
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27.04.2021 16:08 Ответить
А зачем о таком даже думать, ведь вместо мозгов "катлеты".
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27.04.2021 16:08 Ответить
это же главарь банды, кто ж его уволит..
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27.04.2021 16:10 Ответить
Уже тошнит от этой верещучки, пролетела с Киевом - вали нах_й в свое село. А то одна крыса об исключении второй волает. Тошнит от вас, ребята
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27.04.2021 16:11 Ответить
Тю, а то це відразу не було ясно. Коля Тищенко (Катлєта) - особистий дружбан ЗЕленого ублюдка, КривоРагульного кондома Вовочки. Хто ж Колю хоч пальцем торкне?
...Зате "новиє ліца" - правда, ЗЕбіли?
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27.04.2021 16:11 Ответить
Такому явлению как "ЗЕбилы" нужно целый раздел посвятись в учебнике по психологии.
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27.04.2021 16:17 Ответить
Он же оказался бандитом из 90-х. Может просто боятся.
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27.04.2021 16:19 Ответить
Если информация Лероса о Тищенко правдивая -
тогда это просто кошмар.
Как мог этот "элитный человек" попасть в ряды СН ?
Люди, страшно подумать - а кто остальные депутаты СН?
Полная деградация.
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27.04.2021 16:21 Ответить
тобі тільки через 2 роки дійшло, кого наобирав у "новиє ліца"??? Ну що я можу сказати- ЖРІ...тє тепер повною ложкою
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27.04.2021 16:23 Ответить
А как могли попасть в зелёную фракцию иванисов,бужанский, дубинский,шевченко,богуцкая и т.д.и т. п.?
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27.04.2021 19:59 Ответить
... то що Українці .. на 30 році .. збагнули ЩО таке БАНДА злодійського племені ..? . там де .. СМЕРДЮЧИЙ ублюдок - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ ...
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27.04.2021 16:22 Ответить
А самое страшное, что эти люди принимают Законы , по которым нам жить.
ВР должны взять чумаданы в руки и на выход, не надо доводить нас до греха ........
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27.04.2021 16:24 Ответить
коля котлета их всех марафетом снабжает. как же они своего благодетеля уберут
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27.04.2021 16:36 Ответить
Козьма Прутков говорил, что нельзя обьять необьятное, но а "слуги" не могут поднять неподнятное.
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27.04.2021 16:36 Ответить
Які ж тупі керівникі в цій фракції. Невже вони не бачать, що Тищенко "токсичний"? Помтійни скандали з порушенням карантину, та і сам Тищенко відомий як Коля Котлета , він же - Коля Оболонський.
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27.04.2021 16:47 Ответить
Не из фракции, а вообще из депутатов его исключить! Зачем он нужен такой! Что "козла сторожить огород" поставить
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27.04.2021 16:57 Ответить
коротше, всіх можна косити і без суда - всіх слуг народу до ноги....
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27.04.2021 17:55 Ответить
 
 